Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato titular a alcalde en esta etapa del proceso y están representados por sus respectivos primeros regidores.

El debate comienza a las 20:00 horas en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. TVPerú transmitirá la señal en vivo desde las 19:30 horas, con una antesala previa al inicio formal. La conducción estará a cargo de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz , los mismos moderadores de la primera jornada.

Bloque 4 — Mensaje final: cada uno de los 13 candidatos contará con un minuto y medio para dirigirse a los electores. El orden de intervención es: Francis Allison, Juan Carlos Alvarado, Samuel Daza, Luis Miguel Llanos, Carlos Gallardo, Edgardo de Pomar, Carlos Tejada, Elizabeth León, Yuri Castro, Mónica Yaya, Rubén Bonilla, Santiago Abarca y Rafael López Aliaga.

Bloque 3 — Pregunta ciudadana y Sin Rodeos: los candidatos responden preguntas seleccionadas de las 4.921 consultas recibidas por el JNE en la campaña “Pregúntale a tu candidat@”. La etapa se divide en dos segmentos: en el primero responden en duplas y ternas; en el segundo —denominado “Sin rodeos”— deben iniciar cada respuesta con un “sí” o un “no” antes de desarrollar su argumento. El tiempo asignado es de un minuto por candidato en cada segmento.

Bloque 2 — Debate entre duplas y ternas: los candidatos interactuarán directamente en cinco duplas y una terna, con tres minutos por grupo para preguntas, réplicas y respuestas mutuas. Los cruces sorteados son:

Bloque 1 — Presentación y visión de Lima: cada candidato dispondrá de un minuto y medio para exponer su propuesta general sobre la capital.

La conducción de ambas jornadas del debate municipal de Lima 2026 está a cargo de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz . Los moderadores son responsables de controlar los tiempos, habilitar las intervenciones y garantizar el cumplimiento de la metodología establecida por el JNE.

22:24 hs

Lo que dejó la primera jornada

La primera jornada del debate por la Alcaldía Metropolitana de Lima reunió el lunes 21 de septiembre a 13 candidatos en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Antes del inicio, moderadores y postulantes guardaron un minuto de silencio en memoria de Susy Aponte, conocida como la “China Polo”, candidata asesinada durante un acto proselitista en Áncash.

La jornada se dividió en los mismos cuatro bloques previstos para este martes. En el primero, cada candidato expuso su visión de ciudad en un minuto y medio. Los temas dominantes fueron seguridad ciudadana, transporte, servicios básicos y corrupción.

Daniel Urresti (Podemos Perú) abrió con un tono confrontacional: afirmó que no podía desear “buenas noches” porque, mientras se desarrollaba el debate, en otros puntos de Lima “están matando y robando”. Se presentó como el único candidato que sabe frenar “la matanza permanente” y cerró con la frase: “Yo soy la seguridad.”

En sus palabras finales durante el debate municipal, el candidato Daniel Urresti pidió perdón a Lima por los errores que, según él, le costaron la alcaldía hace cuatro años. Afirmó que de haber ganado, la ciudad no viviría la actual crisis de inseguridad.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) recordó las obras de su gestión entre 1990 y 1995 —la avenida Universitaria, el Trébol de Javier Prado, la Plaza Dos de Mayo— y sostuvo que Lima “es un desastre”. Aclaró que no participaba para confrontar sino para “construir patria”. Al llegar a la sede, anticipó que estas elecciones podrían ser su última aparición en política: “Yo creo que sí. Ya tengo algunos capítulos escritos con ‘sangre y fuego’.”

Durante el Debate Municipal de Lima, la candidata Victoria La Cruz Garces, del Partido Morado, cuestionó a Ricardo Belmont sobre una controversial propuesta en su plan de gobierno para 'conversar con los delincuentes'. | JNE

Carlos Bruce (Somos Perú) cuestionó que la administración saliente dejaría una deuda de 5.000 millones de soles y propuso crear una “policía nacional metropolitana”. “Yo no vengo a pelearme con nadie”, señaló.

