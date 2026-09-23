Perú

Receta de sopa de morón

Receta casera de sopa de morón con carne y verduras.

Receta de sopa de morón
Sopa de morón
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La sopa de morón es una preparación casera, caliente y reconfortante que forma parte de la cocina tradicional peruana. Se prepara principalmente con morón, un tipo de trigo partido que aporta una textura particular y convierte esta sopa en una alternativa sustanciosa para el almuerzo o la cena.

Esta receta de sopa de morón combina el trigo con carne de res, papa, verduras y un aderezo sencillo de cebolla y ajo. El resultado es un caldo sabroso, espeso y nutritivo, ideal para los días fríos.

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Prepararla en casa es sencillo y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Además, puedes adaptar la receta utilizando diferentes verduras o incluso preparar una versión sin carne.

Datos de la receta

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora
  • Tiempo total: 1 hora 15 minutos
  • Porciones: 6 personas
  • Dificultad: Fácil
  • Tipo de plato: Sopa / entrada
  • Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar sopa de morón

  • 250 g de morón
  • 500 g de carne de res
  • 2 litros de agua
  • 3 papas amarillas o blancas
  • 1 zanahoria
  • ½ taza de arvejas
  • ½ cebolla roja
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate
  • 1 cucharada de ají panca molido
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 1 rama de apio
  • ½ taza de zapallo, opcional
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Perejil o culantro picado al gusto

Ingredientes opcionales

Puedes añadir otros ingredientes para darle más sabor y variedad:

  • Choclo.
  • Habas.
  • Vainitas.
  • Poro.
  • Cebolla china.
  • Yuca.
  • Hierbabuena.
  • Un poco de leche evaporada para una versión más cremosa.

Cómo hacer sopa de morón paso a paso

1. Lava el morón

Coloca el morón en un recipiente y lávalo varias veces con agua fría para retirar cualquier impureza.

Escúrrelo y déjalo listo para incorporarlo a la sopa.

No es necesario remojarlo durante muchas horas, aunque un remojo previo de unos 20 a 30 minutos puede ayudar a reducir ligeramente el tiempo de cocción.

2. Prepara el caldo de carne

Corta la carne de res en trozos medianos.

Coloca los dos litros de agua en una olla grande y añade la carne.

Agrega una pizca de sal y cocina a fuego medio.

A medida que se forme espuma en la superficie, puedes retirarla con una cuchara para conseguir un caldo más limpio.

Cocina hasta que la carne empiece a ablandarse.

3. Prepara el aderezo

Mientras se cocina la carne, calienta el aceite en una sartén.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina hasta que esté transparente.

Añade el ajo picado, el tomate y el ají panca.

Incorpora el comino, pimienta y una pequeña cantidad de sal.

Cocina durante unos minutos hasta obtener un aderezo concentrado y aromático.

4. Incorpora el morón

Cuando la carne esté parcialmente cocida, agrega el morón previamente lavado.

Remueve y deja cocinar a fuego medio.

El morón comenzará a hidratarse y liberará parte de su almidón, ayudando a darle cuerpo al caldo.

5. Agrega las verduras

Incorpora la zanahoria, el apio y las arvejas.

Después agrega las papas cortadas en trozos medianos.

Si utilizas zapallo, puedes incorporarlo en este momento.

Cocina hasta que las verduras estén suaves y el morón tenga una textura tierna.

6. Añade el aderezo

Incorpora el aderezo de cebolla, ajo, tomate y ají panca a la olla.

Mezcla bien para distribuir todos los sabores.

Continúa cocinando a fuego medio-bajo.

7. Cocina hasta obtener la textura adecuada

Deja cocinar la sopa hasta que el morón esté completamente suave.

La preparación debe quedar con un caldo ligeramente espeso, pero todavía con suficiente líquido para servirse como sopa.

Si notas que está demasiado espesa, agrega un poco de agua caliente o caldo.

8. Rectifica la sazón

Prueba la sopa y ajusta la cantidad de sal y pimienta.

Si deseas un aroma más intenso, puedes añadir perejil, culantro o hierbabuena picada justo antes de apagar el fuego.

9. Sirve caliente

Sirve la sopa de morón peruana inmediatamente, colocando en cada plato una porción de carne, papa, verduras y suficiente caldo con morón.

Puedes terminar con un poco de perejil o culantro fresco.

¿Qué es el morón?

El morón es trigo partido o triturado en pequeños fragmentos que se utiliza tradicionalmente en diferentes preparaciones, especialmente sopas y guisos.

Al cocinarse, absorbe parte del caldo y adquiere una textura suave. Por eso es importante controlar la cantidad de líquido durante la preparación.

¿Qué carne se utiliza para la sopa de morón?

Puedes utilizar diferentes cortes de carne de res.

Algunas opciones adecuadas son:

  • Pecho.
  • Osobuco.
  • Falda.
  • Costilla.
  • Carne para sopa.

Los cortes que contienen hueso pueden aportar mayor sabor al caldo debido a la cocción prolongada.

¿Qué verduras puedo agregar?

