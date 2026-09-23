Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 23 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú registró tres sismos entre el 21 y el 22 de septiembre en Lima, Arequipa y Tumbes. El de mayor magnitud alcanzó 4,2 y tuvo como referencia una zona ubicada a 19 kilómetros al suroeste de Vitor

Guardar
Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos entre el 21 y el 22 de septiembre en las regiones de Lima, Arequipa y Tumbes. Los movimientos tuvieron magnitudes de entre 3,3 y 4,2, según los reportes emitidos por el Centro Sismológico Nacional.

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 04:56 del 22 de septiembre, con epicentro ubicado a 19 kilómetros al suroeste de Vitor, en Arequipa. El temblor alcanzó una magnitud de 4,2, se originó a 30 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad IV en esa localidad.

Vista satelital del mapa de Perú con tres puntos rojos en la costa y los Andes, el logotipo del IGP y la fecha 23 de septiembre de 2026.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala tres puntos de monitoreo en Tumbes, Lima y Arequipa con fecha del 23 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:21 hsHoy

Actividad sísmica en Perú

Perú convive con una actividad sísmica constante por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Frente a un temblor, la decisión más útil no depende de la magnitud que informe una aplicación ni de mensajes que circulen en redes sociales: depende de contar con un plan familiar de emergencia, conocer las zonas seguras y actuar sin improvisación.

Infografía con ilustraciones de una familia, mapas, plano de vivienda, válvulas, mochila de emergencia y textos explicativos.
Una infografía de Infobae detalla las medidas de organización familiar y prevención en el hogar previas al Simulacro Nacional del sábado 19 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que cada familia identifique los riesgos de su vivienda, acuerde rutas de salida y defina un punto de reunión fuera del inmueble. El plan debe contemplar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y mascotas, además de incluir teléfonos de contacto y una persona de referencia que viva en otra zona.

La preparación también exige revisar el estado de la casa. Grietas, columnas dañadas, instalaciones eléctricas expuestas o muebles pesados sin fijación pueden aumentar el riesgo durante un sismo. Las autoridades aconsejan ubicar las áreas seguras internas, como sectores próximos a columnas o muros estructurales, siempre que hayan sido evaluados como adecuados para la edificación.

Cartel verde con pictograma de evacuación ante una ola, frente a una calle vacía, viviendas bajas y montañas al fondo.
Un cartel de evacuación ante tsunamis se ubica frente a una zona residencial y montañas en una zona urbana de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:16 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

La mochila para emergencias debe estar lista, en un lugar de fácil acceso y adaptada a las necesidades de quienes viven en el hogar. INDECI indica que su contenido debe permitir afrontar las primeras 24 horas posteriores a un desastre, cuando podrían existir cortes de agua, electricidad, telefonía o dificultades para desplazarse.

Entre los elementos básicos figuran agua envasada, alimentos no perecibles, una linterna, radio a pilas, baterías, botiquín, artículos de higiene, abrigo, silbato, mascarillas y copias de documentos relevantes en una bolsa impermeable. También conviene incorporar dinero en efectivo en montos pequeños, cargador portátil y medicamentos de uso permanente con la receta o indicación médica correspondiente.

Para familias con bebés, la mochila debe incluir pañales, leche o fórmula, biberones y ropa de recambio. Si hay adultos mayores o personas con tratamientos crónicos, es necesario sumar sus fármacos, lentes, audífonos, bastones u otros apoyos. La entidad aclara que no es obligatorio comprar un modelo especial: puede utilizarse una mochila o bolso resistente que permita trasladar los artículos con rapidez.

Mochila roja abierta con una botella de agua, linterna, radio, botiquín, mascarillas, dinero en efectivo y documentos en una bolsa.
Una mochila de emergencia equipada con agua, botiquín, alimentos no perecederos y documentos facilita la preparación familiar ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:11 hsHoy

Elementos útiles para revisar en la mochila:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
  • Botiquín con vendas, gasas, antiséptico y medicamentos personales.
  • Documentos, llaves, dinero y lista de contactos en una bolsa impermeable.
  • Ropa abrigada, manta, mascarillas y artículos de higiene.
  • Productos específicos para bebés, mascotas, adultos mayores o personas con discapacidad.
Mochila roja abierta sobre una mesa con botiquín blanco, botellas de agua, linterna negra, radio gris y galletas empaquetadas.
Una mochila de emergencia de color rojo contiene un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna y radio sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:53 hsHoy

Durante el sismo, la prioridad es protegerse de caídas y objetos desprendidos

Cuando comienza el movimiento, la recomendación central es conservar la calma y evitar carreras, empujones o gritos que dificulten la evacuación. En una vivienda, oficina o colegio, las personas deben alejarse de ventanas, espejos, estantes, repisas, lámparas y objetos que puedan caer. Si no resulta seguro salir en ese momento, corresponde ubicarse en una zona segura interna previamente identificada.