El representante de Somos Perú cuestionó al líder de Renovación Popular durante la presentación de sus propuestas sobre seguridad, vivienda, transporte e infraestructura para Lima

Yehude Simon (Tierra Verde) cuestionó las promesas de seguridad al 100% de varios candidatos: “Nosotros no creemos ni en Superman ni en Batman.” Propuso reducir la inseguridad en 40%, mejorar la videovigilancia en 80% y recuperar los espacios públicos en 70%. También alertó que la Municipalidad de Lima contrajo una deuda de 5.000 millones de soles para ejecutar 58 obras.

El candidato Yehude Simon Munaro expone los problemas más urgentes de Lima durante el Debate Municipal 2026. En su discurso, aborda la creciente inseguridad, la falta de agua para casi dos millones de personas y la paralización de obras, afirmando que los ciudadanos ya se cansaron de esperar soluciones.

Susel Paredes (Ahora Nación) afirmó que “los limeños vivimos mal” y anunció el “Plan Muralla”: una unidad de élite dentro del serenazgo para combatir la delincuencia y la extorsión en coordinación con la Policía Nacional, a implementarse en los primeros 30 días de gestión.

Durante el Debate Municipal, la candidata Susel Paredes Piqué lanzó duras críticas contra sus contendores López Aliaga y Bruce, acusándolos de ser responsables del abandono de Lima y de complicidad. Paredes se desmarcó de ellos, asegurando que ella sí denuncia y está del lado de los vecinos. | JNE

En el bloque de duplas, Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú) y Urresti debatieron sobre seguridad y cámaras inteligentes. Caller señaló que existen 9.000 cámaras que no están conectadas al 100% y cuestionó la inacción de las autoridades. Urresti propuso contratar 100 equipos Terna bajo comando policial para capturar a 100 delincuentes diarios y comprar 1.000 patrulleros. “Actualmente, la Policía solo cuida todo Lima con 200 patrulleros. Eso es una vergüenza, no alcanza”, afirmó.

Elio Riera (Alianza para el Progreso) propuso el “plan 43”, con reuniones semanales entre representantes de Lima Sur, Norte, Centro y Este para articular estrategias conjuntas de seguridad, y una “red metropolitana de flagrancia” conectada con el serenazgo y las cámaras de la Municipalidad.

Luis Huette (Pueblo Consciente) planteó instalar 20.000 cámaras inteligentes interconectadas, crear una policía municipal armada con licenciados de las Fuerzas Armadas y construir tres hospitales de nivel III-2 en Puente Piedra, Lurín y San Juan de Lurigancho.

Candidatos exponen sus propuestas en el debate municipal para la alcaldía de Lima organizado antes de los comicios locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Victoria La Cruz (Partido Morado) propuso crear “escuelas ciudadanas” en coordinación con las Apafas y las Ugel para fortalecer la educación en Lima, e incorporar plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial.

Samir Quispe (Batalla Perú) propuso el grupo élite Chavín, integrado por licenciados de las Fuerzas Armadas y autorizado a usar armas letales cuando la vida de un ciudadano esté en peligro. También planteó eliminar la Gerencia de Fiscalización de Lima y reemplazarla por una Gerencia de Asesoramiento y Formalización del Comerciante.

Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú) señaló que el 8% de los habitantes de Lima carece de acceso al agua potable y propuso construir muros de contención y sistemas de alcantarillado. Respaldó su propuesta en su experiencia como alcalde de Lurigancho-Chosica.

Flor de María Hurtado (Partido Demócrata Verde) propuso plantar un millón de árboles al término de su eventual gestión, implementar un sistema de vigilancia interconectada con cámaras inteligentes en puntos críticos y crear una aplicación para que los ciudadanos realicen trámites municipales desde sus teléfonos.

Segundo Valdez (FREPAP) prometió fortalecer la central de videovigilancia C5, que conectará inicialmente 4.500 cámaras en los distintos conos de Lima, y crear un centro de auxilio rápido para emergencias médicas. También propuso reducir la anemia en 15% con apoyo de ollas comunes y comedores populares.