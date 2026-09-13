Perú

Cusco será evaluado por riesgo de escasez de agua: Indeci evaluará avances en 116 distritos ante déficit hídrico

A menos de dos semanas del vencimiento del plazo, la revisión con autoridades regionales medirá qué hicieron los 116 municipios ante el déficit hídrico y qué tareas siguen pendientes para prevenir impactos

escacez de agua en Lima
La región del Cusco enfrenta una alerta de déficit hídrico a causa del cambio climático y la presencia del fenómeno de El Niño.
Guardar

A doce días de que venza el plazo de 60 días de la declaratoria de emergencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que realizará una evaluación con el Gobierno Regional del Cusco para determinar el nivel de avance de los municipios frente a un posible escenario de escasez de agua. La revisión incluirá las medidas de preparación y respuesta adoptadas por los 116 distritos de la región.

El anuncio fue realizado por el director del Indeci, el general de brigada Miguel Reyna Bazalar, quien señaló que la institución mantuvo reuniones con los gobiernos locales y las autoridades regionales para transmitir recomendaciones vinculadas con la situación de riesgo.

PUBLICIDAD

Según informó Exitosa, el proceso está vinculado con el Decreto Supremo 116, que declaró en emergencia a los 116 distritos del Cusco ante el peligro inminente de un déficit hídrico. Reyna Bazalar explicó que las autoridades locales recibieron indicaciones durante una reunión multisectorial.

Sequía en la laguna Piuray podría afectar el abastecimiento del agua en la ciudad del Cusco. (Difusión)
INDECI y el Gobierno Regional del Cusco evaluarán el avance de los municipios ante el posible déficit hídrico antes de que venza la declaratoria de emergencia.

Tuvimos reuniones con los ciento dieciséis distritos del Cusco, con el Gobierno Regional, para dar las recomendaciones necesarias para que se adopten las acciones de preparación y respuesta”, afirmó el funcionario.

La evaluación

El Indeci y el Gobierno Regional revisarán el cumplimiento de las acciones previstas durante la declaratoria. El objetivo será conocer qué medidas aplicaron los municipios y qué tareas continúan pendientes antes del vencimiento del plazo de emergencia.

PUBLICIDAD

El director del Indeci indicó que la institución debe monitorear las actividades desarrolladas por las municipalidades. “Sin embargo, tenemos que monitorear cómo van en esas actividades”, sostuvo en declaraciones recogidas por Exitosa.

La evaluación también permitirá establecer si existen elementos técnicos que justifiquen una solicitud para ampliar la declaratoria de emergencia. El funcionario precisó que esa decisión dependerá de los resultados de la revisión junto con las autoridades regionales.

Nosotros tenemos que ver la preparación y la respuesta ante lo que pueda pasar”, declaró Reyna Bazalar al referirse a las acciones que corresponden a las entidades locales y regionales frente al posible déficit de agua.

La declaratoria abarca la totalidad de los distritos de la región. En ese marco, las instituciones participantes de la reunión multisectorial comunicaron recomendaciones para que cada municipio establezca medidas de prevención, preparación y respuesta.

Algunos gobiernos locales del Cusco aún deben completar el registro en el SIMPAD para reportar la situación de peligro inminente. (AP Foto/Pedro Anza)
Algunos gobiernos locales del Cusco aún deben completar el registro en el SIMPAD para reportar la situación de peligro inminente. (AP Foto/Pedro Anza)

Algunos gobiernos locales

Uno de los puntos pendientes identificados por INDECI es el registro de información en el Sistema de Información de Riesgos y Desastres (SIMPAD). Reyna Bazalar señaló que algunos gobiernos locales todavía deben completar ese procedimiento.

El funcionario explicó que el sistema permite que las municipalidades registren la situación de peligro inminente. “Primero, llenar el SIMPAD, que es el Sistema de Información de Riesgos y Desastres a nivel nacional, para que puedan inscribirse como peligro inminente”, indicó.

