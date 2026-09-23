Dina Boluarte reaparece en público tras 10 meses de ser vacada como presidenta: “Estoy feliz”

Dina Boluarte reaparece en público tras 10 meses de ser vacada como presidenta.

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La expresidenta Dina Boluarte reapareció públicamente el último martes 22 de setiembre, luego de permanecer alejada de los medios durante varios meses tras su salida de la Presidencia de la República en octubre de 2025. La exmandataria acudió como invitada a una ceremonia realizada en la Embajada de China en Perú por el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Boluarte fue vista durante la actividad junto a Miguel Torres, presidente del Senado, y Rafael Belaunde Llosa, ministro de Defensa, quien actualmente se encuentra encargado del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros debido a la ausencia del titular de la PCM, Luis Galarreta.

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La exmandataria participó en calidad de asistente y, al finalizar la ceremonia, ofreció unas breves declaraciones a los medios antes de retirarse del lugar.

“Yo estoy feliz acá saludando al Gobierno chino por el 77 aniversario de la fundación de la República de China y por el 55 aniversario de relación bilateral con el Perú. Muchas gracias”, manifestó.

La presidenta Dina Boluarte participa en una ceremonia oficial organizada por la Embajada de China en Perú junto a otras autoridades.

La aparición ocurre después de un prolongado periodo de bajo perfil público. Boluarte dejó la Presidencia el 10 de octubre de 2025, luego de que el Congreso aprobara su vacancia por la causal de permanente incapacidad moral. La decisión fue adoptada con 118 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, de acuerdo con el acta del Pleno.

La última vez que Dina Boluarte apareció públicamente

Tras su salida del poder, Boluarte tuvo una primera aparición presencial el 11 de octubre de 2025, un día después de la vacancia. La entonces expresidenta habló ante los medios desde el exterior de su vivienda, ubicada en Surquillo, y aseguró que no tenía intención de abandonar el país.

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“Estoy tranquila con mi conciencia. La calma está en mí. Estaré permanentemente en el país”, declaró en aquella oportunidad.

Keiko Fujimori y la expresidenta Dina Boluarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, el 10 de noviembre de 2025, Boluarte participó de manera virtual en una audiencia del Poder Judicial vinculada con un pedido fiscal de impedimento de salida del país dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

Durante esa audiencia, la exmandataria se refirió a una cuenta conjunta que había sido materia de investigación. Según su versión, su intervención se limitó a formalizar la creación de dicha cuenta con otra persona y negó haber participado en la captación o registro de aportes. También sostuvo que no realizó depósitos personales y que la cuenta había sido habilitada para un objetivo específico del partido.

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Desde aquella audiencia, Boluarte mantuvo un perfil público mucho más bajo hasta su aparición en la Embajada de China el 22 de setiembre de 2026.

¿Por qué fue vacada Dina Boluarte?

Dina Boluarte fue vacada por el Congreso durante la madrugada del 10 de octubre de 2025, después de una jornada marcada por el aumento de los asesinatos, las extorsiones y los ataques atribuidos al crimen organizado. La decisión puso fin a un gobierno que había comenzado el 7 de diciembre de 2022, tras la salida de Pedro Castillo.

La vacancia se definió luego de que cuatro mociones fueran presentadas el 9 de octubre. Los pedidos reunieron cuestionamientos distintos contra la entonces presidenta: la inseguridad y el avance del crimen organizado, presuntos actos de corrupción, el supuesto abandono de funciones y cuestionamientos por sus viajes oficiales y procedimientos médicos durante su gestión. Una de las mociones también mencionó las investigaciones relacionadas con el caso Rolex y las muertes ocurridas durante las protestas sociales.

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La inseguridad fue uno de los principales argumentos para pedir la salida de Boluarte, en medio del aumento de extorsiones, sicariato y ataques contra el transporte. Ese 9 de octubre, el premier Eduardo Arana y el ministro del Interior, Carlos Malaver, acudieron al Congreso para explicar las medidas del Gobierno, pero las cuatro mociones de vacancia fueron admitidas a debate. Boluarte fue citada para ejercer su defensa, pero no acudió.

Durante la madrugada del 10 de octubre, el Pleno aprobó su vacancia con 122 votos a favor, frente a los 87 que se requerían. El Congreso invocó la causal de “permanente incapacidad moral”. Ese mismo día, José Jerí Oré, entonces presidente del Congreso, asumió la Presidencia de la República.

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