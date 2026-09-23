Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 23 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos entre el 21 y el 22 de septiembre en las regiones de Lima, Arequipa y Tumbes. Los movimientos tuvieron magnitudes de entre 3,3 y 4,2, según los reportes emitidos por el Centro Sismológico Nacional.
El evento de mayor magnitud ocurrió a las 04:56 del 22 de septiembre, con epicentro ubicado a 19 kilómetros al suroeste de Vitor, en Arequipa. El temblor alcanzó una magnitud de 4,2, se originó a 30 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad IV en esa localidad.
Actividad sísmica en Perú
Perú convive con una actividad sísmica constante por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Frente a un temblor, la decisión más útil no depende de la magnitud que informe una aplicación ni de mensajes que circulen en redes sociales: depende de contar con un plan familiar de emergencia, conocer las zonas seguras y actuar sin improvisación.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que cada familia identifique los riesgos de su vivienda, acuerde rutas de salida y defina un punto de reunión fuera del inmueble. El plan debe contemplar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y mascotas, además de incluir teléfonos de contacto y una persona de referencia que viva en otra zona.
La preparación también exige revisar el estado de la casa. Grietas, columnas dañadas, instalaciones eléctricas expuestas o muebles pesados sin fijación pueden aumentar el riesgo durante un sismo. Las autoridades aconsejan ubicar las áreas seguras internas, como sectores próximos a columnas o muros estructurales, siempre que hayan sido evaluados como adecuados para la edificación.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas
La mochila para emergencias debe estar lista, en un lugar de fácil acceso y adaptada a las necesidades de quienes viven en el hogar. INDECI indica que su contenido debe permitir afrontar las primeras 24 horas posteriores a un desastre, cuando podrían existir cortes de agua, electricidad, telefonía o dificultades para desplazarse.
Entre los elementos básicos figuran agua envasada, alimentos no perecibles, una linterna, radio a pilas, baterías, botiquín, artículos de higiene, abrigo, silbato, mascarillas y copias de documentos relevantes en una bolsa impermeable. También conviene incorporar dinero en efectivo en montos pequeños, cargador portátil y medicamentos de uso permanente con la receta o indicación médica correspondiente.
Para familias con bebés, la mochila debe incluir pañales, leche o fórmula, biberones y ropa de recambio. Si hay adultos mayores o personas con tratamientos crónicos, es necesario sumar sus fármacos, lentes, audífonos, bastones u otros apoyos. La entidad aclara que no es obligatorio comprar un modelo especial: puede utilizarse una mochila o bolso resistente que permita trasladar los artículos con rapidez.
Elementos útiles para revisar en la mochila:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
- Botiquín con vendas, gasas, antiséptico y medicamentos personales.
- Documentos, llaves, dinero y lista de contactos en una bolsa impermeable.
- Ropa abrigada, manta, mascarillas y artículos de higiene.
- Productos específicos para bebés, mascotas, adultos mayores o personas con discapacidad.
Durante el sismo, la prioridad es protegerse de caídas y objetos desprendidos
Cuando comienza el movimiento, la recomendación central es conservar la calma y evitar carreras, empujones o gritos que dificulten la evacuación. En una vivienda, oficina o colegio, las personas deben alejarse de ventanas, espejos, estantes, repisas, lámparas y objetos que puedan caer. Si no resulta seguro salir en ese momento, corresponde ubicarse en una zona segura interna previamente identificada.
Los ascensores no deben utilizarse durante ni inmediatamente después de un sismo. En edificios, la salida debe realizarse por escaleras una vez que el movimiento haya terminado y si la ruta presenta condiciones seguras. Quienes estén en la calle deben mantenerse lejos de fachadas, postes, cables eléctricos, carteles, puentes y estructuras que puedan desprenderse.
En vehículos, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, sin bloquear rutas de evacuación ni estacionar bajo puentes, pasos elevados o cables. En zonas costeras, un sismo fuerte o prolongado puede requerir una evacuación preventiva por posible tsunami. En esos casos, se debe seguir la señalización local y dirigirse hacia áreas elevadas o puntos establecidos por las autoridades.
Qué hacer durante un sismo:
- Mantener la calma y aplicar el plan practicado en familia, trabajo o escuela.
- Alejarse de vidrios, estanterías, artefactos eléctricos y objetos colgantes.
- Proteger la cabeza y ubicarse en una zona segura interna si no es posible evacuar.
- No usar ascensores ni intentar regresar por pertenencias.
- Evitar llamadas telefónicas innecesarias para no congestionar las comunicaciones.
- Si se está cerca del mar y el movimiento fue intenso, seguir las rutas de evacuación ante tsunami.
Las primeras horas posteriores exigen evaluar daños y seguir información oficial
Al terminar el movimiento, la familia debe verificar si todas las personas están a salvo y atender lesiones que requieran primeros auxilios. Si hay daños visibles en columnas, paredes, techos, escaleras, instalaciones de gas o conexiones eléctricas, no se debe reingresar al inmueble hasta que un especialista determine que es habitable. También es necesario cerrar las llaves de gas, agua y electricidad si existen fugas, chispas o señales de peligro.
Las comunicaciones suelen saturarse tras un sismo. INDECI recomienda priorizar mensajes de texto, servicios de internet o el número 119, habilitado para dejar y escuchar mensajes de voz ante emergencias. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende en el 116 y la Policía Nacional del Perú, en el 105. Las llamadas deben reservarse para situaciones urgentes.
La información sobre la magnitud, profundidad y epicentro debe consultarse en los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), INDECI y las autoridades locales. Compartir cadenas sin verificar puede generar alarma o entorpecer la respuesta. Las familias también deben prestar atención a réplicas, que pueden ocurrir después del sismo principal y afectar estructuras ya debilitadas.
Después de un sismo, conviene:
- Revisar si hay heridos y pedir ayuda solo cuando sea necesario.
- Salir de edificios dañados por rutas seguras y dirigirse al punto de reunión acordado.
- No encender fósforos, encendedores ni interruptores si existe olor a gas.
- Usar mensajes de texto, internet o el 119 para comunicarse con familiares.
- Escuchar radio y consultar fuentes oficiales antes de volver a casa.
- No difundir rumores, videos antiguos ni supuestas alertas sin confirmación.
La práctica periódica permite que cada integrante de la familia conozca su función y reduzca el tiempo de respuesta. Un simulacro en casa puede incluir la identificación de zonas seguras, el recorrido de la ruta de evacuación, la ubicación de la mochila y el encuentro en el punto acordado. La preparación no elimina el riesgo sísmico, pero reduce la exposición a decisiones apresuradas durante una emergencia.
Últimos sismos en Perú
El movimiento de 4,2 se produjo el 22 de septiembre a las 04:56, con una profundidad de 30 kilómetros. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Vitor, en la región Arequipa, donde alcanzó una intensidad IV.
El primer sismo ocurrió el 21 de septiembre a las 22:15, a siete kilómetros al sureste de Lurín, con magnitud 3,3 y una profundidad de 65 kilómetros. Horas después, el 22 de septiembre a las 22:45, el IGP reportó un temblor de 3,7 a 25 kilómetros al sureste de Zorritos, en Tumbes, con intensidad II-III y una profundidad de 35 kilómetros.