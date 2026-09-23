Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 23 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos entre el 21 y el 22 de septiembre en las regiones de Lima, Arequipa y Tumbes. Los movimientos tuvieron magnitudes de entre 3,3 y 4,2, según los reportes emitidos por el Centro Sismológico Nacional.

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 04:56 del 22 de septiembre, con epicentro ubicado a 19 kilómetros al suroeste de Vitor, en Arequipa. El temblor alcanzó una magnitud de 4,2, se originó a 30 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad IV en esa localidad.