Jaque en el agro peruano: Gobierno ordena reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego durante 120 días

En una de sus primeras funciones al asumir el cargo, el nuevo ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz ha decidido declarar la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mediante el Decreto Supremo N° 008-2026-MIDAGRI.
La medida, publicada hoy en el diario oficial, establece un plazo de 120 días para evaluar y proponer reformas administrativas, organizacionales y de gestión en la entidad.
MIDAGRI: Marco Vinelli ordena una revisión a fondo del sector
El decreto, refrendado por la presidenta Keiko Fujimori, responde a la necesidad de enfrentar “limitaciones y debilidades significativas” en la estructura del MIDAGRI y en el ejercicio de su rectoría sectorial.
Entre los fundamentos expuestos, el texto menciona problemas en los instrumentos de gestión institucional, el cumplimiento rezagado de la Política Nacional Agraria y los hallazgos del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sector agrícola peruano.
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La responsabilidad de conducir el diagnóstico y formular las medidas de reforma recae en la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del propio ministerio. El financiamiento de este proceso provendrá del presupuesto institucional, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.
Vale precisar que los fondos para MIDAGRI ascendieron este año a S/2.853,9 millones, apenas 1,1% del presupuesto nacional. Del total, el 67% se destina a actividades operativas y el 33% a inversiones, un monto considerablemente menor al reservado para Educación, Salud, Defensa y Orden Interno.
Crisis en el agro peruano: ¿Qué dice la OCDE?
El estudio “Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú”, elaborado por la OCDE, identificó que el apoyo estatal al agro peruano se mantiene bajo en comparación con el promedio de los países miembros, con un 6,2% de los ingresos brutos frente al 13,2% de la OCDE.
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Según el análisis, la ayuda oficial resulta poco eficaz para los pequeños productores y se concentra en medidas dispersas y de corto plazo, sin alinearse a una transformación estructural basada en inversión pública o servicios generales.
El informe también advierte una fragmentación institucional, la superposición de competencias entre los distintos niveles de gobierno y la baja cobertura de los programas sectoriales, que presentan continuidad limitada y escasa articulación territorial.
La OCDE subraya la falta de evaluación y mecanismos de rendición de cuentas en el sector, así como la débil recopilación de datos y seguimiento de políticas.
Otro aspecto destacado es la insuficiente inversión en investigación, desarrollo e innovación agrícola, que representa solo el 0,4% del PIB agrícola nacional, y la baja cobertura de los servicios de extensión, que alcanzan únicamente al 3,8% de los agricultores.
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Por su parte, la Política Nacional Agraria (PNA) 2021-2030 establece como meta elevar el desarrollo competitivo del sector en un 36% hacia 2030. Este instrumento orienta las políticas públicas agrarias en el país, aunque los reportes oficiales advierten rezagos en su implementación y cumplimiento.
¿Qué es el MIDAGRI?
El MIDAGRI es la entidad estatal encargada de normar, promover y dirigir el sector agrario, de riego y de desarrollo rural.
Cuenta con dos viceministerios: el de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, que impulsa la agricultura familiar y la infraestructura hidráulica; y el de Políticas Agrarias, responsable de formular y supervisar las políticas nacionales agrarias y la articulación de mercados.
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La nueva reorganización abre una etapa de revisión institucional, en medio de demandas por mayor eficiencia y articulación estatal en un sector clave para el desarrollo económico y social del Perú.
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