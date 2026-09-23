Perú

Fiscalía abre investigación a Germán Juárez por presuntas irregularidades en caso de Martín Vizcarra

Ministerio Público dispuso sesenta días para indagar al suspendido fiscal por presuntamente haber dado un trato diferenciado y favorable al exministro José Manuel Hernández Calderón por los mismos hechos por los que el expresidente fue acusado

Germán Juárez, fiscal del caso que se le sigue a Ollanta Humala. Foto: Poder Judicial
Germán Juárez está actualmente suspendido por presuntamente haber adultado un expediente de colaboración eficaz. Foto: Poder Judicial
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El Ministerio Público inició una indagación preliminar contra el suspendido fiscal provincial Germán Juárez por su presunta actuación irregular en el proceso de colaboración eficaz que sustentó parte de la condena contra el expresidente Martín Vizcarra. La disposición emitida por la Fiscalía Superior de la Sétima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima dispone un plazo de sesenta días para investigar al fiscal por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal agravado, fraude procesal y falsedad genérica.

En esta denuncia se cuestiona la manera en que el fiscal Germán Juárez manejó el procedimiento de colaboración eficaz de José Manuel Hernández Calderón, exministro y colaborador cuya declaración forma parte de las pruebas que sustentaron la condena contra el expresidente por los hechos vinculados al Hospital de Moquegua.

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Fragmento de un documento oficial del Ministerio Público impreso con texto en español y una marca a tinta azul en el margen
Una resolución de la Fiscalía Superior de Perú dispone una investigación preliminar contra el fiscal Germán Juárez Atoche tras la denuncia del exmandatario Martín Vizcarra.

Según la denuncia, Juárez Atoche dispuso y validó una “adecuación selectiva y diferenciada” de la imputación penal contra Hernández Calderón por hechos ocurridos entre el 28 y el 29 de noviembre de 2013, durante el Concurso Público Internacional de Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua. Y es que el fiscal, en el caso del exministro, recalificó los hechos de colusión agravada a colusión simple, recalificación que conllevó la prescripción de la acción penal y el archivo definitivo de la investigación en su contra por esos hechos.

Pese a tratarse del mismo relato fáctico y el mismo período temporal, el fiscal habría dado “un trato procesal manifiestamente desigual, selectivo y arbitrario” a Martín Vizcarra. Mientras a Hernández Calderón se le reconoció la prescripción, al expresidente se le mantuvo activa la persecución penal por el delito de cohecho pasivo propio, fue acusado, llevado a juicio oral y condenado a 14 años de prisión.

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Como parte de las diligencias, la Fiscalía Superior dispuso, entre otros, recibir la declaración testimonial el próximo martes 6 de octubre a las 10:00 de la mañana.

Martín Vizcarra en la audiencia de hoy 20 de agosto de 2026.
Martín Vizcarra en la audiencia de hoy 20 de agosto de 2026.

Investigado y suspendido

Esta no es la primera vez que Juárez Atoche enfrenta cuestionamientos por su desempeño como fiscal. El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez, inició el 8 de junio una indagación preliminar de 90 días contra Juárez por presunto cohecho pasivo específico, cometido durante su desempeño como integrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato.

La denuncia surgió a partir de la versión del exfiscal Henry Amenábar, quien dijo que el abogado José Luis Pinares actuó en representación de Juárez para exigir un millón de dólares al empresario Gustavo Salazar Delgado, procesado por lavado de activos en el caso Lava Jato, con el fin de garantizar la aprobación de su colaboración eficaz. A raíz de esta investigación, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, apartó a Juárez de la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Lavado de Activos.

La fiscal adjunta Mayra Karina Melgar Gómez denunció que Juárez, tras solicitar acceso a la carpeta fiscal del caso Salazar con el argumento de preparar su defensa, devolvió el expediente con el escrito de solicitud de colaboración eficaz adulterado: se le había insertado el sello y la firma de Pinares para simular que este era su abogado. Gálvez trasladó el caso a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), que el 2 de julio dispuso la suspensión cautelar de Juárez por seis meses.

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