Magaly Medina cuestiona a medios por difundir declaraciones de menor víctima de violación en Liceo Naval: “No podemos revictimizarlo”

La conductora de ATV se mostró a favor de que los responsables enfrenten consecuencias por los hechos denunciados, pero cuestionó la forma en que algunos medios presentaron el testimonio del escolar y advirtió que volver a exponer sus declaraciones puede generar una nueva forma de revictimización. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

El caso de la presunta violación de un menor en el Liceo Naval Almirante Guise volvió a ser abordado por Magaly Medina durante la edición del 21 de septiembre de Magaly TV La Firme. Sin embargo, esta vez la conductora centró su atención no solamente en la gravedad de la denuncia, sino también en la manera en que distintos medios de comunicación han presentado información relacionada con el caso.

La periodista cuestionó que algunos programas de televisión hayan difundido extractos de la declaración del menor ante la Policía, incluyendo detalles sobre lo ocurrido y recursos audiovisuales destinados a recrear o narrar su testimonio. Para Magaly, el tratamiento periodístico debió considerar que no se estaba hablando de una persona adulta, sino de un menor de edad que habría atravesado una experiencia traumática.

PUBLICIDAD

En ese contexto, también se refirió a Milagros Leiva, quien habría leído al aire el nombre del menor durante la presentación de información relacionada con el caso. Magaly Medina consideró que pudo tratarse de un error involuntario, pero remarcó que la identidad de un menor víctima debe ser protegida.

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que se haya revelado el nombre del menor

Al iniciar su comentario, Magaly Medina recordó que durante varios días distintos programas de televisión han informado sobre la denuncia ocurrida en el Liceo Naval. La conductora señaló que, en medio de los diferentes tratamientos periodísticos, hubo una situación que llamó especialmente su atención: la lectura del nombre del menor por parte de Milagros Leiva.

PUBLICIDAD

“Programas desde hace varios días, todos los programas vienen tratando el tema, eh, horrible de esta execrable, eh, violación a un menor en el Liceo Naval. Pero entre todos los tratamientos hay algo que se salió fuera de control, que es que la periodista Milagros Leiva leyó el nombre del menor, algo que no se hace, que se protege”, manifestó.

No obstante, la conductora evitó atribuir una intención deliberada a su colega y planteó que pudo tratarse de un error. “No sé si tal vez en ella fue un, una, una, un error involuntario a la hora de leerlo. No creo que lo haya hecho con malicia y adrede”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Magaly explicó que lo que realmente le llamó la atención fue la manera en que se estaba utilizando información correspondiente a la declaración del menor. Incluso pidió que se mostraran imágenes de la periodista durante la emisión del programa en el que se presentó el contenido.

“Pero lo que sí a mí me ha causado mucha, ah, mucha-- me ha llamado la atención. ¿Puedes poner las imágenes que hoy yo estaba viendo donde está Milagros Leiva con esta pantalla que tiene ahí al costado? Ya, esa, por ejemplo. Esa es cuando estaba ella leyendo. Tenía ahí en su pantalla extractos, extractos de la declaración del menor”, señaló.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la difusión de detalles del testimonio

Para la conductora de Magaly TV La Firme, el problema no radica únicamente en informar sobre la denuncia, sino en volver a exponer públicamente los detalles del testimonio de una víctima menor de edad. “Este menor sodomizado, este menor con el que todos queremos abrazarlo, cuidarlo, protegerlo y que no haya más chicos en esa, en ese tipo de peligro en ningún colegio del mundo”, expresó.

Magaly Medina dejó claro que considera que los hechos denunciados deben generar consecuencias para quienes resulten responsables. La periodista señaló que los adultos tienen la responsabilidad de enseñar a los menores que sus actos tienen consecuencias, especialmente cuando se trata de hechos de extrema gravedad.

PUBLICIDAD

“Pero este, este, este hecho que a todos nos ha indignado y nos ha revuelto el estómago y que todos queremos castigo, porque sí queremos castigo, porque un menor que comete un delito de ese tamaño, que es salvaje lo que hicieron, es que algo pasa por sus cabezas”, afirmó. La conductora continuó con una reflexión sobre la necesidad de que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

“Y los adultos tenemos que enseñarle a ellos que cada cosa que hace en esta vida trae consecuencias. Y padre o no, tenemos que hacerles que ellos, nos guste o no, enfrenten el precio de lo que hicieron”, sostuvo. En esa línea, añadió: “De lo contrario, estamos creando, ¿qué? Seres, eh, que no sienten dolor por el dolor ajeno, se-- gere-- sen-- gente que va a ir por la vida maltratando o haciendo Dios sabe qué cosas a otros seres humanos”.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Esto merece una condena tremenda”, afirma Magaly Medina

Durante su comentario, Magaly también se mostró contundente respecto a las consecuencias que deberían afrontar los responsables de los hechos denunciados. La periodista sostuvo que el caso merece una sanción severa y cuestionó cualquier posibilidad de minimizar la responsabilidad de los involucrados.

