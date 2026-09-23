De lujo a equipamiento del hogar: el calor acelera la expansión de piscinas residenciales en Perú

El calor prolongado en Perú elevó la demanda de piscinas en el sector residencial e inmobiliario.

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Las temperaturas elevadas y la prolongación de los días de calor reconfiguraron hábitos de consumo en Perú. El efecto se percibió en rubros de alta rotación como cerveza y equipos de climatización, pero también alcanzó a un segmento menos visible: las piscinas y albercas para viviendas, condominios y proyectos inmobiliarios.

La mayor frecuencia de uso de estos espacios impulsa la demanda de instalación, equipos de filtrado, bombas de calor, limpieza y mantenimiento. A la vez, las piscinas dejaron de estar asociadas solo a viviendas de alto costo y comenzaron a incorporarse como un atributo en proyectos residenciales, donde pueden aportar diferenciación y valor percibido a la oferta inmobiliaria. No obstante, la importación de instrumentos aún representa un revés.

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La otra industria del calor: la oferta inmobiliaria con piscinas crece

La presión se concentra en una cadena que parte de fabricantes ubicados, sobre todo, en China y Brasil, continúa con el transporte marítimo y la distribución local, y termina en la instalación y el servicio posventa.

Nicolás Bonnett, portavoz de Hidrocentro Lima, afirmó que el costo de transportar un contenedor pasó de alrededor de USD 1.500 a entre USD 8.700 y USD 8.900 durante el periodo analizado.

Los propietarios renuevan los componentes clave del sistema tras un ciclo de 10 años de uso.

El aumento de los fletes obligó a los importadores a anticipar pedidos y elevar sus inventarios para reducir la volatilidad de los precios. En el caso de Hidrocentro Lima, Bonnett calcula que el efecto final sobre el valor de los productos se ubicó entre 5% y 10%.

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“No podemos trasladar toda la volatilidad de los precios al cliente”, dijo. Según el vocero, la compra por contenedor, la negociación previa con proveedores y la disponibilidad de stock permiten moderar parte del impacto logístico.

Más uso, más mantenimiento y faltantes de equipos

Con todo, el calor sostenido eleva la frecuencia de uso de las piscinas y, con ello, la necesidad de limpieza, tratamiento químico del agua, revisión de filtros y mantenimiento de bombas. Bonnet estima que los pedidos de mantenimiento crecieron al menos 50% frente al año anterior, una cifra que corresponde a la operación de la empresa.

“Los pedidos de mantenimiento son directamente proporcionales al uso”, recalcó. Esta actividad contempla controles de cloro y pH, limpieza y revisión de los sistemas de recirculación, que mantienen el agua en condiciones adecuadas durante periodos prolongados.

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La cadena de suministro local depende de fabricantes ubicados en China y Brasil.

La mayor demanda también tensionó el abastecimiento. La compañía proyectaba un crecimiento de 30% en ventas brutas, pero algunos productos se agotaron antes de lo previsto. Entre ellos figuraron las bombas de calor y los motores de menor potencia, equipos vinculados con la climatización y la circulación del agua.

Bonnett estimó que las instalaciones nuevas crecieron alrededor de 20% en la empresa. A diferencia de los servicios de mantenimiento, que dependen de la frecuencia de uso, el cambio de equipos suele tener ciclos más largos. Algunos clientes reemplazan bombas, filtros y otros componentes después de cerca de 10 años, según indicó.

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Una piscina pequeña puede costar menos de S/50.000

La expansión del segmento residencial se apoya en una oferta de equipos de menor costo que la disponible años atrás. Para una piscina doméstica pequeña, existen paquetes de equipamiento importado desde alrededor de USD 1.200, con bomba, filtro y elementos de recirculación.

Esa cifra no incluye la construcción de la estructura, las tuberías, los acabados ni la mano de obra. Para una piscina de hasta 3 metros por 6 metros, Bonnett estima que el proyecto completo puede ejecutarse por menos de S/50.000 (unos USD 15.000).

El equipamiento importado básico para una piscina pequeña parte desde los USD 1.200.

¿Cómo se distribuye? La estructura básica puede costar alrededor de S/35.000, mientras que una piscina lista para conectar los equipos puede ascender a cerca de S/40.000. El presupuesto final depende del tipo de terreno, la profundidad, el sistema de iluminación, la calefacción y los materiales elegidos.

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Además, los acabados introducen diferencias relevantes. La empresa señaló que hay revestimientos desde USD 9 por metro cuadrado, mientras que opciones como el mármol pueden llegar a USD 130 por metro cuadrado. Los sistemas de automatización, las cascadas, la iluminación y los equipos de calefacción también elevan el valor final.

En instalaciones de clubes, restaurantes, condominios o centros de natación, el equipamiento y la instalación pueden superar los USD 25.000 e incluso los USD 30.000. En esos proyectos inciden la capacidad de filtrado, el volumen de agua, la cantidad de usuarios y las exigencias técnicas.

Importación y adaptación técnica para el mercado local

Perú no cuenta con una industria de fabricación de equipos para piscinas a gran escala, aunque existen talleres locales que producen piezas específicas y soluciones a medida. Por tal motivo, la compatibilidad de tuberías, conexiones y accesorios representa otro desafío.

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Algunas piezas importadas no coinciden con las medidas utilizadas en obras peruanas, por lo que los distribuidores deben enviar parámetros técnicos a los fabricantes antes de realizar los pedidos.

El equipamiento y la instalación de piscinas en clubes y condominios supera los USD 25.000.

Además de piscinas domésticas, el consumidor residencial demanda cada vez más productos para cascadas, fuentes, piletas ornamentales y efectos de agua en jardines, condominios y espacios públicos, según Hidrocentro Lima.

Así, el mayor uso de piscinas y la necesidad de mantenimiento abren espacio para una cadena que involucra importadores, distribuidores, constructoras, técnicos e instaladores.

El ritmo de expansión dependerá, entre otros factores, de la continuidad de las temperaturas elevadas, la disponibilidad de equipos y la evolución de los costos logísticos, sentencia Bonnet.

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