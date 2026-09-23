Miembros de mesa 2026: pago de S/165, beneficios, multas y todo lo que debes saber para las Elecciones Regionales y Municipales

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó a 809.415 ciudadanos para cumplir esta función en los comicios subnacionales. En total, se instalarán 89.935 mesas de sufragio en todo el país. Por cada mesa fueron designados tres miembros titulares y seis suplentes.

Ser miembro de mesa no solo implica acudir temprano al local de votación. Estos ciudadanos tienen la responsabilidad de participar en la instalación de la mesa, conducir la votación y realizar el escrutinio de los votos.

A cambio de cumplir con esta función, recibirán una compensación económica de S/165 y, bajo determinadas condiciones, podrán acceder a un día de descanso remunerado y no compensable. Pero también existe una sanción económica de S/275 para quienes no cumplan con el cargo.

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Estas son las principales preguntas que deben conocer los ciudadanos sorteados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026, de acuerdo con la convocatoria oficial del Poder Ejecutivo.

En estos comicios se elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.

La ONPE señala que la jornada electoral está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., aunque los miembros de mesa deben presentarse con anticipación para realizar la instalación de sus mesas.

¿Cuántos miembros de mesa fueron sorteados?

La ONPE seleccionó mediante sorteo a 809.415 ciudadanos.

Estos fueron distribuidos en 89.935 mesas de sufragio. Para cada mesa se eligieron:

Un presidente titular.

Un secretario titular.

Un tercer miembro titular.

Seis suplentes.

Es decir, son nueve ciudadanos designados por cada mesa. El número de suplentes fue ampliado con el objetivo de facilitar la instalación de las mesas y evitar que sea necesario recurrir a electores que se encuentren haciendo fila para votar.

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La ONPE también explica que los miembros de mesa constituyen la máxima autoridad electoral dentro de su respectiva mesa durante la jornada.

Una funcionaria de la ONPE muestra una bolilla con el número 12 durante el sorteo público de miembros de mesa para las elecciones municipales en Perú. (ONPE)

¿Cuánto pagan por ser miembro de mesa en 2026?

Esta es una de las principales dudas de los ciudadanos sorteados.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la compensación económica es de S/165, equivalente al 3% de una UIT.

El pago corresponde a los ciudadanos que efectivamente cumplan la función de miembro de mesa durante la jornada electoral.

La ONPE ha habilitado en su plataforma oficial información específica para que los miembros de mesa conozcan el procedimiento para solicitar la compensación.

Por ello, ser seleccionado mediante sorteo no significa automáticamente recibir el dinero: es necesario ejercer efectivamente el cargo y cumplir las condiciones establecidas por la ONPE.

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Un miembro de mesa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú muestra 165 soles en billetes y monedas, el monto correspondiente a su compensación por participar en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué beneficios tienen los miembros de mesa?

El incentivo económico no es el único beneficio previsto para quienes cumplen esta función.

Los miembros de mesa que ejerzan el cargo y además hayan completado la capacitación tienen derecho a un día de descanso remunerado y no compensable.

La ONPE precisa que este beneficio alcanza tanto a trabajadores del sector público como privado.

Además, para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el día de descanso deberá tomarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones, según la información difundida por la ONPE.

Esto significa que un trabajador que cumpla con las condiciones establecidas no pierde su remuneración por hacer uso de este descanso.

¿Qué funciones cumple un miembro de mesa?

La función no se limita a recibir a los electores.

Los miembros de mesa tienen responsabilidades durante las distintas etapas de la jornada electoral:

Instalación

Los miembros de mesa deben acudir al local de votación antes del inicio de la jornada para instalar la mesa, revisar el material electoral y dejar todo preparado para recibir a los electores.

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Sufragio

Durante la votación, conducen el proceso y verifican que se cumplan las reglas establecidas para que los ciudadanos puedan emitir su voto.

Escrutinio

Después de cerrada la votación, participan en el conteo de los votos y en el llenado de las actas electorales.

La ONPE ha señalado que las capacitaciones están precisamente orientadas a que los ciudadanos conozcan estas etapas y puedan desempeñar correctamente sus funciones.

La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora debe presentarse un miembro de mesa?

Aunque la jornada de votación para los electores está programada de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., los miembros de mesa deben presentarse mucho antes.

La ONPE establece que las mesas deben instalarse desde las 6:00 a. m., por lo que los miembros de mesa deben acudir con la anticipación necesaria para cumplir con este proceso.

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La recomendación para los ciudadanos sorteados es revisar previamente su local de votación y calcular el tiempo necesario para llegar antes de la instalación.

Los miembros de mesa sorteados deben presentarse a las 6:00 a.m. del 4 de octubre, mientras que la votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 irá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si no asisto como miembro de mesa?

Esta es una de las obligaciones más importantes. Los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa que no se presenten a cumplir el cargo pueden recibir una multa equivalente al 5% de la UIT.

