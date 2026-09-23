Perú

El Reniec detectó 38 mil cambios domiciliarios irregulares antes de las elecciones regionales y municipales

La entidad restituyó a los ciudadanos que no residían en las direcciones inscritas, tras más de 68 mil inspecciones realizadas durante la etapa final del proceso electoral del 4 de octubre

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil detectó aproximadamente 38 mil cambios de domicilio irregulares antes de las elecciones de 2026. (Infobae)
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil detectó aproximadamente 38 mil cambios de domicilio irregulares antes de las elecciones de 2026. (Infobae)
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A dos semanas de las votaciones del próximo 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que detectó unos 38 mil cambios de domicilio irregulares en el proceso previo a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Los casos fueron identificados tras verificaciones en domicilios registrados por ciudadanos que, según la institución, no residían en esas direcciones.

La práctica, conocida como voto golondrino o golondrinaje, consiste en que grupos de ciudadanos inscriben un domicilio en un distrito distinto de aquel donde viven. El objetivo es aumentar el padrón electoral de una jurisdicción para favorecer a determinados candidatos o partidos durante los comicios.

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La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, indicó a la Agencia Andina que la entidad realizó más de 68 mil visitas domiciliarias como parte del trabajo de verificación para el actual proceso electoral.

Una mano introduce una cédula de votación doblada en una urna de cartón con el logotipo de la ONPE
Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

Más de 68 mil visitas

Las inspecciones se concentraron, en especial, en regiones que registraron antecedentes o riesgos vinculados con el voto golondrino. La funcionaria explicó que la revisión permitió comprobar si las personas efectivamente habitaban en las viviendas declaradas ante el registro.

“Por ejemplo regiones y provincias que tienen canon minero, ahí hemos estado y hemos logrado retrotraer a personas que no viven donde dicen. Por lo menos tenemos unos 38 mil casos que han sido devueltos a su domicilio anterior”, señaló Velarde.

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El procedimiento aplicado por Reniec implicó que las personas identificadas con una dirección que no correspondía a su residencia fueran restituidas al domicilio que figuraba anteriormente en sus registros. La entidad no precisó en la información difundida la distribución de esos casos por región, provincia o distrito.

Áncash figura entre las regiones donde se realizaron verificaciones. Velarde recordó que en ese departamento se reportaron anteriormente situaciones relacionadas con el golondrinaje.

El cierre del padrón

La titular de Reniec sostuvo que la modificación de los plazos legales para el cierre del padrón electoral permitió realizar controles en un momento más próximo a la fecha de los comicios. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el padrón se cerró seis meses antes de la votación.

El plazo difiere de procesos previos, cuando el padrón electoral quedaba cerrado con un año de anticipación. Según explicó Velarde, ese periodo dificultaba las verificaciones en el terreno, debido a la distancia entre el registro del domicilio y la jornada electoral.

Con el nuevo plazo, Reniec pudo fiscalizar las direcciones consignadas por los ciudadanos en un lapso más cercano al 4 de octubre. La verificación permitió confirmar los casos de personas que no vivían en las viviendas que habían declarado como residencia.

El domicilio, remarcó la funcionaria, tiene relevancia dentro del proceso electoral y también para la aplicación de políticas públicas. En ese sentido, planteó que los ciudadanos mantengan actualizada su dirección y que esta corresponda al lugar donde residen.

Participación ciudadana

Velarde afirmó que las acciones de verificación desarrolladas por la institución buscan impedir que los cambios de domicilio irregulares alteren la composición del padrón de determinadas jurisdicciones.

Reniec ha hecho un gran esfuerzo y (el golondrinaje) no debería afectar en absoluto el voto popular, pero esto no es solo un trabajo de Reniec o del sistema electoral, es un trabajo de toda la ciudadanía e incluso de los partidos políticos que tienen que contribuir en esto”, puntualizó.

La jefa de Reniec consideró que se requieren medidas para evitar que esta modalidad se repita en futuros procesos electorales. Entre las posibilidades que mencionó figuran sanciones para quienes declaren información falsa sobre su domicilio y para las autoridades que promuevan la movilización irregular de votantes.

La detección de los 38 mil casos de cambios domiciliarios irregulares ocurre en la etapa final antes de las votaciones regionales y municipales del 4 de octubre, con el padrón electoral ya cerrado y luego de las visitas efectuadas por Reniec en las zonas bajo verificación.

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