Magaly Medina responde a sus detractores tras polémica por ‘La China Polo’: “Yo sé de lo que me defiendo”

Magaly Medina aseguró que no acostumbra responder a quienes difunden rumores sobre ella y cuestionó a quienes, según afirmó, utilizan sus espacios para atacarla y conseguir vistas, seguidores y likes. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina decidió responder a sus detractores luego de los cuestionamientos que recibió tras pronunciarse sobre la muerte de Susy Ysabel Aponte Polo de Tello, conocida como ‘La China Polo’. La conductora de Magaly TV La Firme no mencionó directamente a Rodrigo González, pero lanzó un extenso mensaje dirigido a quienes le preguntaban por qué no había respondido antes a los ataques que recibió de la fallecida.

La intervención ocurrió en la edición del 22 de setiembre de Magaly TV La Firme, donde la periodista defendió su decisión de mantenerse al margen durante años y explicó que no considera necesario responder a cada rumor o acusación que se difunde sobre ella.

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Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

Su pronunciamiento se produjo después de que distintas voces cuestionaran su postura frente a ‘La China Polo’. Entre ellas estuvo Rodrigo González, quien había criticado que se hablara de la fallecida después de su muerte. Sin embargo, en el bloque presentado por Magaly, la conductora no pronunció su nombre y habló de manera general sobre sus detractores.

“Ay, Magaly, ¿por qué no te defendiste antes? Porque yo sé de lo que me defiendo. No me defiendo de gente que va por ahí esparciendo rumores de mal gusto y mentiras infames sobre mí”, sostuvo al comenzar su intervención.

La frase marcó el tono de un discurso en el que Magaly buscó explicar por qué había preferido no contestar públicamente a determinados ataques y, al mismo tiempo, reivindicar la manera en que enfrenta las críticas que recibe desde hace años.

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Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly explica por qué decidió guardar silencio

La conductora aseguró que su silencio no respondió a una falta de argumentos, sino a una decisión personal. Según explicó, no está dispuesta a convertir cada ataque en una confrontación pública. “Yo no lo hago. Yo no lo hago porque toda la vida he trabajado acá con la frente bien en alto”, manifestó.

Sin embargo, sostuvo que existen personas que sí están dispuestas a utilizar sus espacios para que otros la ataquen. “Pero sin embargo, hay gente que sienta a cualquiera en su set con tal de que me dispare cualquier babosada”, afirmó.

Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también cuestionó la intensidad de la animadversión que, según dijo, algunas personas sienten hacia ella. “Hay gente que lleva tanto odio y tanto resentimiento contra mí que yo realmente no entiendo porque nunca he sentido ese tipo de sentimientos hacia las personas”, señaló.

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La periodista explicó que su manera de relacionarse con el mundo del espectáculo es distinta. Aseguró que realiza su trabajo, cuestiona a los personajes públicos cuando corresponde y luego se aleja de la polémica. “Yo vengo, hago mi trabajo, me río, me burlo, critico y me voy en paz y feliz. Y me olvido de que existe Chollywood y que existe un programa que se llama Magaly TV: La firme. Entonces vivo tranquila y feliz”, sostuvo.

La conductora aseguró que no comprende a quienes, según su percepción, convierten su vida en una permanente búsqueda de enfrentamientos contra ella. “Pero hay otros que solo piensan, duermen, amanecen pensando en cómo destruir a Magaly. Yo no entiendo tales odios, no los entiendo”, afirmó.

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Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly comparte entrevista de Hildebrandt a Yldefonzo Espinoza

Después de explicar por qué había decidido no responder durante años a determinados ataques, Magaly introdujo otro elemento en su pronunciamiento. La conductora compartió un fragmento de una entrevista realizada por Hildebrandt al periodista Yldefonzo Espinoza, quien había investigado aspectos relacionados con la trayectoria de ‘La China Polo’.

Antes de presentar el extracto, Magaly señaló que se trataba de un periodista que había investigado a Aponte Polo y que, según su apreciación, podía aportar información para contextualizar las afirmaciones que se habían difundido sobre ella.

“Pero vamos a ver lo que dijo Hildebrandt. Justamente entrevistó a un periodista que había investigado a esta señora que tanto, tantos rumores falsos y denigrantes y que además horadaron el prestigio de algunas personas sin tener una prueba en la mano”, sostuvo Magaly.

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Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

En el fragmento de la entrevista, Yldefonzo Espinoza habló sobre la presencia de Aponte Polo en Áncash y realizó una serie de afirmaciones sobre presuntas actividades políticas y organizaciones que, según su versión, estuvieron relacionadas con ella.

“Susy Ysabel Aponte Polo de Tello incursionó aquí en Áncash y, bueno, participó en algunas vacancias de algunos gobernadores regionales para luego tomar el control del gobierno regional de Áncash”, declaró Espinoza. El periodista explicó posteriormente cómo, según su versión, habría operado esa presunta estructura.

Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Cómo participó? Formó una presunta organización criminal, ¿no? Donde habían periodistas, fiscales, jueces, que prácticamente, pues, le buscaban el quinto pie al gato para vacarlos. Y de una vez vacado, sencillamente lo que hacían era tomar el control del gobierno regional de Áncash”, afirmó.

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Espinoza también habló de la Dirección Regional de Transportes y de lo que denominó la “mafia de los brevetes”. “Y en el caso de la Dirección Regional de Transportes, por ejemplo, fue escandaloso el tema de los elegantes de Áncash, la mafia de los brevetes que controlaba la China Polo”, señaló.

El periodista agregó que existirían investigaciones fiscales relacionadas con estos hechos. “Y de esto hay investigaciones fiscales incluso que están en curso”, sostuvo. También mencionó una supuesta intención de Aponte Polo de convertirse en candidata y tener una participación política directa. “Entonces, en esta última etapa, la China Polo ha dicho: mejor yo misma quiero ser la, la candidata, la que manda”, indicó.

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Finalmente, Espinoza mencionó otros asuntos que, según señaló, habrían involucrado a Aponte Polo. “Pero también al mismo tiempo se ha ido metiendo ya a otros temas, ¿no? Mucho más grandes, como es el tema de la minería ilegal en Pataz. Ahí vienen los pulpos, las jaurías. Parece que eso ha sido finalmente el detonante que ha llevado a esta tragedia”, afirmó.

Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que se mezcle el periodismo con otros intereses

Después de emitir el fragmento de la entrevista de Hildebrandt a Espinoza, Magaly retomó el discurso y pidió evitar, según sus palabras, una interpretación que pudiera convertir a una persona fallecida en una figura intocable por el simple hecho de haber muerto.

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“Eso es para que no mezclemos papas con camotes. No tenemos que santificar a alguien solo porque odiamos alguna de las víctimas que esta señora tuvo en vida”, sostuvo. En ese momento, la conductora volvió a explicar su decisión de no responder anteriormente.

“Nunca me defendí, pero creo que es momento que no permitamos que la carrera periodística se mezcle con gente que tras la fachada de ser periodista escondía otros intereses muy particulares”, afirmó. Magaly aclaró que no pretendía afirmar cuáles habrían sido esos intereses.

“No sabemos cuáles, yo no lo sé”, dijo. A continuación, hizo referencia a su propia trayectoria profesional y a las enseñanzas que recibió desde que comenzó a ejercer el periodismo. “Pero el periodismo, hay algo que aprendí hace muchos años. Empecé a ejercer este oficio a los dieciocho y desde los veintitrés de manera consecutiva, desde los veintitrés años, antes de hacer televisión”, recordó.

Y lanzó una de las frases centrales de su pronunciamiento: “Y siempre aprendí que el periodismo no se ejerce con chaveta. Eso no se hace”. La conductora también mencionó a Phillip Butters, de quien dijo que no es su amigo, pero cuya postura consideró objetiva en medio de la controversia.

“Phillip Butters, quien precisamente no es mi amigo, pero que, sin embargo, tuvo una opinión bastante objetiva, que creo que es lo que debería de marcar en estos momentos a los comunicadores para no confundir al público”, manifestó. Según Magaly, el objetivo debería ser evitar que el oficio periodístico pierda credibilidad. “No manchar este noble oficio con personas que nada tienen que ver con ejercer el periodismo con objetividad y sobre todo, con decencia”, sostuvo.

Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que nunca le dio espacio a ‘La China Polo’

Tras la intervención de Butters, Magaly explicó que ella decidió no darle espacio televisivo a Aponte Polo. “Es cierto, a esta señora nadie en televisión abierta, nadie que se consideraba un comunicador serio o un periodista serio o un programa serio, le dio cabida. Ningunos, sin ponernos de acuerdo, nadie”, manifestó.

La conductora fue enfática al explicar cuál había sido su decisión personal. “Yo no le di cabida, no la mencioné nunca. No le iba a dar la luz que ella buscaba atacándome”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que sí existieron otros espacios donde, según ella, se permitió que Aponte Polo hablara de determinados personajes públicos. “Sin embargo, habían siempre, hay algún irresponsable que le ganan sus odios y resentimientos personales, ánimo de revanchismo, de venganza”, dijo.

Magaly evitó especular sobre las motivaciones de esas personas. “Quién sabe qué intereses tengan. No me interesa averiguar, no me interesa averiguar las oscuridades de la mente ajena. No me interesa para nada”, aseguró.

Magaly se defiende tras cuestionamientos por ‘La China Polo’ y apunta contra sus detractores: “No me defiendo de rumores”. Captura: Magaly TV La Firme.