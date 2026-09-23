Asesino de la China Polo confesó ruta de la muerte y fechas que debía cumplir ataque contra candidata y periodista

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

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La investigación por el asesinato de la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, han tenido sus primeros resultados y gracias a la captura del sicario Luis Obispo Díaz,contratado para atentar contra su vida, la Policía Nacional ha podido reconstruir la ruta que siguió para cometer el delito.

Según información policial y la declaración del sicario, el plan para acabar con la periodista fue dirigido desde Lima, con Ronald Toro Artila como coordinador y otros tres ciudadanos venezolanos como apoyo operativo. El primer intento contra la candidata y periodista había fracasado una semana antes en Nuevo Chimbote, donde contaba con resguardo policial.

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El teléfono incautado a Toro cuando fue detenido en Santiago de Surco registraba 88 llamadas desde la capital al número que utilizaba Obispo, según informó La República. El registro se suma a las transferencias con las que Ronald Toro, como presunto coordinador, cubrió el costo de transporte, alimentos, hospedaje y la compra de teléfonos para el sicario.

El pago por Yape por un monto de S/ 80 fue clave para la captura de este segundo implicado en el crimen. Entre las pertenencias del sicario había recibos de transferencias enviadas por Toro. Ambos fueron trasladados a Huaraz para los interrogatorios, mientras la Policía reforzó su seguridad ante la posibilidad de que terceros intenten silenciarlos antes de que identifiquen a quienes financiaron y ordenaron el crimen.

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Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo

La ruta del sicario desde Lima hasta Caraz

Obispo ingresó al Perú desde Ecuador el 3 de julio de 2018, mientras que Toro lo hizo el 11 de junio de 2019. Los registros migratorios indican que ninguno volvió a salir del país desde entonces.

Durante el interrogatorio ante los agentes, Obispo describió la relación que mantenía con Toro desde que salió de Lima: “Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro. Yo hablaba todo el tiempo con él por teléfono. Él me dijo dónde hospedarme, a dónde dirigirme, qué rutas seguir y pagaba lo que era necesario. El hotel, el teléfono, los alimentos”, declaró, según el diario.

La ruta reconstruida por la Policía comenzó el viernes 11 de septiembre, cuando Obispo llegó solo a Nuevo Chimbote para seguir a Aponte Polo durante su campaña como candidata a gobernadora regional de Áncash. El ataque estaba previsto para el día siguiente, pero la protección que la periodista había solicitado ante la Prefectura impidió que se concretara.

El 16 de septiembre, la candidata anunció en redes sociales que visitaría el Mercado Central de Caraz el sábado 19. Antes de ese desplazamiento, Toro ordenó a Obispo trasladarse a Huaraz, donde se hospedó en el hotel Las Vegas de la avenida Confraternidad 408 y adquirió dos celulares con sus respectivos chips mediante una transferencia enviada desde Lima.

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La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

Cámaras registraron a Obispo junto a cómplices

Las cámaras del hotel Caraz registraron el 15 de septiembre la llegada de Obispo junto con dos hombres y una mujer venezolanos. El hospedaje se encuentra a tres cuadras del lugar donde Aponte Polo fue asesinada y las imágenes, difundidas por el programa Beto a saber de Willax, muestran al sicario con la camiseta que llevaba el día del homicidio.

Dos de los acompañantes fueron identificados como Edinson Corzo y Valeria Torres. La Policía estableció que Torres es media hermana de Toro, una relación que el propio detenido habría admitido ante los agentes de la División de Investigación de Homicidios de Lima.

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Los cuatro habrían salido a buscar a la candidata, con Obispo asignado para dispararle y los demás encargados de cubrir la huida. La reacción del equipo de seguridad de Aponte Polo frustró ese repliegue y los tres acompañantes escaparon, mientras el tirador quedó herido y fue capturado.

Fuentes vinculadas a las pesquisas policiales sostuvieron que el caso involucra a cinco ciudadanos venezolanos y plantearon la existencia de una estructura dedicada al sicariato.

Un testigo que entrevistaba a la candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, relata los escalofriantes momentos de su asesinato. Describe cómo la vio caer y cómo el sonido del disparo fue confundido con pirotecnia de cumpleaños.| Video: Exitosa Noticias

“Estamos hablando de una organización criminal. Estos elementos de la organización criminal integrada por extranjeros aparentemente no tenían relación con la víctima, por lo que es muy probable que hayan sido contratados en Lima para cometer el homicidio. Ha sido un asesinato por encargo”,

La presión para consumar el crimen habría persistido tras el fracaso del plan en Nuevo Chimbote. Según las fuentes policiales, “los que contrataron a los venezolanos querían que se realizara de todas maneras el plan. Y si no funcionaba en Caraz, seguramente la iban a seguir a otros lugares para acabar con su vida”.

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La Policía analiza un móvil político y una posible represalia criminal

La Policía maneja tres hipótesis sobre los autores intelectuales y considera como principal el móvil político, a partir de las denuncias públicas formuladas por Aponte Polo y de la solicitud de garantías para su vida. “Incluso solicitó protección para su vida, lo que consta en los registros”, señalaron las fuentes.

El 12 de julio, la periodista denunció ante la Prefectura de El Santa que había recibido una llamada en la que le advirtieron que Juan Calderón Altamirano, a quien identificó como supuesto asesor del candidato Walter Soto Campos, habría contratado sicarios para asesinarla. También acusó a Soto de intentar causarle daño.

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La PNP identificó a Luis Iván Obispo Díaz como presunto autor material del asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de julio, Aponte Polo denunció a Walter Soto Campos, candidato de APP a la alcaldía provincial del Santa por presuntos actos de corrupción durante su gestión como alcalde de Nuevo Chimbote. En su programa también señaló que Calderón había sido consejero del exgobernador regional César Álvarez Aguilar, condenado por corrupción y homicidio calificado.

Un día antes de su asesinato, la candidata anunció que el domingo 20 de septiembre publicaría una investigación sobre obras cuestionadas en la municipalidad distrital de Independencia, durante la gestión de Ladislao Cruz Villachica, “Lalo Villa”, candidato de APP a la alcaldía provincial de Huaraz.

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La investigación tampoco descarta una represalia del crimen organizado por las denuncias que Aponte Polo realizó en agosto sobre una mujer conocida como “La Gringa”, a quien vinculó con Jolín Bazán Valderrama, “Jolín”, presunto líder de la banda La Jauría. La periodista sostuvo que esa mujer mantuvo reuniones en el Ministerio del Interior con el entonces comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

En sus últimos días, Aponte Polo también se refirió a un supuesto plan para matarla que atribuyó al exjefe de la Dirincri Víctor Revoredo Farfán. La Policía incorporó esa versión entre las líneas de investigación.