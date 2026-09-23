Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Se registran enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos políticos Renovación Popular y Fuerza Popular en el distrito de San Borja, previo al debate de candidatos a la alcaldía de Lima. La Policía Nacional tuvo que intervenir para separar a los grupos y calmar la situación. | Canal N

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Los 13 candidatos a la Alcaldía de Lima cerraron el 22 de septiembre la segunda y última jornada del debate municipal con propuestas sobre seguridad, transporte, vivienda y limpieza pública, pero los cuestionamientos a Rafael López Aliaga dominaron el intercambio a menos de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre.

La jornada, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, se dividió en cuatro bloques: presentación de propuestas, cruces entre duplas y ternas, preguntas ciudadanas y mensajes finales.

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Propuestas de seguridad y cruces entre candidatos

El candidato Samuel Daza, de Fuerza Popular, confrontó a López Aliaga al asegurar que Renovación Popular incluyó a 110 postulantes con antecedentes o sentencias por violación, homicidio y narcotráfico. “Usted no combate la delincuencia, la promueve”, dijo durante el cruce.

López Aliaga respondió que el sistema del JNE certificó inicialmente a esas personas sin antecedentes, aunque sostuvo que decidió suspender su militancia como presidente partidario. También cuestionó a Daza por actuar, según afirmó, contra la política de su propia agrupación.

Un momento acalorado del debate municipal de Lima donde el candidato Samuel Daza confronta a Rafael López Aliaga, acusándolo de incluir a 110 candidatos con sentencias y antecedentes por delitos graves como violación, homicidio y narcotráfico. | América Noticias

Mónica Yaya, candidata del APRA, reprochó al exalcalde que afirmara que el miedo había terminado en Lima. Señaló que durante su administración municipal se produjo el mayor pico reciente de criminalidad y asesinatos por sicariato, y pidió revisar las cuentas de la gestión saliente.

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Francis Allison, de Avanza País, propuso intervenir las zonas con mayor incidencia delictiva y desarticular los puntos de venta de bienes robados. También planteó pagar 25.000 soles a quienes brinden información que permita detener a sicarios, además de ofrecer montos superiores por cabecillas de organizaciones criminales.

Edgardo de Pomar, candidato del Partido Popular Cristiano, planteó que el serenazgo pueda portar armas de fuego, detener personas y organizar rondas urbanas. Juan Carlos Alvarado, de Venceremos, anunció una Central de Seguridad de Lima y cuestionó que los estudiantes de los conos no reciban formación en inteligencia artificial.

Rubén Bonilla propuso cámaras de seguridad con transmisión en vivo y acceso ciudadano, integradas a una nube de información. Elizabeth León planteó una central de supervigilancia aérea, terrestre y marítima que reúna al alcalde, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia y los bomberos.

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Con un estilo confrontacional, el candidato a la alcaldía de Lima, Luis Miguel Llanos, se presenta como la única solución a la criminalidad, criticando los antecedentes de sus rivales y ofreciéndose a solucionar el problema incluso sin ser elegido. | TV Perú Noticias

En materia de transporte, Alberto Tejada, de Acción Popular, sostuvo que el transporte público masivo debe imponerse al vehículo particular. Afirmó que el 70% de las vías está ocupado por privados y propuso corredores, ciclovías y semaforización inteligente.

Yaya propuso extender la Línea 1 del tren eléctrico desde el trazado previsto hacia Comas hasta Puente Piedra y Ancón. Luis Miguel Llanos, de Progresemos, planteó horarios laborales escalonados: de 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00, para reducir la congestión.

López Aliaga anunció buses metropolitanos eléctricos con aire acondicionado, la recuperación de ocho carriles de la Panamericana Norte, la conexión Canta-Callao-Trapiche, avances para un tren y la culminación de la Vía Expresa Sur. También prometió duplicar los ingresos municipales mediante recursos propios y aduaneros.

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Vivienda, saneamiento y comercio ambulatorio

La expansión urbana sin servicios básicos fue otro de los asuntos centrales. Yuri Castro, de Perú Libre, citó una referencia de Sedapal según la cual llevar agua y desagüe a los cerros cuesta tres veces más que hacerlo en zonas llanas, y propuso vivienda social de bajo costo mediante coordinación entre la Municipalidad de Lima y el Gobierno central.

El candidato de Acción Popular, Carlos Alberto Tejada Noriega, expone su visión para Lima, enfatizando la necesidad de priorizar el transporte público masivo sobre el privado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Canal N

Tejada planteó un modelo de vivienda social que incorpore escuelas, centros de salud y espacios de recreación. Recordó que instalar cada punto de agua cuesta 142.000 soles y propuso recurrir a bancos de tierra periféricos.

León responsabilizó a las autoridades locales por la desigualdad en el acceso a vivienda, mientras que Bonilla planteó coordinar con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para llevar servicios básicos a las zonas de mayor densidad poblacional. Llanos sostuvo que el saneamiento y los registros públicos permitirían que familias en posesión informal accedan a créditos.

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Santiago Abarca propuso retirar el cableado aéreo en desuso por el riesgo de cortocircuitos y por su impacto en la salubridad y la imagen urbana. Castro coincidió y planteó que los residentes del Cercado de Lima elijan directamente a su alcalde, como ocurre en los otros 42 distritos de la ciudad.

De Pomar propuso intervenir las cuencas de los ríos Lurín, Chillón y Rímac para construir tres parques lineales de acceso libre. López Aliaga respondió que impulsaría plantas de tratamiento de aguas residuales obligatorias para toda el agua que llegue a los ríos de Lima y otras regiones.

En su intervención final durante el debate municipal, Santiago Abarca, candidato por Visión Perú, expone sus propuestas clave para la ciudad de Lima. Entre ellas, destaca la recuperación de espacios públicos, la creación de un centro de tratamiento para niños con TDAH y autismo, y la reorganización del tránsito de vehículos pesados. | Canal N

El debate también expuso diferencias sobre el comercio ambulatorio. López Aliaga afirmó que buscaría adquirir espacios para incorporar a los vendedores informales al mercado, en un país donde, según señaló, el 80% del empleo es informal.

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De Pomar le respondió que no ordenó el comercio ambulatorio durante sus tres años al frente de la Municipalidad de Lima y que no ofreció oportunidades a los emprendedores. En su mensaje final, lo acusó de no representar “la autoridad democrática que merece nuestra ciudad”.

Yaya también dirigió sus críticas al candidato de Renovación Popular y afirmó que actuaba con una “sensación de impunidad”. Rechazó tener investigaciones fiscales o vínculos con corrupción y sostuvo que las acusaciones de Llanos sobre candidatos con carpetas fiscales debían dirigirse a López Aliaga.

En el debate municipal de Lima, el candidato Rubén Bonilla de Fuerza Ciudadana presenta su plan de seguridad basado en la tecnología. Propone que todas las cámaras de la ciudad transmitan en vivo y sean accesibles para cualquier ciudadano, creando un sistema de vigilancia colectiva para combatir la delincuencia y asegurar la transparencia de las autoridades. | Canal N

Abarca propuso recuperar un parque ocupado por vivienda informal en la zona Túpac Amaru de San Luis, crear un centro de tratamiento para niños y adolescentes con TDAH o autismo y restringir la circulación de vehículos pesados entre las 23:00 y las 5:00.

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Al cerrar la jornada, López Aliaga denunció haber recibido “muchas injurias” y acusó a los partidos tradicionales de corrupción. “Los pobres son primero”, afirmó antes de terminar con la consigna: “Con Porky, más obras y seguridad, carajo”.