De acuerdo con sus declaraciones, la mayoría de los gobiernos locales ya avanza con ese proceso, aunque aún hay municipios que no han realizado el registro correspondiente. “La mayoría lo está haciendo. Sin embargo, hay algunos gobiernos locales que les falta sacar su SIMPAD”, manifestó.

La responsabilidad de informar sobre los avances recae en las propias municipalidades. INDECI evaluará la información disponible en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco, dentro del plazo vigente de la declaratoria.

El registro en el SIMPAD forma parte de las acciones recomendadas para enfrentar el posible déficit hídrico. A la vez, las autoridades locales deben organizar una respuesta que permita atender las consecuencias de una eventual reducción de la disponibilidad de agua.

Sectores de Cusco

Durante la reunión multisectorial, distintas entidades de Cusco dieron indicaciones a los 116 distritos. Reyna Bazalar mencionó la participación de SEDAP Cusco y del sector Agricultura, aunque no detalló las medidas específicas que cada institución planteó.

“También, cada sector dio sus recomendaciones. El SEDAP Cusco también dio unas recomendaciones, Agricultura también dio sus respectivas recomendaciones”, dijo el director de INDECI.

El funcionario remarcó que los municipios deben prepararse para responder ante el posible déficit hídrico. Las acciones incluyen la adopción de medidas preventivas y la planificación de una atención oportuna si se concreta la escasez de agua.

Esperemos que todos tomen conciencia de lo que se nos viene y estemos preparados para responder”, sostuvo.

INDECI también pidió a la población que prepare mochilas y cajas de emergencia. Reyna Bazalar señaló que estos elementos deben estar previstos ante cualquier situación de riesgo. “Siempre lo reiteramos, y sus cajas de emergencia. Es un todo que deben tener previsto ante cualquier situación”, afirmó.

Temas Relacionados

IndeciCuscoEscasez de aguaCrisis hídricaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se juega el primer set del partido. La ‘bicolor’ busca despedirse con una victoria de la competencia continental. Sigue todas las incidencias del denominado ‘clásico del Pacífico’

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

El conjunto chalaco vuelve a escena en casa frente a Deportivo Garcilaso, líder del Clausura, en un cruce de la novena fecha programado para las 13:00 en el Miguel Grau, con la presión de sumar

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

El entrenador nacional fue elegido para dirigir al equipo de Aguascalientes, donde buscará recuperar protagonismo luego de sus recientes etapas al frente de la selección peruana y Melgar

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

Más de 2,800 órdenes de expulsión a ciudadanos extranjeros emitidas por ingreso irregular, según Migraciones

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, informó que se entregaron 89.153 carnés de extranjería

Más de 2,800 órdenes de expulsión a ciudadanos extranjeros emitidas por ingreso irregular, según Migraciones

Entró al hospital para dar a luz y salió sin útero tras cinco operaciones: Joven madre denuncia negligencia médica

La paciente sostiene que sufrió lesiones internas durante el parto quirúrgico y cuestiona la demora de más de siete meses para acceder a su documentación médica

Entró al hospital para dar a luz y salió sin útero tras cinco operaciones: Joven madre denuncia negligencia médica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga rechaza una “reelección encubierta” como alcalde de Lima, pero afirma que asumirá el cargo si gana las elecciones

Rafael López Aliaga rechaza una “reelección encubierta” como alcalde de Lima, pero afirma que asumirá el cargo si gana las elecciones

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

Presidenta Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos a Purús, en Ucayali

ENTRETENIMIENTO

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Agenda cultural en Lima del 10 al 17 de setiembre: El Lago de los Cisnes, la experiencia inmersiva Wankar de DanSa, El jefe del jefe y AQUA

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

DEPORTES

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Perú 1-0 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

DT de Deportivo Garcilaso pone paños fríos a la pelea por el liderato del Clausura: “Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”