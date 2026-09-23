Perú

Gobierno pide que retiro de AFP se evalúe con ‘estudios actualizados’ y se analicen los impactos

El Congreso bicameral ya tiene su primer proyecto de retiro AFP, el cual es promovido por Catherin Palomino de Juntos Por el Perú

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronuncia sobre un posible nuevo retiro de fondos de las AFP, advirtiendo sobre la falta de estudios actuariales y el grave 'forado' que estas medidas generan en EsSalud. Además, defiende la solicitud de delegación de facultades al Ejecutivo para agilizar la aprobación de leyes | Canal N
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El retiro AFP ha vuelto al Congreso, esta vez de la mano de Juntos Por el Perú y la diputada Catherin Palomino, quien propone la medida por una “posible crisis económica” por efectos futuros del fenómeno El Niño.

¿Está el gobierno en contra o a favor? Como se recuerda, Fuerza Popular aceptó el octavo retiro de AFP en su momento, tras la protesta ciudadana en contra de la reforma de pensiones, en una versión que obligaba al aporte a independientes.

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Pero la posición actual del retiro AFP es más restrictiva ahora. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el proyecto de ley presentado por la diputada Catherin Palomino para autorizar un noveno retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) debe ser analizado en base a estudios actualizados.

Juan Sheput
El retiro AFP sería promovido desde el Congreso, pero el MTPE pide estudio técnico primero. - Crédito Presidencia

Retiro AFP, pero con estudio

El gobierno, de a primeras, no se ha pronunciado en contra del retiro de AFP —como sí lo hizo Julio Velarde, quien tildó la medida propuesta de ‘irresponsable’

“Considero que las políticas técnicas deben diseñarse de manera adecuada y si se trata de retiros como el de las AFP tienen que hacerse con los debidos estudios actualizados”, precisó Juan Sheput, ministro de Trabajo sobre el tema.

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Asimismo, agregó que los últimos retiros de las AFP se hicieron sin estudios actuales, sin mayor profundidad técnica y están generando forados en otros sectores de la economía y la productividad del país.

Como se recuerda, fue el partido de la presidenta, Fuerza Popular, el cual también validó la última medida que se aprobó.

Jovenes frente a empresa Prima AFP
Un nuevo proyecto de retiro de AFP vuelve a poner sobre la mesa el acceso libre para los afiliados. - Crédito Andina

“Por ejemplo, en salud, pues la gran mayoría de personas que retira sus fondos tendrá problemas para acceder a los servicios de EsSalud, institución que, además, reportará forados 1para cumplir con los asegurados. De repente es bueno que las personas busquen bienestar con el retiro de sus fondos, pero genera tremendo forado en diversas instituciones estatales”, refirió Sheput.

Así, el ministro de Trabajo exhortó a los parlamentarios a que más allá de la búsqueda del bienestar de algunos ciudadanos, vean el impacto que una ley de este tipo puede generar en el país. “Estos retiros pueden generar impactos económicos, pero al afectar a la salud, generan graves impactos sociales que perjudican a todos”, aseveró. 

¿Y la delegación de facultades?

Asimismo, con relación al pedido de facultades, solicitado por el Poder Ejecutivo, el titular del MTPE sostuvo que ello no está circunscrito al tiempo. 

“Se trata de un pedido para atender las necesidades del país. Cuando digo tiempo, no me refiero a que debe otorgarse al inicio, a mitad o al final de un mandato, tiene que ver con los tiempos parlamentarios”, sostuvo Juan Sheput.

Mano con billetes de 100 soles
Era inminente. El Congreso vuelve a ir por el retiro AFP, que ahora tendrá que pasar por cámara de diputados y senadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

También explicó que, cuando un proyecto de ley es enviado al Congreso va a una comisión en donde es evaluado por alrededor de dos meses. 

“Luego pasa a la Cámara de Senadores por otros dos meses más. Posteriormente se debate en el pleno, que puede tomar un mes más, estamos hablando de cinco meses para aprobar una ley y encima puede ser rechazada. Luego debe ir al Ejecutivo que puede observar la norma”, expuso.

Pero aseveró que el país no puede esperar tanto tiempo. “El campo de acción del Gobierno es muy amplio, por eso estamos pidiendo delegaciones de facultades en una serie de sectores por lo que pedimos al Congreso que las apruebe de una vez. Es importante que los señores parlamentarios entiendan que los tiempos del Congreso (diputados y senadores) no son similares a los tiempos del Ejecutivo”, agregó.

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