La receta puede adaptarse según las verduras disponibles.

Además de papa, zanahoria y arvejas, puedes utilizar:

  • Choclo.
  • Habas.
  • Vainitas.
  • Zapallo.
  • Apio.
  • Poro.
  • Yuca.
  • Cebolla china.

Esto permite preparar diferentes versiones de la sopa sin perder su característica base de morón.

Consejos para preparar una buena sopa de morón

Lava bien el morón

Antes de cocinarlo, enjuágalo varias veces para retirar impurezas.

Controla la cantidad de agua

El morón absorbe bastante líquido durante la cocción. Si agregas poca agua, la sopa puede terminar demasiado espesa.

Ten siempre un poco de agua caliente o caldo adicional para ajustar la preparación.

Cocina a fuego medio-bajo

Una cocción tranquila permite que la carne se ablande y que el morón desarrolle su textura sin que la sopa se pegue al fondo.

Remueve ocasionalmente

Debido al almidón que libera el morón, es recomendable remover la sopa de vez en cuando para evitar que se adhiera al fondo de la olla.

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Agrega las papas en el momento adecuado

No todas las verduras necesitan el mismo tiempo de cocción. Agregar las papas demasiado temprano puede hacer que se deshagan antes de que el morón esté listo.

Déjala reposar unos minutos

Después de apagar el fuego, puedes dejar reposar la sopa durante unos minutos antes de servirla. Esto permite que los sabores se integren.

¿Cómo darle más sabor a la sopa de morón?

El sabor depende principalmente de un buen caldo y un aderezo bien preparado.

Puedes potenciarlo utilizando carne con hueso, ajo, cebolla, ají panca, comino y hierbas frescas.

También puedes incorporar un pequeño trozo de poro o apio durante la cocción del caldo.

Sopa de morón sin carne

También puedes preparar una versión vegetariana.

Para ello, reemplaza el caldo de carne por caldo de verduras y aumenta la cantidad de vegetales.

Puedes utilizar:

  • Zanahoria.
  • Papa.
  • Zapallo.
  • Arvejas.
  • Habas.
  • Choclo.
  • Vainitas.
  • Apio.
  • Poro.

El morón seguirá aportando textura y consistencia a la sopa.

¿Se puede preparar una sopa de morón cremosa?

Sí. Si deseas una textura más cremosa, puedes dejar que una mayor cantidad de morón se cocine en el caldo para que libere más almidón.

También puedes añadir una pequeña cantidad de leche evaporada al final de la cocción.

En este caso, evita hervir la preparación durante demasiado tiempo después de agregar la leche.

¿Con qué acompañar la sopa de morón?

La sopa de morón puede servirse como entrada o como plato principal.

Puedes acompañarla con:

  • Pan casero.
  • Pan tostado.
  • Arroz blanco.
  • Rocoto o ají.
  • Salsa criolla.
  • Una ensalada fresca.

Por su contenido de morón, carne y verduras, también puede funcionar como una comida completa.

Preguntas frecuentes sobre la sopa de morón

¿Qué es la sopa de morón?

La sopa de morón es una preparación tradicional a base de morón, un tipo de trigo partido, que se cocina con caldo, carne y diferentes verduras. Es una sopa espesa y reconfortante.

¿La sopa de morón lleva carne?

La versión tradicional suele prepararse con carne de res, aunque también puedes hacer una versión vegetariana utilizando caldo y verduras.

¿Hay que remojar el morón antes de cocinarlo?

No es indispensable. Puedes lavarlo y cocinarlo directamente. Sin embargo, remojarlo durante unos minutos puede ayudar a reducir el tiempo necesario para que se ablande.

¿Por qué mi sopa de morón quedó demasiado espesa?

El morón absorbe bastante líquido durante la cocción. Si la sopa queda demasiado espesa, puedes añadir agua caliente o caldo hasta conseguir la textura deseada.

¿Puedo utilizar otro tipo de carne?

Sí. Puedes utilizar diferentes cortes de res adecuados para sopas. También puedes preparar versiones con pollo o sin carne.

¿Puedo guardar la sopa de morón?

Sí. Una vez que se haya enfriado, puedes conservarla refrigerada en un recipiente cerrado. Ten en cuenta que el morón continuará absorbiendo líquido, por lo que la sopa puede espesarse al día siguiente.

¿Cómo recalentar la sopa de morón?

Calienta la sopa a fuego medio y agrega un poco de agua o caldo si se ha espesado demasiado. Remueve ocasionalmente para que no se adhiera al fondo.

Una sopa casera para los días fríos

La sopa de morón peruana es una preparación sencilla que aprovecha ingredientes económicos y fáciles de encontrar. El morón aporta una textura característica, mientras que la carne, las verduras y el aderezo proporcionan sabor y consistencia al caldo.

Es una excelente opción para un almuerzo familiar, especialmente durante los días fríos. Además, puedes adaptar la receta utilizando diferentes verduras o preparar una versión sin carne.

Para obtener el mejor resultado, cocina el morón lentamente, controla la cantidad de líquido y remueve ocasionalmente durante la preparación.

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