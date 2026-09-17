Perú

MINDEF rechaza presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval y ordena a la Marina de Guerra tomar acciones

La Fiscalía de Familia de Lima Centro elevó a diez el número de menores retenidos por el caso, quienes permanecen en la comisaría de San Borja mientras avanzan las diligencias

Varios jóvenes con capucha suben a un vehículo custodiados por policías en la noche junto al escudo de la Marina de Guerra del Perú
Efectivos policiales trasladan a jóvenes con el rostro cubierto hacia un vehículo durante las investigaciones por presunta agresión en el Liceo Naval Almirante Guise. (Infobae Perú/Difusión)
Guardar

El Ministerio de Defensa (Mindef) emitió un comunicado de rechazo a los hechos de violencia denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, donde un estudiante de 16 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de 10 compañeros de un grado superior. El colegio, administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, se encuentra bajo investigación tras la denuncia presentada por la familia del menor.

El caso se conoció la noche del 15 de septiembre, cuando la familia de la víctima acudió a la comisaría del distrito para denunciar el hecho. Según las primeras diligencias, la agresión se produjo dentro de un bus que trasladaba al equipo de futsal del colegio desde Surco hacia San Borja, tras la disputa de un campeonato interliceos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.
La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

MINDEF exige investigación

A través del Comunicado N°008-2026, el Mindef manifestó su enérgico rechazo ante los hechos de violencia física ocurridos en la institución educativa, que calificó como de conocimiento público. El pronunciamiento se produjo en medio de la conmoción generada entre las familias de los estudiantes del plantel, que alberga a hijos del personal superior de la Marina de Guerra.

En ese marco, el ministerio instruyó a la Marina de Guerra del Perú para que adopte las acciones inmediatas y necesarias que permitan el normal desarrollo de las investigaciones a cargo de las autoridades competentes. La medida busca garantizar que el proceso se lleve a cabo sin interferencias y conforme al debido procedimiento, en un contexto donde la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro ya dispuso diligencias como la toma de declaración de la víctima mediante cámara Gesell.

PUBLICIDAD

Documento oficial titulado Comunicado 008-2026 del Ministerio de Defensa de Perú con logotipos institucionales en el borde inferior
El Ministerio de Defensa de Perú expresa en un comunicado su rechazo a los actos de violencia denunciados en el Liceo Naval de San Borja y pide investigar a los responsables. (@MINDEF)

Piden investigar posibles responsabilidades

El Mindef también pidió disponer las investigaciones o acciones administrativas inmediatas que correspondan, en el marco de la normativa aplicable, con el objetivo de determinar la existencia de posibles responsabilidades administrativas disciplinarias dentro de la institución. La solicitud se suma a las diligencias que realiza el Ministerio Público, que investiga a los 10 menores retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.

El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso que se recaben los testimonios de los menores retenidos en flagrancia, además de otras diligencias urgentes orientadas a esclarecer lo sucedido. Por su parte, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), María Seminario, informó que se brindará acompañamiento psicológico y legal a la víctima y a su familia.

Policías con gorras oscuras conducen a varias personas cubiertas con capuchas blancas hacia un vehículo blanco de noche.
Agentes de la policía trasladan a los 10 estudiantes retenidos por presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros. (Captura video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marina de Guerra separa a directora, docente y entrenador

La Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la institución educativa.

A través de un comunicado, la institución señaló que viene brindando las facilidades y su plena colaboración durante las diligencias. Asimismo, indicó que se aplicó el protocolo correspondiente y que, debido a que se trata de menores de edad, se mantiene en reserva cualquier información que permita identificarlos. La Marina precisó que adoptará las medidas que correspondan según los resultados de las investigaciones y la normativa vigente.

Documento oficial del Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú con un comunicado institucional impreso en hoja blanca
Un comunicado de la Marina de Guerra del Perú informa sobre la separación de personal del Liceo Naval Almirante Guise en La Perla durante una investigación. (Marina de Guerra)

Temas Relacionados

San BorjaLiceo NavalAgresión sexualLiceo Naval Almirante Guiseperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miguel Arce arremetió contra Katia Palma por burlarse del casting de Combate: “Necesita 200 espejos”

El exintegrante del reality respondió a la conductora en redes y defendió a los jóvenes que buscan una oportunidad en la nueva temporada de ATV

Miguel Arce arremetió contra Katia Palma por burlarse del casting de Combate: “Necesita 200 espejos”

Mano Menezes define la posición de Erick Noriega en la selección peruana: “Pretendo utilizarlo ahí para verificar”

El líder de la disciplina nacional ha quedado convencido en que el ‘Samurái’ puede ser su nuevo caudillo dentro de la nueva administración de cara a las Eliminatorias CONMEBOL 2030

Mano Menezes define la posición de Erick Noriega en la selección peruana: “Pretendo utilizarlo ahí para verificar”

Cruces definidos en Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026: Ignacio Buse se medirá ante Daniel Vallejo en la segunda jornada

La gran novedad en la elección de Luis Horna es la ausencia de Gonzalo Bueno, quien no fue tomado en cuenta para ningún partido. Por lo tanto, Juan Pablo Varillas rendirá dos encuentros

Cruces definidos en Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026: Ignacio Buse se medirá ante Daniel Vallejo en la segunda jornada

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá precisó que será una visita de líderes y que la jefa de Estado tiene previsto viajar acompañada por los titulares de Economía y Comercio Exterior

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

Marina de Guerra separa a directora, docente y entrenador del colegio Liceo Naval tras denuncia de abuso sexual

La institución tomó la medida mientras la Fiscalía investiga la denuncia de un estudiante de 16 años. Diez escolares fueron intervenidos y el Ministerio de la Mujer brinda asistencia a la presunta víctima

Marina de Guerra separa a directora, docente y entrenador del colegio Liceo Naval tras denuncia de abuso sexual
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

Empresario Jenss Lara se enteró que sus acompañantes habían sido asesinados luego de que Los Pulpos lo liberaran

No podrían ser expulsados los escolares de Liceo Naval retenidos por presunta agresión sexual

Ministro Vinelli rechaza que la presidenta Fujimori haya conformado un “gabinete paralelo” con sus excoprocesados del Caso Cócteles

Escolares del Liceo Naval no irán a un penal aunque se compruebe agresión sexual: Serían internados en Maranguita

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce arremetió contra Katia Palma por burlarse del casting de Combate: “Necesita 200 espejos”

Miguel Arce arremetió contra Katia Palma por burlarse del casting de Combate: “Necesita 200 espejos”

Filo Foodies Food Festival: creadores de contenido, restaurantes y conciertos de Bareto y Zen serán parte de un reto gastronómico

Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, agradeció a Allison Pastor por apoyar a su hija Flavia en sus sueños

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Christina Aguilera llega a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para verla por primera vez en Lima

DEPORTES

Mano Menezes define la posición de Erick Noriega en la selección peruana: “Pretendo utilizarlo ahí para verificar”

Mano Menezes define la posición de Erick Noriega en la selección peruana: “Pretendo utilizarlo ahí para verificar”

Cruces definidos en Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026: Ignacio Buse se medirá ante Daniel Vallejo en la segunda jornada

Mano Menezes confesó los motivos de las convocatorias de Lapadula, Mora y Magallanes para amistosos de la selección peruana

Mano Menezes reveló el promedio de edad de la selección peruana y dejó fuerte mensaje: “Entendemos que es la fórmula ideal”

Las 5 sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026