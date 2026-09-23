Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

La central se refirió a su presente en Universitario de cara al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Universitario TV)

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La llegada de Maricarmen Guerrero a Universitario de Deportes generó atención entre los seguidores del cuadro crema. La central peruana integró el plantel de Alianza Lima que consiguió el tricampeonato, pero ahora vestirá la camiseta de uno de los rivales deportivos de la institución blanquiazul.

Su fichaje dividió opiniones entre los aficionados de la ‘U’. Algunos destacaron su experiencia y trayectoria en la Liga Peruana de Vóley, mientras que otros cuestionaron su pasado inmediato en La Victoria. La voleibolista de 27 años abordó las dudas sobre su compromiso con el nuevo equipo y lanzó una polémica publicación.

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“Soy hincha del equipo en el que juego”

Maricarmen Guerrero aclaró lo que quiso decir en su mensaje que generó reacciones y marcó distancia con su pasado con las ‘blanquiazules’. Reveló de qué equipo es hincha y cómo asumirá su nuevo reto con las ‘pumas’.

“Sé lo que dije porque he jugado y hay mucha gente fuera del vóley que son espectadores, que nunca han estado dentro de la cancha, que simplemente hablan, pero soy muy resiliente y es mi idea. No voy a decir algo indebido, pero simplemente quiero aprovechar las oportunidades que se me presenten y demostrar y que sepan el porqué. Porque yo no vengo aquí con la idea de: “Quiero que los hinchas me quieran porque soy hincha de la U”. No, yo siempre me voy a mantener en el de: yo no soy hincha de algún equipo, yo soy hincha del equipo en el que juego. Entonces quiero que me quieran por mi trabajo, no porque sí soy hincha o no soy hincha de algún equipo. Es mi idea, es mi percepción", apuntó la jugadora en entrevista con Universitario TV.

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El club 'crema' hizo oficial la incorporación de la excentral de Alianza Lima para la temporada 2026/27. (Video: Prensa U)

El pedido de Maricarmen Guerrero a los hinchas de Universitario

Maricarmen Guerrero confesó que se siente nerviosa por la Noche de la Pumas 2026, pero aprovechó para realizar un pedido a los hinchas de Universitario de Deportes previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“Bueno, primero estoy nerviosa, no voy a mentir, estoy muy nerviosa, pero nunca dejen de alentar. Vamos a tener días malos, pero no dejen de alentar por un mal partido o por un mal día. Que me reciban con los brazos abiertos; soy muy profesional a donde voy, trato de darme al 100% en donde estoy y es lo que estoy comprometida”, comentó la voleibolista.

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Maricarmen Guerrero se dirigió a los hinchas de Universitario por los cuestionamientos sobre su reciente paso por Alianza Lima. Crédito: X Universitario.

¿Cuándo será la Noche de las Pumas 2026?

Universitario de Deportes presentará su plantel femenino para la temporada 2026/27 en la tercera edición de la ‘Noche de las Pumas’, que se celebrará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La jornada tendrá como invitado a Sancor Seguros Vôlei Londrina, equipo que compite en la máxima categoría del vóley brasileño. El partido central está previsto para las 20:00, hora de Perú.

La tercera ‘Noche de las Pumas’ contará por primera vez con un club brasileño como rival del cuadro crema. El evento servirá para mostrar al equipo que afrontará la próxima campaña.

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La programación también podría incluir partidos entre conjuntos peruanos y un encuentro de divisiones formativas. La ‘U’ todavía no confirmó la cartelera completa de la presentación.

Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026. Crédito: X Universitario.