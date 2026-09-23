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Diego Elías reafirma su dominio y conquista el oro en los Juegos Suramericanos 2026: “Me encanta representar al Perú”

El squashista peruano, actual número 3 del mundo, derrotó 3-0 al colombiano Matías Knudsen en la final individual masculina y consiguió una nueva medalla dorada para la delegación nacional en Santa Fe

Diego Elías se consagró campeón de squash masculino en los Juegos Suramericanos 2026.
Diego Elías se consagró campeón de squash masculino en los Juegos Suramericanos 2026. Crédito: COP
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Diego Elías volvió a demostrar por qué es uno de los principales referentes del squash internacional. El deportista peruano se consagró campeón de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de imponerse con autoridad al colombiano Matías Knudsen en la final de la competencia individual masculina.

El actual número 3 del ranking mundial no dejó dudas en el partido decisivo y consiguió una contundente victoria por 3-0, con parciales de 11-6, 11-6 y 11-3. De esta manera, el ‘Puma’ subió a lo más alto del podio y sumó una nueva conquista continental a su destacada trayectoria.

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El triunfo de Elías también significó la medalla de oro número 18 para la delegación peruana en la presente edición de los Juegos Suramericanos. El resultado representa, además, una nueva muestra de la vigencia del squashista nacional, quien continúa compitiendo al máximo nivel tanto en el circuito profesional como en los torneos internacionales con la selección.

Luego de su consagración, el squashista conversó con el medio ‘Punto en Juego’ y expresó su satisfacción por haber conseguido el título individual. Sin embargo, dejó claro que su participación en Santa Fe todavía no terminó, pues tendrá otros desafíos junto a la delegación nacional.

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“Muy feliz de poder ganar la medalla de oro hoy en individual, pero todavía tenemos que la oportunidad de ganar en dobles y por equipos. En la noche tenemos la semifinal de dobles, ojalá podamos competir por otra medalla de oro”, señaló.

Diego Elías venció 3-0 l colombiano Matías Knudsen en la final de la competencia individual masculina.
Diego Elías venció 3-0 al colombiano Matías Knudsen en la final de la competencia individual masculina. Crédito: COP

El deportista también reconoció que, pese a su amplia experiencia en este tipo de competencias, representar al país siempre implica una presión especial. A sus 29 años, aseguró que su recorrido en el circuito profesional le ha permitido afrontar estos escenarios con mayor tranquilidad.

“Hace un tiempo sentía más presión, ahora ya son tantos años jugando estos torneos y jugando en el tour profesional, que ya estoy acostumbrado, pero igual es un torneo importante para mí y para mi país, así que de hecho hay una presión un poquito extra”, explicó.

“Me encanta representar al Perú”

Más allá de la satisfacción por el resultado, Elías destacó el significado que tiene para él volver a competir con la camiseta nacional. El número 3 del mundo aseguró que disfruta especialmente la posibilidad de conseguir triunfos para la delegación peruana.

“Regresar a estos torneos, venir a competir por Perú es muy lindo, me encanta representar al país. Estoy muy feliz de poder regalar más medallas al Perú”, sostuvo.

La frase resume una parte importante de la carrera del ‘Puma’, quien durante los últimos años se ha consolidado como uno de los principales exponentes peruanos en el deporte internacional. Ahora, tras conseguir el oro en Santa Fe, tendrá la posibilidad de seguir ampliando su cosecha en la competencia por equipos y en dobles.

El ‘Puma’ se impuso por 3-0 al colombiano Matías Knudsen en la gran final y consiguió el decimoctavo oro para la delegación peruana en Santa Fe 2026. (Video: Punto en Juego)

Diego Elías ya piensa en los Juegos Olímpicos de 2028

El siguiente gran objetivo en la carrera del squashista peruano está puesto en una cita histórica. El squash formará parte por primera vez del programa olímpico en Los Ángeles 2028, una oportunidad que Elías espera aprovechar después de dos años de preparación.

“En 2028 va a ser la primera vez que el squash va a estar en los Juegos Olímpicos Olimpiadas, es el objetivo más importante para mí ahora. Quedan dos años para prepararse bien y tratar de ganar una medalla para el Perú. Tengo 29 años ahorita, he ganado bastante experiencia, estoy en un buen momento, así que los siguientes dos años van a ser bien importantes para mí”, afirmó.

Con el oro conseguido en Santa Fe, el representante nacional suma otro logro a una carrera que todavía tiene objetivos importantes por delante. Mientras tanto, su participación en estos Juegos Suramericanos continúa y buscará volver a subir al podio junto a sus compañeros.

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