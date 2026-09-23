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Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Mario Flores, gerente deportivo del cuadro chalaco, brindó detalles sobre el estado del volante argentino, quien sufrió un fuerte golpe en la rodilla durante el partido ante Melgar

Nicolás Da Campo terminó el partido contra Melgar con dolor en la rodilla.
Nicolás Da Campo terminó el partido contra Melgar con dolor en la rodilla. Crédito: LFP
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Nicolás Da Campo encendió las alarmas en Sport Boys luego de terminar lesionado en el partido ante Melgar, disputado en Arequipa. El volante argentino fue titular, marcó el gol del empate 1-1 para el cuadro chalaco y permaneció en el campo hasta el tiempo añadido, cuando tuvo que ser sustituido tras sufrir un fuerte golpe.

La situación generó preocupación dentro del plantel, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo. Mario Flores, gerente deportivo de la institución, explicó que el futbolista será sometido a una resonancia para determinar el alcance exacto de la lesión y establecer cuánto tiempo deberá permanecer fuera de las canchas.

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En diálogo con ‘Sin TV’, Flores señaló que el mediocampista sufrió un fuerte impacto y que las primeras evaluaciones físicas dejaron señales alentadoras. Sin embargo, aclaró que todavía es necesario esperar los resultados de los exámenes por imágenes antes de establecer un diagnóstico.

“Nico tuvo un fuerte golpe. Estamos esperando el día de mañana la resonancia. El día de ayer tuvo una prueba con el fisio, alentadora. Así que hasta que no haya imagen no podemos decir nada, de verdad. Pero hay que esperar. Esperemos que no sea de tanta gravedad. El fisio lo vio y bueno, algunas pruebas físicas estuvieron muy bien”, explicó.

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El dirigente detalló que la zona afectada es la rodilla, por lo que la resonancia será determinante para conocer la magnitud del problema. Por ahora, el cuerpo médico continúa realizando las evaluaciones correspondientes mientras el jugador espera los resultados.

Mario Flores, gerente deportivo del cuadro chalaco, reveló que las primeras pruebas del volante argentino fueron alentadoras. (Video: Sin TV)

¿Cuánto tiempo estaría fuera Da Campo?

La recuperación dependerá directamente del diagnóstico que arroje la resonancia. Mario Flores evitó adelantar escenarios antes de contar con la información médica completa, aunque mencionó cuál sería el panorama más favorable para el futbolista argentino.

El área afectada es la rodilla. La idea es que, a partir de la imagen que pueda sacar la resonancia, ya podamos tener el diagnóstico completo y cuántas semanas de recuperación tendrá”, sostuvo.

El gerente deportivo también explicó que, en el mejor de los casos, la lesión podría tratarse de un esguince de primer grado. De confirmarse ese diagnóstico, el periodo estimado de recuperación sería relativamente corto.

“Ni si quiera quiero decir cuál sería el peor de los escenarios. En el mejor caso, se espera que sea un esguince de primer grado. En ese caso, su recuperación sería de tres a cuatro semanas aproximadamente”, indicó.

Por ahora, el cuadro chalaco deberá esperar los resultados del examen para conocer con exactitud el alcance de la lesión. Da Campo, quien se ha convertido en una pieza importante del equipo durante la temporada, aguarda que el golpe sufrido en Arequipa no termine alejándolo por un periodo prolongado.

Nicolás Da Campo – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 22 septiembre
Nicolás Da Campo será sometido este miércoles 23 de septiembre a una resonancia magnética para determinar el alcance de las molestias que sufrió ante Melgar y conocer cuánto tiempo podría estar fuera. (Sport Boys)

Da Campo terminó lesionado tras marcar ante Melgar

La lesión se produjo en un partido importante para el conjunto chalaco. Nicolás Da Campo fue protagonista al convertir el tanto que permitió a Sport Boys igualar 1-1 frente al cuadro arequipeño, pero terminó abandonando el terreno de juego en los minutos finales.

El argentino había disputado prácticamente todo el encuentro hasta que recibió el fuerte golpe que generó las molestias en la rodilla. Tras el choque, tuvo que ser reemplazado durante el tiempo añadido y dejó el campo con evidentes signos de incomodidad.

Ahora, la atención está puesta en los resultados del examen médico. En Sport Boys esperan que la lesión no revista mayor gravedad y que el mediocampista pueda iniciar cuanto antes su recuperación para volver a estar disponible para Carlos Desio y su comando técnico.

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