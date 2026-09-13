Cusco será evaluado por riesgo de escasez de agua: Indeci evaluará avances en 116 distritos ante déficit hídrico

La región del Cusco enfrenta una alerta de déficit hídrico a causa del cambio climático y la presencia del fenómeno de El Niño.

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A doce días de que venza el plazo de 60 días de la declaratoria de emergencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que realizará una evaluación con el Gobierno Regional del Cusco para determinar el nivel de avance de los municipios frente a un posible escenario de escasez de agua. La revisión incluirá las medidas de preparación y respuesta adoptadas por los 116 distritos de la región.

El anuncio fue realizado por el director del Indeci, el general de brigada Miguel Reyna Bazalar, quien señaló que la institución mantuvo reuniones con los gobiernos locales y las autoridades regionales para transmitir recomendaciones vinculadas con la situación de riesgo.

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Según informó Exitosa, el proceso está vinculado con el Decreto Supremo 116, que declaró en emergencia a los 116 distritos del Cusco ante el peligro inminente de un déficit hídrico. Reyna Bazalar explicó que las autoridades locales recibieron indicaciones durante una reunión multisectorial.

INDECI y el Gobierno Regional del Cusco evaluarán el avance de los municipios ante el posible déficit hídrico antes de que venza la declaratoria de emergencia.

“Tuvimos reuniones con los ciento dieciséis distritos del Cusco, con el Gobierno Regional, para dar las recomendaciones necesarias para que se adopten las acciones de preparación y respuesta”, afirmó el funcionario.

La evaluación

El Indeci y el Gobierno Regional revisarán el cumplimiento de las acciones previstas durante la declaratoria. El objetivo será conocer qué medidas aplicaron los municipios y qué tareas continúan pendientes antes del vencimiento del plazo de emergencia.

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El director del Indeci indicó que la institución debe monitorear las actividades desarrolladas por las municipalidades. “Sin embargo, tenemos que monitorear cómo van en esas actividades”, sostuvo en declaraciones recogidas por Exitosa.

La evaluación también permitirá establecer si existen elementos técnicos que justifiquen una solicitud para ampliar la declaratoria de emergencia. El funcionario precisó que esa decisión dependerá de los resultados de la revisión junto con las autoridades regionales.

“Nosotros tenemos que ver la preparación y la respuesta ante lo que pueda pasar”, declaró Reyna Bazalar al referirse a las acciones que corresponden a las entidades locales y regionales frente al posible déficit de agua.

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La declaratoria abarca la totalidad de los distritos de la región. En ese marco, las instituciones participantes de la reunión multisectorial comunicaron recomendaciones para que cada municipio establezca medidas de prevención, preparación y respuesta.

Algunos gobiernos locales del Cusco aún deben completar el registro en el SIMPAD para reportar la situación de peligro inminente. (AP Foto/Pedro Anza)

Algunos gobiernos locales

Uno de los puntos pendientes identificados por INDECI es el registro de información en el Sistema de Información de Riesgos y Desastres (SIMPAD). Reyna Bazalar señaló que algunos gobiernos locales todavía deben completar ese procedimiento.

El funcionario explicó que el sistema permite que las municipalidades registren la situación de peligro inminente. “Primero, llenar el SIMPAD, que es el Sistema de Información de Riesgos y Desastres a nivel nacional, para que puedan inscribirse como peligro inminente”, indicó.

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De acuerdo con sus declaraciones, la mayoría de los gobiernos locales ya avanza con ese proceso, aunque aún hay municipios que no han realizado el registro correspondiente. “La mayoría lo está haciendo. Sin embargo, hay algunos gobiernos locales que les falta sacar su SIMPAD”, manifestó.

La responsabilidad de informar sobre los avances recae en las propias municipalidades. INDECI evaluará la información disponible en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco, dentro del plazo vigente de la declaratoria.

El registro en el SIMPAD forma parte de las acciones recomendadas para enfrentar el posible déficit hídrico. A la vez, las autoridades locales deben organizar una respuesta que permita atender las consecuencias de una eventual reducción de la disponibilidad de agua.

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Sectores de Cusco

Durante la reunión multisectorial, distintas entidades de Cusco dieron indicaciones a los 116 distritos. Reyna Bazalar mencionó la participación de SEDAP Cusco y del sector Agricultura, aunque no detalló las medidas específicas que cada institución planteó.

“También, cada sector dio sus recomendaciones. El SEDAP Cusco también dio unas recomendaciones, Agricultura también dio sus respectivas recomendaciones”, dijo el director de INDECI.

El funcionario remarcó que los municipios deben prepararse para responder ante el posible déficit hídrico. Las acciones incluyen la adopción de medidas preventivas y la planificación de una atención oportuna si se concreta la escasez de agua.

“Esperemos que todos tomen conciencia de lo que se nos viene y estemos preparados para responder”, sostuvo.

INDECI también pidió a la población que prepare mochilas y cajas de emergencia. Reyna Bazalar señaló que estos elementos deben estar previstos ante cualquier situación de riesgo. “Siempre lo reiteramos, y sus cajas de emergencia. Es un todo que deben tener previsto ante cualquier situación”, afirmó.

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