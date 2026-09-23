China Polo: dos heridos en ataque permanecen en UCI y con pronóstico reservado tras balacera en Caraz

Dos simpatizantes de la asesinada candidata Susy Aponte Polo, 'China Polo', se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Huaraz. Ambos resultaron heridos de bala durante el atentado y su pronóstico es reservado. Latina

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Dos personas que resultaron heridas durante el ataque en el que fue asesinada la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como la China Polo, permanecen internadas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Ambos recibieron impactos de bala y su estado de salud es delicado.

Los heridos fueron trasladados desde Caraz hasta el establecimiento de salud de Huaraz luego de la balacera registrada el último sábado durante una actividad de campaña. De acuerdo con el director del hospital, Henry Vásquez, uno de los pacientes presenta una lesión por proyectil de arma de fuego en el tórax y el otro en el abdomen.

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Dos heridos permanecen intubados en UCI

El director del Hospital Víctor Ramos Guardia explicó que los dos pacientes ingresaron inicialmente al área de shock trauma debido a la gravedad de sus lesiones y posteriormente fueron trasladados a la UCI.

“Han ingresado a la zona de shock trauma y el día de hoy se ha subido a la UCI”, señaló.

Ambos permanecen intubados y con pronóstico reservado. El especialista indicó que las próximas 48 a 72 horas serán determinantes para evaluar su evolución y conocer cómo responden al tratamiento.

Susy Ysabel Aponte Polo se dirige a sus simpatizantes durante un acto político en la región de Áncash. (PNP)

“Heridos por arma de fuego, ambos, uno en la zona torácica y otro en el abdomen. Ambos están intubados, existe un pronóstico reservado al momento”, explicó Vásquez.

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¿Qué se sabe de la investigación por el asesinato de la China Polo?

Mientras los heridos permanecen bajo atención médica, la investigación por el asesinato de Susy Aponte Polo continúa a cargo del Ministerio Público.

La periodista fue atacada a balazos cuando se encontraba en las inmediaciones de un mercado de Caraz, donde participaba en una actividad relacionada con su campaña electoral. El ataque también dejó a otras personas heridas.

Por este caso, el Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Fiscalía para imponer 15 días de detención preliminar contra los ciudadanos venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardiles, quienes son investigados por su presunta participación en el crimen.

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El fiscal provincial Raúl Godos confirmó que la medida tiene como fecha de vencimiento el 4 de octubre.

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

“El juzgado ha declarado fundada el requerimiento de esta medida contra los ciudadanos venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardiles, hasta por un plazo de quince días, que vencería el 4 de octubre”, declaró.

Fiscalía busca determinar responsabilidades

Durante el periodo de detención preliminar, el Ministerio Público continuará realizando diligencias para establecer qué responsabilidad habría tenido cada uno de los detenidos y determinar la participación de otras personas en el ataque.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la balacera, la presunta participación de los detenidos y las demás responsabilidades que puedan surgir a partir de las diligencias fiscales y policiales.

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Mientras tanto, los dos simpatizantes que resultaron heridos permanecen hospitalizados en Huaraz, intubados y bajo vigilancia médica debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala.