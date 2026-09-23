Perú

Israel Dreyfus y Luciana Roy admiten química y no descartan romance: “Estamos en el mismo ritmo”

El integrante del streaming de Pía Copello reconoció que existe una conexión especial con Luciana Roy y explicó por qué no suele tomar la iniciativa en el amor. Ella, por su parte, aseguró que el combatiente es atractivo y que “no descarta nada”

El popular 'shippeo' entre Israel Dreyfus y Luciana Roy cobra más fuerza que nunca. Revive los momentos más candentes, las miradas cómplices y los juegos coquetos que han desatado los rumores de un nuevo romance en la farándula peruana. ATV/Magaly TV La Firme.
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La posibilidad de que Israel Dreyfus y Luciana Roy pasen de los juegos y bromas a una relación sentimental volvió a tomar fuerza después de que ambos hablaran abiertamente sobre la química que existe entre ellos. El acercamiento fue presentado en Magaly TV La Firme, donde se mostraron declaraciones de los dos integrantes del streaming de María Pía Copello y distintas escenas que evidenciarían la confianza que han desarrollado frente a cámaras.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque ninguno confirmó que exista una relación sentimental, las respuestas de ambos dejaron abierta la posibilidad. Luciana reconoció que el exchico reality es un hombre atractivo y aseguró que “no descarto nada”, mientras que el exchico reality admitió que sintió una conexión particular con ella.

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Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Roy e Israel Dreyfus avivan los rumores de romance

El informe de Magaly TV La Firme este 22 de septiembre comenzó con una particular comparación respecto a la vida sentimental de algunos personajes de la televisión peruana. La voz en off señaló que Christian Domínguez ya no sería el único personaje relacionado con este tipo de historias y planteó la posibilidad de que Israel Dreyfus se convierta próximamente en protagonista de un romance dentro de la denominada Chollywood.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

La pregunta fue directa para el integrante del programa de Pía Copello: ¿estaría con Luciana Roy? La respuesta de Israel Dreyfus tampoco fue un rechazo.

Por supuesto, ¿quién no? Es una chica a uno, eh, profesional, trabajadora, buena madre”, respondió frente a las cámaras de Magaly TV La Firme.

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Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Roy cuenta una anécdota con Israel Dreyfus

Otro de los momentos utilizados para mostrar la confianza entre ambos ocurrió cuando Luciana Roy contó en el podcast ‘Sin más que decir’ una anécdota relacionada con un objeto que Israel Dreyfus le había prestado.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

Antes de terminar lo del viernes, quería devolverle algo a Israel que me había prestado”, relató. A partir de allí, la conductora explicó que Israel le había pedido que lo acompañara a su departamento en Barranco antes de continuar con sus actividades.

Israel me jala y me dice: ‘Bueno, eh, yo voy a ir como por ahí, por tu casa, pero antes acompáñame a mi casa porque tengo que recoger algo a mi departamento de Barranco’. La cosa es que le digo: ‘Me duele acá’”, contó Luciana. La frase generó risas y una intervención de Magaly Medina, quien quiso conocer qué había respondido Dreyfus.

¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo?”, preguntó la conductora. La respuesta que se mostró en el programa volvió a llevar la conversación hacia el terreno de las bromas de doble sentido: “Oye, pero ¿no quieres? Penetro fuerte”.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Roy admite que Israel Dreyfus es atractivo

Ante la creciente cantidad de bromas y comentarios, las cámaras de Magaly TV La Firme decidieron preguntar directamente a los dos protagonistas si existía algo más detrás de sus constantes juegos.

Luciana Roy no negó la posibilidad. “Él es un chico guapo, no le debe faltar ganado”, respondió entre risas.

Cuando le señalaron que su comentario no necesariamente podía interpretarse como celos, la conductora respondió con una frase que volvió a alimentar la especulación. “Que lo tome como quiera. Yo creo que ya colgó los chimpunes, pero igual yo creo que esos duermen nomás, ah. Eso, eso descansa un tiempo y a los cincuenta se les activa otra vez”, manifestó.

La pregunta siguiente fue todavía más directa: ¿te gusta Israel Dreyfus?O sea, es un chico guapo, así que no descarto nada”, respondió Luciana. Ante la consulta sobre si estaría con él, su respuesta fue todavía más abierta: “Cualquier chica estaría con Israel”.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

Israel Dreyfus explica por qué no toma la iniciativa

Uno de los momentos centrales del informe llegó cuando Israel Dreyfus explicó cómo entiende él las relaciones y por qué, pese a reconocer que existe química con Luciana Roy, no necesariamente sería quien dé el primer paso.

El integrante del streaming aseguró que sintió una conexión particular con ella y explicó que ambos se encuentran actualmente solteros. “Hubo mucha química con toda la mesa, pero particularmente con Luciana, que creo que estamos en el mismo ritmo. Ella está soltera, yo estoy soltero, los demás están casados o divorciados”, declaró.

Sin embargo, aclaró que no suele comportarse como un hombre que busca conquistar activamente a una mujer. “¿Sabes qué pasa? Que yo no soy coqueto ni gilero. Sí, por más que soy bandido retirado, ¿ah? Si tú no te me acercas, yo no me voy a acercar”, sostuvo.

Luego se describió a sí mismo con un término que terminó convirtiéndose en parte del informe. “Yo soy medio princeso en ese aspecto, ¿no? Quedado, princeso, llámalo como tú quieras, pero sí, yo soy tímido”, explicó.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Roy revela qué le atrae de Israel

Por su parte, Luciana Roy también explicó qué aspectos de Israel Dreyfus le llaman la atención. Más allá de su apariencia física, destacó especialmente la forma en que pueden conversar. “Israel es tan tacaño que ni maíz tira”, bromeó entre risas.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que existen otras características que sí valora en él. “Pero tiene otras cosas. Me gusta cómo piensa, podemos conversar largo y tendido”, afirmó.

Incluso aseguró que Dreyfus ha sido una persona con quien ha podido compartir momentos personales. “Y bueno, de hecho, ha sido mi paño de lágrimas. No, mentira, mentira”, agregó entre risas.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.
Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

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