En la punta del iceberg: Industria de aire acondicionado y refrigeración espera mover USD 1.010 millones en Perú en 2027

El mercado HVACR en Perú alcanzaría USD 1.010 millones en 2027, mientras que la cadena de frío, uno de sus segmentos, llegaría a USD 648 millones en 2031. - Crédito Blueberries Consulting

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La industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, conocida como HVACR, proyecta que el mercado peruano pasará de USD 950 millones en 2026 a USD 1.010 millones en 2027, impulsado por la construcción, la agroexportación, la cadena de frío y la mayor demanda de climatización en las ciudades.

La proyección apunta a que la actividad superará los USD 1.220 millones hacia 2030, con una expansión anual de entre 5% y 7%. Los cálculos fueron divulgados en el marco de la octava edición del Congreso Peruano de Aire Acondicionado y Refrigeración - Copeaire 2026, programado para el 15 y 16 de octubre en Lima.

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Construcción y proyectos de salud elevan demanda de climatización

El crecimiento de centros comerciales, hoteles, clínicas, hospitales y edificios corporativos ha incrementado la demanda de sistemas de aire acondicionado centralizado, equipos de flujo variable de refrigerante, conocidos como VRF, y enfriadoras de agua o chillers.

Los sistemas VRF permiten conectar varias unidades interiores a un circuito de refrigeración y regular de forma independiente la temperatura de distintos espacios. Esta tecnología se emplea en edificios con múltiples oficinas, habitaciones o zonas de uso diferenciado.

El Departamento de Energía de Estados Unidos define los VRF como sistemas con compresores de velocidad variable y varias unidades interiores controladas por separado.

Los chillers, en cambio, producen agua fría que se distribuye por tuberías hacia equipos ubicados en diferentes ambientes. Su uso es frecuente en instalaciones de mayor tamaño, como hospitales, centros comerciales, plantas industriales y edificios corporativos.

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La industria sostiene que la expansión inmobiliaria coincide con un aumento de las temperaturas en zonas urbanas, lo que amplía la necesidad de equipos que reduzcan el consumo eléctrico y permitan un control más preciso de la climatización.

El incremento térmico en áreas urbanas impulsa el uso de tecnologías de climatización con menor consumo eléctrico.

La cadena de frío crecería hasta USD 648 millones en 2031

La agroexportación aparece como otro motor para el sector, aunque no es el único. Productos como arándanos, uvas, paltas y alimentos hidrobiológicos (pota, camarones) requieren procesos de refrigeración desde la cosecha o captura hasta el almacenamiento, el transporte y la entrega al comprador.

De acuerdo con la proyección, el segmento de cadena de frío pasaría de USD 531 millones en 2026 a USD 648 millones en 2031. La cifra incluye la refrigeración industrial vinculada con alimentos congelados, pesca, farmacéutica y operadores logísticos.

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La cadena de frío busca mantener productos a temperaturas controladas para preservar su calidad y reducir pérdidas. En el caso de la agroexportación, una falla durante el transporte o almacenamiento puede afectar la condición comercial de la mercancía antes de que llegue a los mercados de destino.

El sector proyecta una mayor adopción de compresores con tecnología Inverter y conexión a la red de internet de las cosas.

Los principales sistemas que se usan en climatización y refrigeración

El mercado HVACR reúne equipos para usos domésticos, comerciales e industriales. Entre los sistemas más frecuentes figuran:

Aire acondicionado tipo split: consta de una unidad interior y otra exterior. Es habitual en viviendas, pequeños comercios y oficinas.

Sistemas VRF: conectan varias unidades interiores con una o más unidades exteriores y permiten ajustar la temperatura por zonas.

Chillers o enfriadoras: generan agua fría para edificios o instalaciones de gran tamaño.

Refrigeración industrial: se utiliza en plantas de alimentos, cámaras frigoríficas, pesquería, laboratorios y centros logísticos.

Cámaras de conservación y congelado: mantienen productos frescos o congelados dentro de un rango de temperatura definido.

Sistemas de ventilación: renuevan el aire de espacios cerrados y pueden incluir filtración, control de humedad y automatización.

El Congreso Peruano de Aire Acondicionado y Refrigeración reunirá a empresas del sector en Lima durante octubre de 2026.

El sector apunta a equipos con menor consumo y nuevos refrigerantes

Las empresas del rubro prevén una mayor adopción de compresores con tecnología Inverter, que ajustan su funcionamiento según la necesidad de enfriamiento o calefacción. También esperan que crezca el uso de sistemas conectados a plataformas de automatización e internet de las cosas, conocido como IoT.

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Otro cambio se relaciona con los refrigerantes. La industria avanza hacia alternativas con menor potencial de calentamiento global, un indicador que mide el efecto de estos gases sobre el calentamiento de la atmósfera.

Copeaire 2026 reunirá a fabricantes, distribuidores, técnicos, usuarios y empresas del rubro para discutir eficiencia energética, refrigeración industrial, automatización y sostenibilidad.

Entre las entidades participantes estará la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), según la organización del encuentro.