“Acabemos con eso. Esto merece, sí, una condena tremenda, fuerte. Nada de salvarles el pellejo”, afirmó. Asimismo, planteó que los responsables deberían ser juzgados de acuerdo con la gravedad de los hechos, aunque reconoció que corresponde a especialistas determinar cualquier aspecto relacionado con su comportamiento o condición psicológica.

“Se les debería de juzgar además como adultos, porque lo que han hecho habla de una mente sociopática o psicópata, pero los psiquiatras tendrán que hablar al respecto”, señaló.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina señala a Cuarto Poder, Milagros Leiva y Día D

La conductora de ATV mencionó directamente a varios programas que, según su apreciación, difundieron partes de la declaración del escolar. Entre ellos mencionó a Cuarto Poder, el programa de Milagros Leiva y Día D. “Al tratar el tema, yo digo, si estamos hablando de un menor que le ha pasado lo que ya todos sabemos, ¿para qué poner en pantalla cada una de sus declaraciones donde con lujo de detalles, este menor le cuenta a la policía, le cuenta lo que pasó?”, cuestionó.

Magaly sostuvo que esta exposición no resultaba necesaria para informar sobre la denuncia y consideró que la reproducción de los detalles podía terminar afectando nuevamente a la víctima.

PUBLICIDAD

“Y eso lo hizo Cuarto Poder, eso lo hizo, eh, la misma Milagros Leiva, eso lo hizo Día D”, afirmó. La periodista también cuestionó que algunos programas hayan utilizado recursos que buscaban representar la voz o la forma de hablar del menor al narrar lo ocurrido.

“Todos pusieron inclusive voces me-- de, de, de como de adolescente, de niño, para narrar cada uno-- No, sácalo, por favor, no. Yo, yo no he pedido, yo solo lo pongo de ejemplo, pero no quiero caer en esta revictimización que es lo que han hecho estos medios”, manifestó.

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.

“El morbo les ha ganado”, sostiene la conductora

Magaly Medina reconoció que existe interés del público por conocer los detalles de un caso que ha generado indignación, pero consideró que los medios tienen una responsabilidad adicional al momento de decidir qué información mostrar y qué elementos deben mantenerse fuera de pantalla.

“Tenemos que cuidar que no estamos hablando de adultos. Es cierto, el morbo les ha ganado. A todos nos gana el morbo, pero cuando se trata de adultos, cuando es una denuncia donde los adultos están involucrados”, indicó.

Para la conductora, la situación cambia cuando la persona afectada es un menor de edad. En su opinión, los periodistas y comunicadores deben extremar las precauciones para proteger su identidad y evitar que su experiencia traumática vuelva a ser expuesta. “Pero en este caso, creo que todos los periodistas y comunicadores debimos tener en cuenta que estábamos hablando de menores de edad y a los menores hay que protegerlos igual”, enfatizó.

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly pide empatía con la víctima del Liceo Naval

Uno de los puntos centrales de su reflexión fue el impacto que puede tener la difusión reiterada de los detalles de un hecho traumático. Magaly Medina sostuvo que volver a presentar el testimonio puede contribuir a una nueva exposición del menor. “No podemos, la víctima es un menor de edad, revictimizarlo haciéndole a este chico, que ya debe estar en una conmoción psicológica tremenda de la que tardará años en salir, si es que sale, para ponerle cada una de sus declaraciones donde se recrean los momentos más terribles que él pudo vivir”, afirmó.

Y planteó una pregunta sobre la necesidad de difundir este tipo de contenido: “¿Para qué?”. La periodista también consideró que el tratamiento del caso evidenció una falta de empatía hacia el menor.

“No, empatía no ha habido. O sea, empatía no hubo de parte de estos agresores y empatía tampoco está habiendo con nosotros, los periodistas que ponemos estas declaraciones como si estuviera contando un paseo por el bosque”, expresó.

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Este chiquito estaba hablando del peor día de su vida”

Magaly Medina cerró su reflexión insistiendo en que los periodistas deben recordar que detrás de los documentos, declaraciones y expedientes existe una víctima que atraviesa una situación particularmente delicada. “Y este chiquito estaba hablando del peor día de su vida, del infierno que le hicieron pasar unos chicos de su colegio”, manifestó.

Por ello, consideró que distintos programas de televisión debieron tener mayor cuidado al momento de presentar el testimonio. “Entonces, yo en eso sí me parece que exageraron todos. Cuarto Poder, Milagros Leiva y el mismo Día D, programa de mi canal. Exageraron. Ahí debieron de tener un poquito más de sensibilidad para cuidar aquellas declaraciones”, afirmó.

Finalmente, Magaly Medina recordó que la cobertura periodística de una denuncia de violencia sexual contra un menor debe evitar que la víctima vuelva a experimentar públicamente los hechos que denunció. “Recuerden, a las víctimas de violación no se las puede revictimizar”, concluyó la conductora de Magaly TV La Firme.

Magaly Medina arremete contra medios por exponer detalles del caso Liceo Naval: “El morbo les ha ganado”. Captura: Magaly TV La Firme.