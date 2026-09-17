MINDEF rechaza presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval y ordena a la Marina de Guerra tomar acciones

Efectivos policiales trasladan a jóvenes con el rostro cubierto hacia un vehículo durante las investigaciones por presunta agresión en el Liceo Naval Almirante Guise. (Infobae Perú/Difusión)

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El Ministerio de Defensa (Mindef) emitió un comunicado de rechazo a los hechos de violencia denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, donde un estudiante de 16 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de 10 compañeros de un grado superior. El colegio, administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, se encuentra bajo investigación tras la denuncia presentada por la familia del menor.

El caso se conoció la noche del 15 de septiembre, cuando la familia de la víctima acudió a la comisaría del distrito para denunciar el hecho. Según las primeras diligencias, la agresión se produjo dentro de un bus que trasladaba al equipo de futsal del colegio desde Surco hacia San Borja, tras la disputa de un campeonato interliceos.

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La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

MINDEF exige investigación

A través del Comunicado N°008-2026, el Mindef manifestó su enérgico rechazo ante los hechos de violencia física ocurridos en la institución educativa, que calificó como de conocimiento público. El pronunciamiento se produjo en medio de la conmoción generada entre las familias de los estudiantes del plantel, que alberga a hijos del personal superior de la Marina de Guerra.

En ese marco, el ministerio instruyó a la Marina de Guerra del Perú para que adopte las acciones inmediatas y necesarias que permitan el normal desarrollo de las investigaciones a cargo de las autoridades competentes. La medida busca garantizar que el proceso se lleve a cabo sin interferencias y conforme al debido procedimiento, en un contexto donde la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro ya dispuso diligencias como la toma de declaración de la víctima mediante cámara Gesell.

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El Ministerio de Defensa de Perú expresa en un comunicado su rechazo a los actos de violencia denunciados en el Liceo Naval de San Borja y pide investigar a los responsables. (@MINDEF)

Piden investigar posibles responsabilidades

El Mindef también pidió disponer las investigaciones o acciones administrativas inmediatas que correspondan, en el marco de la normativa aplicable, con el objetivo de determinar la existencia de posibles responsabilidades administrativas disciplinarias dentro de la institución. La solicitud se suma a las diligencias que realiza el Ministerio Público, que investiga a los 10 menores retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.

El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso que se recaben los testimonios de los menores retenidos en flagrancia, además de otras diligencias urgentes orientadas a esclarecer lo sucedido. Por su parte, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), María Seminario, informó que se brindará acompañamiento psicológico y legal a la víctima y a su familia.

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Agentes de la policía trasladan a los 10 estudiantes retenidos por presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros. (Captura video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marina de Guerra separa a directora, docente y entrenador

La Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la institución educativa.

A través de un comunicado, la institución señaló que viene brindando las facilidades y su plena colaboración durante las diligencias. Asimismo, indicó que se aplicó el protocolo correspondiente y que, debido a que se trata de menores de edad, se mantiene en reserva cualquier información que permita identificarlos. La Marina precisó que adoptará las medidas que correspondan según los resultados de las investigaciones y la normativa vigente.

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Un comunicado de la Marina de Guerra del Perú informa sobre la separación de personal del Liceo Naval Almirante Guise en La Perla durante una investigación. (Marina de Guerra)