Terremoto en Ica y Pisco del 17 de agosto de 2007.
Terremoto en Ica y Pisco del 17 de agosto de 2007. Foto: archivo

Los ascensores no deben utilizarse durante ni inmediatamente después de un sismo. En edificios, la salida debe realizarse por escaleras una vez que el movimiento haya terminado y si la ruta presenta condiciones seguras. Quienes estén en la calle deben mantenerse lejos de fachadas, postes, cables eléctricos, carteles, puentes y estructuras que puedan desprenderse.

Mapa editorial de Perú con epicentro sísmico en Lima, mostrando el Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego y zonas con incendios y humo.
Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vehículos, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, sin bloquear rutas de evacuación ni estacionar bajo puentes, pasos elevados o cables. En zonas costeras, un sismo fuerte o prolongado puede requerir una evacuación preventiva por posible tsunami. En esos casos, se debe seguir la señalización local y dirigirse hacia áreas elevadas o puntos establecidos por las autoridades.

06:10 hsHoy

Qué hacer durante un sismo:

  • Mantener la calma y aplicar el plan practicado en familia, trabajo o escuela.
  • Alejarse de vidrios, estanterías, artefactos eléctricos y objetos colgantes.
  • Proteger la cabeza y ubicarse en una zona segura interna si no es posible evacuar.
  • No usar ascensores ni intentar regresar por pertenencias.
  • Evitar llamadas telefónicas innecesarias para no congestionar las comunicaciones.
  • Si se está cerca del mar y el movimiento fue intenso, seguir las rutas de evacuación ante tsunami.
Infografía con mapas del litoral de Perú, esquemas de sismos y tsunamis, íconos de comunicación y personas en ruta a zonas altas.
Protocolo de evacuación e instituciones involucradas ante una alerta de tsunami en el litoral de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:45 hsHoy

Las primeras horas posteriores exigen evaluar daños y seguir información oficial

Al terminar el movimiento, la familia debe verificar si todas las personas están a salvo y atender lesiones que requieran primeros auxilios. Si hay daños visibles en columnas, paredes, techos, escaleras, instalaciones de gas o conexiones eléctricas, no se debe reingresar al inmueble hasta que un especialista determine que es habitable. También es necesario cerrar las llaves de gas, agua y electricidad si existen fugas, chispas o señales de peligro.

Agua, alimentos enlatados y empaquetados, linterna, radio, pilas, mantas, medicamentos, documentos, billetes, silbato, mascarillas, alcohol en gel, mapa de Perú, logos IGP e INDECI.
Un kit de emergencia sísmica para Perú se expone junto a un mapa que señala las zonas de riesgo del país, con los logos del IGP y el INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comunicaciones suelen saturarse tras un sismo. INDECI recomienda priorizar mensajes de texto, servicios de internet o el número 119, habilitado para dejar y escuchar mensajes de voz ante emergencias. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende en el 116 y la Policía Nacional del Perú, en el 105. Las llamadas deben reservarse para situaciones urgentes.

La información sobre la magnitud, profundidad y epicentro debe consultarse en los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), INDECI y las autoridades locales. Compartir cadenas sin verificar puede generar alarma o entorpecer la respuesta. Las familias también deben prestar atención a réplicas, que pueden ocurrir después del sismo principal y afectar estructuras ya debilitadas.

Dos hombres con chalecos y gorras observan un mapa sobre un caballete en la calle. Uno señala el mapa. Hay un autobús y otras personas al fondo
Autoridades en Piura evalúan un mapa de planificación durante el II Simulacro Nacional Multipeligro, un ejercicio para medir la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.
05:27 hsHoy

Después de un sismo, conviene:

  • Revisar si hay heridos y pedir ayuda solo cuando sea necesario.
  • Salir de edificios dañados por rutas seguras y dirigirse al punto de reunión acordado.
  • No encender fósforos, encendedores ni interruptores si existe olor a gas.
  • Usar mensajes de texto, internet o el 119 para comunicarse con familiares.
  • Escuchar radio y consultar fuentes oficiales antes de volver a casa.
  • No difundir rumores, videos antiguos ni supuestas alertas sin confirmación.

La práctica periódica permite que cada integrante de la familia conozca su función y reduzca el tiempo de respuesta. Un simulacro en casa puede incluir la identificación de zonas seguras, el recorrido de la ruta de evacuación, la ubicación de la mochila y el encuentro en el punto acordado. La preparación no elimina el riesgo sísmico, pero reduce la exposición a decisiones apresuradas durante una emergencia.

Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
Una familia peruana se desplaza hacia la zona segura de su hogar durante la práctica de un simulacro de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:13 hsHoy

Últimos sismos en Perú

El movimiento de 4,2 se produjo el 22 de septiembre a las 04:56, con una profundidad de 30 kilómetros. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Vitor, en la región Arequipa, donde alcanzó una intensidad IV.

Mapa satelital del sur de Perú con una estrella verde sobre Arequipa y un panel superior de color verde con texto informativo
Un reporte del Instituto Geofísico del Perú ubica el epicentro de un sismo de magnitud 4,0 a 33 kilómetros al noreste de Choco, en Arequipa. (IGP)

El primer sismo ocurrió el 21 de septiembre a las 22:15, a siete kilómetros al sureste de Lurín, con magnitud 3,3 y una profundidad de 65 kilómetros. Horas después, el 22 de septiembre a las 22:45, el IGP reportó un temblor de 3,7 a 25 kilómetros al sureste de Zorritos, en Tumbes, con intensidad II-III y una profundidad de 35 kilómetros.

Temas Relacionados

IGPSismos en PerúTemblor en PerúINDECISismoperu-noticias

Últimas noticias

Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones criminales

Acuerdo entre países miembros incluye congelamientos de activos y restricciones migratorias que afectarán a “integrantes, asociados y colaboradores”

Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones criminales

Bullying en Perú: cuándo deben intervenir la familia, la escuela y los servicios de salud ante un caso de acoso escolar

Dolores físicos antes de clases, faltas reiteradas, aislamiento e irritabilidad pueden revelar una agresión sostenida entre alumnos y requieren una respuesta temprana de adultos e instituciones

Bullying en Perú: cuándo deben intervenir la familia, la escuela y los servicios de salud ante un caso de acoso escolar

China Polo: dos heridos en ataque permanecen en UCI y con pronóstico reservado tras balacera en Caraz

Dos simpatizantes de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash permanecen intubados en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, tras recibir impactos de bala en el tórax y abdomen.

China Polo: dos heridos en ataque permanecen en UCI y con pronóstico reservado tras balacera en Caraz

Viviendas en riesgo ante un terremoto en Perú: cuatro medidas para prevenir daños por eventos naturales

La revisión de terrenos, techos, planos y materiales aparece como una medida necesaria para reducir daños en hogares expuestos a fenómenos naturales

Viviendas en riesgo ante un terremoto en Perú: cuatro medidas para prevenir daños por eventos naturales

Ignacio Buse elogió la actuación de Juan Pablo Varillas ante Paraguay en Copa Davis: “Nos dio mucha tranquilidad”

La primera raqueta nacional destacó el gran nivel de su compañero, quien fue clave para que Perú superara 3-2 a su rival y clasificara a los Qualifiers 2027

Ignacio Buse elogió la actuación de Juan Pablo Varillas ante Paraguay en Copa Davis: “Nos dio mucha tranquilidad”

ÚLTIMAS NOTICIAS

María Pacheco, experta en liderazgo: “Cuando reaccionas impulsivamente, dejas de decidir tú y empiezan a decidir tus emociones”

María Pacheco, experta en liderazgo: “Cuando reaccionas impulsivamente, dejas de decidir tú y empiezan a decidir tus emociones”

El Ejército Argentino se prepara para lanzar su primer nanosatélite: para qué servirá y cómo será la misión

Las fotos familiares de Julieta Ortega con sus hermanos tras la polémica por la boda de Emanuel con Julieta Prandi

Imprudencia al volante en Berisso: hizo manejar una moto a su hijo menor de edad y se grabó para las redes

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Guatemala a través del Insivumeh lanza en Jutiapa las Clínicas del Clima para enfrentar la sequía prevista hacia 2027

Gobierno de Guatemala a través del Insivumeh lanza en Jutiapa las Clínicas del Clima para enfrentar la sequía prevista hacia 2027

Guatemala: El exjefe policial Juan Francisco Cifuentes Cano recibe 50 años de prisión por dos desapariciones forzadas en el Conflicto Armado

El transporte público de El Salvador enfrenta una crisis ante el auge de unidades "pirata"

Cómo 30.000 no ciudadanos quedaron registrados para votar en Estados Unidos por error

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

DEPORTES

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligroso circuito callejero de Bakú

Flavio Briatore habló de la relación Colapinto-Gasly, le dio un consejo al piloto argentino y dejó una advertencia a sus fanáticos en redes sociales

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación