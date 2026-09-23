Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales

La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo dictó cuatro meses de internamiento preventivo tras la agresión contra un menor de 16 años. (Minjus)

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Los seis adolescentes internados de forma preventiva por el caso ocurrido en el Colegio Liceo Naval Almirante Guise recibirían un trato diferenciado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, según reveló el periodista Beto Ortiz en Willax TV.

Los menores presuntamente infractores contarían con camas, ropa, productos de higiene y alimentación distintos a los que recibe el resto de la población del centro, de acuerdo a Ortiz, quien calificó este trato como “VIP”.

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La versión fue expuesta durante el programa Detrás del Debate 2026. Ortiz indicó que tenía información de una “muy buena fuente” sobre las condiciones de internamiento de los menores, quienes ingresaron a Maranguita luego de una orden de cuatro meses de internamiento preventivo.

La medida fue dictada por Roxana Isabel Palacios Yactayo, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Lima, tras la investigación por la agresión contra un adolescente de 16 años dentro de un bus, cuando los alumnos retornaban de un evento deportivo.

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

No estarían en pabellones comunes

Durante su intervención, Beto Ortiz cuestionó que los adolescentes no estuvieran ubicados en los sectores habituales del centro juvenil. De acuerdo con su relato, Maranguita distribuye a los internos en servicios que responden a su condición de ingreso y al nivel de peligrosidad que se les atribuye.

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El conductor mencionó un área denominada Bienvenida, destinada a quienes ingresan por primera vez. También señaló la existencia de un sector llamado Gandhi, donde, según dijo, se ubica a adolescentes vinculados con sicariato, narcotráfico, pandillaje o violaciones.

Además, se refirió al sector Don Bosco, que, de acuerdo con sus declaraciones, agrupa a jóvenes que han avanzado en su proceso de rehabilitación y reciben autorización para salir a estudiar, asistir a clases o trabajar antes de regresar al centro.

Ortiz sostuvo que los adolescentes investigados por el caso del Liceo Naval no estarían en ninguno de esos espacios. “Están en un área que se llama H1, un sector acondicionado especialmente para ellos”, afirmó.

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Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

El periodista planteó una pregunta al contralmirante Antonio Vildoso, de la Marina de Guerra del Perú, sobre una posible visita al centro juvenil. “Yo quisiera preguntarle si ha ido a visitar al centro de rehabilitación o de readaptación de Maranga a los alumnos que han sido recluidos ahí”, expresó durante el programa.

“Camas especiales”

El punto central de la denuncia de Ortiz fue el supuesto acceso de los adolescentes a condiciones distintas a las del resto de internos de Maranguita. El periodista aseguró que les habrían llevado implementos y bienes específicos para su estadía.

“Les han llevado camas especiales, les han llevado ropa especial, les han llevado útiles de aseo especiales”, señaló. A ello sumó una versión sobre la alimentación que, según dijo, recibirían dentro del centro juvenil.

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“Además les llevan comida diferenciada, que no es comida de la paila”, manifestó. Ante la intervención de otro conductor, quien precisó “de la paila”, Ortiz completó: “Están teniendo su propio delivery, tal como lo vimos en los días en que estuvieron en la comisaría de San Borja”.

La expresión “paila” fue usada en el programa para referirse a la comida que recibe la población recluida. Ortiz contrapuso esa alimentación con la que, según su información, llegaría a los adolescentes mediante un sistema diferenciado.

Según la versión del conductor, los seis jóvenes permanecen en un área denominada H1 acondicionada de forma especial.

Pidió una respuesta

Ortiz consideró que las condiciones descritas no deberían producirse porque los menores se encuentran bajo una medida de internamiento preventivo. “Está mal, primero, porque ellos están ahí cumpliendo una sanción”, afirmó en Willax TV.

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El conductor sostuvo que una sanción debe ser distinta de “la vida acolchada” a la que, según sus palabras, los adolescentes estarían acostumbrados. También vinculó el supuesto trato especial con la condición de hijos de integrantes de la Marina.

“Mal hacen los papacitos almirantes, oficiales o lo que fueran, en exigir que en Maranga se les dé trato diferenciado”, dijo. Luego sostuvo que existirían gestiones para obtener beneficios dentro del centro juvenil.

Ortiz afirmó que le gustaría que el centro respondiera a sus denuncias. “Esta es la información que yo tengo y me encantaría que me desmientan”, declaró. También pidió que la dirección de Maranguita mostrara el lugar donde permanecen los adolescentes y negara públicamente la existencia de un tratamiento distinto.

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“Que el director del centro salga y diga: ‘No es verdad lo que ha dicho Beto Ortiz y acá vamos a mostrar dónde están’”, expresó. El periodista sostuvo que esa respuesta no ocurriría y mantuvo sus cuestionamientos al supuesto trato que, según afirmó, reciben los menores investigados por el caso del Liceo Naval.