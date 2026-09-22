Perú

Primer aumento del sueldo mínimo de S/100 se aprobará “a la brevedad posible” por Keiko Fujimori

El primer tramo del alza de la RMV a S/1.230 es inminente. Luego del acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, el ministro de Trabajo Juan Sheput señala que ya la implementación de la medida queda en manos de la Presidenta

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori está en Estados Unidos, pero a su regreso aprobaría la primera alza del sueldo mínimo. - Crédito Difusión
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Keiko Fujimori aprobaría el aumento del sueldo mínimo tan pronto como regrese de la visita de Estados Unidos, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Así lo señala el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, quien señaló que “a la brevedad posible” la presidenta anunciaría su implementación.

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De esta manera, el primer tramo, el aumento de S/100 se aplicaría a octubre o, más tardar, a noviembre, según reveló el ministro de Trabajo.

empresarios de la pequeñas y mediana empresa en el Consejo Nacional de Trabajo
El sector empresarial buscaba que el aumento del sueldo mínimo se aplace al 2027, pero no será así. - Crédito MTPE

Sueldo mínimo subiría pronto

El ministro de Trabajo ha sugerido que dado que la medida del aumento de la RMV contó con acuerdo en el CNT, ya estaría en manos de la presidenta Keiko Fujimori, a su regreso de Estados Unidos, aprobar la medida para que se aplique el primer tramo.

  • El primer tramo de aumento de S/100, RMV hasta el monto de S/1.230, se aprobaría por Keiko Fujimori a su regreso y aplicaría para octubre o noviembre
  • El segundo tramo, de S/70, con una RMV de S/1.300, se aplicaría en el primer semestre del 2027, luego de pasado los efectos del fenómeno El Niño, alrededor de abril

Ya con esto, aparentemente, firme, desde fines de octubre o noviembre, con el pago de sueldo, los trabajadores que ganen la remuneración mínima, de S/1.130, ganaría el monto de S/1.230.

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Juan Sheput
Juan Sheput, ministro de Trabajo, reconfirmó que este semestre se aplicará el primer tramo del alza de la RMV. - Crédito Presidencia

Pero el foco de la última sesión del Consejo Nacional de Trabajo habría estado en una medida que aseguraría que futuros aumentos sean ‘previsibles’.

Mecanismo de aumento del sueldo mínimo

“Lo que hemos visto hoy en el CNT, es el diseño de una fórmula de la remuneración mínima vital. Para que en el futuro no tengamos posibilidades... por ahí surge algún tipo de expresión populista, de parte de un futuro gobierno”, señaló Juan Sheput.

Así, a lo que se refiere el ministro de Trabajo es a la olvidada aplicación del mecanismo para el alza del sueldo mínimo cada año, esa herramienta que permite que este monto se ajuste con respecto a la inflación y otros factores cada año. Pero en este caso, Sheput reveló que se trataría de un mecanismo que considerará la productividad.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

“El Perú, como otros países en el mundo, gozaría de fórmula que estuviera alejada de ese tipo de condicionamientos, y se basaría en una formula matemática que, incorporando criterios de productividad y contexto, pueda definir cada cierto tiempo, a cuánto tiene que aumentar la RMV”, aclaró el ministro.

También señaló que la iniciativa data del 2007 y no ha prosperado, pero que desde el Gobierno se ha decidido impulsar.

El aumento más alto en los últimos años

  • Keiko Fujimori: el aumento que ha anunciado es de S/170, y la RMV quedaría en S/1.300
  • Dina Boluarte: el aumento del sueldo mínimo aprobado por la presidenta entró en vigencia en 2025 y fue de S/105, y quedó en S/1.130
  • Pedro Castillo: el aumento de la RMV del anterior presidente electo fue de S/95, y quedó entonces a S/1.025
  • Pedro Pablo Kuczynski: el aumento que aprobó fue de S/80, y quedó se colocó en S/930.

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