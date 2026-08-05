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Jaque en el agro peruano: Gobierno ordena reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego durante 120 días

El decreto suscrito por la presidenta Keiko Fujimori precisa que la reorganización busca elevar los niveles de eficiencia, optimizar el uso de recursos públicos y mejorar la atención a la ciudadanía

MIDAGRI
La OCDE indicó que el apoyo estatal al agro peruano equivale al 6,2% de los ingresos brutos del sector, por debajo del 13,2% promedio de sus países miembros.
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En una de sus primeras funciones al asumir el cargo, el nuevo ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz ha decidido declarar la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mediante el Decreto Supremo N° 008-2026-MIDAGRI.

La medida, publicada hoy en el diario oficial, establece un plazo de 120 días para evaluar y proponer reformas administrativas, organizacionales y de gestión en la entidad.

MIDAGRI: Marco Vinelli ordena una revisión a fondo del sector

El decreto, refrendado por la presidenta Keiko Fujimori, responde a la necesidad de enfrentar “limitaciones y debilidades significativas” en la estructura del MIDAGRI y en el ejercicio de su rectoría sectorial.

Entre los fundamentos expuestos, el texto menciona problemas en los instrumentos de gestión institucional, el cumplimiento rezagado de la Política Nacional Agraria y los hallazgos del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sector agrícola peruano.

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Un hombre de traje oscuro, corbata punteada y gafas gesticula con las manos en una mesa de madera. Otros dos hombres en traje sentados
Marco Antonio Vinelli Ruiz asume la cartera de Desarrollo Agrario y Riego con una trayectoria que integra gestión pública, docencia y liderazgo en el sector privado.

La responsabilidad de conducir el diagnóstico y formular las medidas de reforma recae en la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del propio ministerio. El financiamiento de este proceso provendrá del presupuesto institucional, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.

Vale precisar que los fondos para MIDAGRI ascendieron este año a S/2.853,9 millones, apenas 1,1% del presupuesto nacional. Del total, el 67% se destina a actividades operativas y el 33% a inversiones, un monto considerablemente menor al reservado para Educación, Salud, Defensa y Orden Interno.

Crisis en el agro peruano: ¿Qué dice la OCDE?

El estudio “Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú”, elaborado por la OCDE, identificó que el apoyo estatal al agro peruano se mantiene bajo en comparación con el promedio de los países miembros, con un 6,2% de los ingresos brutos frente al 13,2% de la OCDE.

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Según el análisis, la ayuda oficial resulta poco eficaz para los pequeños productores y se concentra en medidas dispersas y de corto plazo, sin alinearse a una transformación estructural basada en inversión pública o servicios generales.

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La revisión del MIDAGRI deberá enfrentar la fragmentación institucional, la superposición de competencias, la baja cobertura de programas y las deficiencias en evaluación, datos y rendición de cuentas.

El informe también advierte una fragmentación institucional, la superposición de competencias entre los distintos niveles de gobierno y la baja cobertura de los programas sectoriales, que presentan continuidad limitada y escasa articulación territorial.

La OCDE subraya la falta de evaluación y mecanismos de rendición de cuentas en el sector, así como la débil recopilación de datos y seguimiento de políticas.

Otro aspecto destacado es la insuficiente inversión en investigación, desarrollo e innovación agrícola, que representa solo el 0,4% del PIB agrícola nacional, y la baja cobertura de los servicios de extensión, que alcanzan únicamente al 3,8% de los agricultores.

Por su parte, la Política Nacional Agraria (PNA) 2021-2030 establece como meta elevar el desarrollo competitivo del sector en un 36% hacia 2030. Este instrumento orienta las políticas públicas agrarias en el país, aunque los reportes oficiales advierten rezagos en su implementación y cumplimiento.

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La Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI conducirá el diagnóstico y la reforma con el presupuesto institucional, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

¿Qué es el MIDAGRI?

El MIDAGRI es la entidad estatal encargada de normar, promover y dirigir el sector agrario, de riego y de desarrollo rural.

Cuenta con dos viceministerios: el de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, que impulsa la agricultura familiar y la infraestructura hidráulica; y el de Políticas Agrarias, responsable de formular y supervisar las políticas nacionales agrarias y la articulación de mercados.

La nueva reorganización abre una etapa de revisión institucional, en medio de demandas por mayor eficiencia y articulación estatal en un sector clave para el desarrollo económico y social del Perú.

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