Para 2026, este monto es de S/275.

La sanción alcanza a los miembros titulares y suplentes que no cumplan con la obligación de participar en la instalación de la mesa.

El JNE también ha precisado que la misma multa puede aplicarse a un ciudadano que, ante la ausencia de los miembros designados, sea convocado para integrar una mesa y se niegue injustificadamente a hacerlo.

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¿También me multan si no voto?

Sí, y aquí existe una diferencia importante. La multa por no votar y la multa por no cumplir como miembro de mesa son obligaciones diferentes.

El JNE establece que un miembro de mesa que no se presenta a cumplir su función y además no vota puede recibir ambas multas.

Para 2026, la multa por omitir el voto depende de la clasificación socioeconómica del distrito:

No pobre: S/110

Pobre: S/55

Pobre extremo: S/27.50

Estos montos corresponden al 2%, 1% y 0,5% de la UIT, respectivamente.

Por ejemplo, si un ciudadano de un distrito clasificado como no pobre fue sorteado como miembro de mesa, no se presenta y tampoco vota, las multas podrían sumar:

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S/275 + S/110 = S/385.

Por eso es importante diferenciar la multa por no cumplir como miembro de mesa de la sanción por no votar.

Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si soy suplente?

Ser suplente no significa que el ciudadano pueda simplemente decidir no acudir.

La ONPE ha sorteado seis suplentes por cada mesa, precisamente para garantizar que esta pueda instalarse si alguno de los titulares no se presenta.

Por ello, los suplentes también deben presentarse en el local de votación y estar disponibles para asumir la función si corresponde.

La multa de S/275 también puede alcanzar a los miembros de mesa titulares y suplentes que incumplan con el cargo.

¿Todavía puedo capacitarme?

Sí. La ONPE programó dos jornadas presenciales de capacitación para los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026: 20 y 27 de septiembre.

La segunda jornada está programada para este domingo 27 de septiembre.

Además, la ONPE dispone de materiales y capacitación virtual a través de sus plataformas oficiales. También publicó manuales específicos para miembros de mesa de Lima Metropolitana, Cercado de Lima, regiones y distritos del país.

La capacitación es especialmente importante porque completar este proceso es uno de los requisitos vinculados al derecho al descanso remunerado.

¿Puedo excusarme de ser miembro de mesa?

La legislación contempla situaciones en las que un ciudadano puede solicitar una excusa para no ejercer el cargo.

La ONPE señala que la excusa puede solicitarse cuando existen motivos como problemas de salud, encontrarse fuera del país u otros impedimentos establecidos por la legislación electoral.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE informa que el plazo para presentar la solicitud de excusa o justificación llega hasta el 28 de septiembre, mediante las vías habilitadas por la entidad: presencialmente en la sede de la ODPE correspondiente o mediante el SIDEMM.

Es importante no confundir este trámite con la dispensa por no votar.

¿Qué diferencia hay entre excusa, justificación y dispensa?

Son tres conceptos que suelen generar confusión.

Excusa: permite solicitar no ejercer el cargo de miembro de mesa cuando existe una causal contemplada por la legislación.

Justificación: permite solicitar la exoneración de la multa por no haber cumplido con el cargo de miembro de mesa cuando existe un motivo válido que puede ser acreditado.

Dispensa: corresponde a la exoneración de la multa por no haber votado cuando existe una causal válida.

La ONPE señala que las solicitudes de justificación y dispensa se tramitan después de la jornada electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Dónde puedo saber si soy miembro de mesa?

La consulta debe realizarse a través de los canales oficiales de la ONPE.

La entidad habilitó información específica para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde los ciudadanos pueden verificar su condición como miembro de mesa y acceder a la información electoral correspondiente.

También es importante revisar el local de votación antes del domingo 4 de octubre. La ONPE recomienda a los electores informarse con anticipación.

¿Qué debes recordar antes del 4 de octubre?

Si fuiste sorteado como miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, hay cinco datos que conviene tener presentes:

1. La elección será el domingo 4 de octubre.

2. Debes presentarte temprano. La instalación de las mesas está prevista desde las 6:00 a. m.

3. La compensación es de S/165. Se entrega a quienes cumplen efectivamente la función.

4. Existe un día de descanso remunerado. Para acceder a este beneficio se debe ejercer el cargo y haber completado la capacitación; el descanso debe tomarse dentro de los 90 días posteriores a la elección.

5. No cumplir con el cargo puede generar una multa de S/275. Y si además el ciudadano no vota, puede acumular también la multa correspondiente por omisión al sufragio.

La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las elecciones subnacionales a pocos días, la ONPE recomienda a los ciudadanos sorteados informarse y capacitarse antes de la jornada. La organización electoral ha puesto a disposición materiales, manuales y jornadas de capacitación para que los miembros de mesa lleguen preparados al 4 de octubre.