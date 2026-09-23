Machu Picchu inicia marcha blanca de nuevo sistema de entradas: ¿cómo comprar boletos y cuánto tiempo hay para pagar?

El Ministerio de Cultura de Perú cambió la venta de entradas a Machu Picchu y eliminó la reserva previa por grupos. (Fotocomposición: Infobae Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sistema de venta de entradas para Machu Picchu y la Red de Caminos Inca empezó a operar desde el martes 22 de septiembre con una modificación que busca evitar que los boletos permanezcan bloqueados sin que exista una compra confirmada. El Ministerio de Cultura (Mincul) inició una marcha blanca de 30 días para probar el nuevo mecanismo de venta directa a través de la plataforma Tu Boleto.

La principal modificación es la eliminación de la reserva previa de tres horas. Desde ahora, el visitante que encuentre un cupo disponible deberá completar el proceso de compra y efectuar el pago en un plazo máximo inicial de 15 minutos. Solo después de que la transacción sea confirmada, el boleto será asignado y emitido a nombre del visitante.

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Si el usuario no concreta el pago dentro del tiempo establecido, el espacio será liberado automáticamente y volverá a estar disponible para otra persona. El Ministerio de Cultura evaluará durante los 30 días de marcha blanca si los 15 minutos son suficientes o si el plazo debe ampliarse o reducirse.

¿Por qué se eliminó la reserva de tres horas?

Agentes de control señalan a dos guías turísticos con boletos en Machu Picchu, en medio de una investigación por presunta adulteración de entradas para cambiar el circuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio responde a las deficiencias identificadas en el sistema de comercialización de entradas. De acuerdo con el Informe de Auditoría N.° 007-2026-2-5765-AC citado por el Ministerio de Cultura, en ocho empresas turísticas analizadas se registraron 209.051 operaciones de reserva.

Las empresas mencionadas en el informe son: Enjoy Machupicchu Travel, Treppid, Inca Path Peru, Enjoy Cusco, Tripscape Travel, Quimbaya Tours, South American Tours y Cóndor Travel.

De ese total, 131.626 reservas, equivalentes al 62,96 %, fueron anuladas, mientras que 73.956, el 35,38 %, culminaron con el pago correspondiente. Para el Ministerio, este comportamiento reducía la disponibilidad efectiva de boletos para otros visitantes, debido a que los espacios podían permanecer bloqueados pese a que finalmente no se concretara la compra.

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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, había explicado previamente que el sistema permitía ingresar y reservar varias entradas, con lo que los cupos podían aparecer como no disponibles aunque no se hubiera producido el pago. La nueva modalidad busca que la disponibilidad mostrada en la plataforma corresponda a boletos que realmente pueden ser adquiridos.

El Ministerio también ha señalado que la medida busca reducir el acaparamiento de entradas y mejorar las condiciones de acceso para visitantes nacionales y extranjeros.

¿También cambia la venta para los Caminos Inca?

El nuevo mecanismo también se aplica a la Red de Caminos Inca, aunque las agencias de viajes y turismo continuarán participando en el proceso de adquisición de los boletos.

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En este caso, los tickets estarán vinculados al pago confirmado y a la identificación del visitante. El objetivo es mantener un registro de las personas que efectivamente concretaron la compra.

¿Aumentará el número de visitantes a Machu Picchu?

El cambio corresponde exclusivamente al mecanismo de comercialización y emisión de los boletos.

El aforo de la Llaqta de Machu Picchu se mantiene en 5.600 visitantes diarios durante la temporada alta y 4.500 durante la temporada baja. Para la Red de Caminos Inca, la capacidad continúa en 750 visitantes por día.

Tampoco se modifica la venta de las 1.000 entradas diarias en Machupicchu Pueblo, modalidad que continuará vigente, según lo informado previamente por el Ministerio de Cultura.

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Una prueba de 30 días

La marcha blanca comenzó después de que el Ministerio de Cultura culminara el lunes 21 de septiembre un periodo de 10 días de adecuación técnica de la plataforma Tu Boleto.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGETIC) del Ministerio de Cultura, en coordinación con los equipos técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Durante el periodo de prueba se evaluará el funcionamiento de la plataforma y se podrán realizar modificaciones antes de establecer de manera definitiva las condiciones del nuevo sistema de venta.