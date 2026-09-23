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“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

El periodista deportivo cuestionó las recientes declaraciones del extremo peruano y puso como ejemplo a otros futbolistas de renombre que tampoco gozan de mucha continuidad en la ‘U’

El periodista deportivo cuestionó al extremo peruano y puso de ejemplo a otros jugadores de mayor renombre que son suplentes en la 'U'. (Video: Doble Punta)
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Más allá de la dura derrota ante Deportivo Garcilaso en Cusco, las explosivas declaraciones de Bryan Reyna abrieron un foco de tensión en Universitario de Deportes. El ‘Picante’ cuestionó su falta de minutos, una situación que apunta a la decisión del técnico Héctor Cúper de dejarlo fuera de varias convocatorias antes de darle participación en ese encuentro.

El periodista Pedro García advirtió que el mensaje del extremo peruano puede tener efectos dentro del vestuario. En esa línea, ubicó de forma hipotética a Lisandro Alzugaray y Edison Flores para explicar el posible efecto de estas palabras.

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“Hablemos de los que van al banco en la zona de ataque. Si tú eres Alzugaray o Flores, hipotéticamente, no digo que sea así. Tú eres Alzugaray, campeón de Copa Sudamericana con hartos goles en LDU; o eres Flores, mundialista, independientemente de la actualidad. ¿Te caería bien que un compañero tuyo diga ‘yo debo estar’? Porque tácitamente está diciendo ‘está mal que estén ellos, yo debería estar. Ese hue... ha ganado la Sudamericana..., y el otro fue mundialista, ya fue, ahora debo jugar yo’”, indicó en primera instancia en el programa de YouTube, Doble Punta.

El caso del atacante argentino fue uno de los que utilizó para marcar diferencias de recorrido al recordar que fue campeón de la Copa Sudamericana 2023 con LDU de Quito y convirtió varios goles en esa campaña. También mencionó al ‘Orejas’, clave en la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018.

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Lisandro Alzugaray con el trofeo de campeón de la Copa Sudamericana 2023 que logró con LDU de Quito, y Edison Flores con Perú en el Mundial de Rusia 2018.
Lisandro Alzugaray con el trofeo de campeón de la Copa Sudamericana 2023 que logró con LDU de Quito, y Edison Flores con Perú en el Mundial de Rusia 2018.

Pedro García insistió en que no pretendía resolver quién merece jugar ni cuestionar la capacidad de los futbolistas mencionados. Su observación apuntó al respeto que, a su juicio, deben conservar los jugadores que buscan una oportunidad. “No digo que no merezcan integrar o sí”, aclaró García. “Lo que digo es que como algunos tienen un nombre ganado en el fútbol, debería haber un poquito de respeto y de paciencia”.

Para el periodista, la expresión “yo debo estar” puede tener una carga mayor dentro de un grupo que compite por pocos lugares. En ese sentido, consideró que puede afectar a futbolistas como Edison Flores, cuya carrera incluye una participación en un Mundial.

García reconoció que Reyna puede sentirse respaldado por lo que hace durante las prácticas. Incluso contempló que el futbolista considere que atraviesa un buen momento y que esa percepción explique su deseo de sumar continuidad. “Sí entiendo que de repente él, lleno de confianza, porque entiende que está rompiéndola en las prácticas o jugando muy bien, entiende que debería integrar”, señaló.

Tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco, el extremo peruano expuso su malestar por la ausencia de minutos en la 'U' bajo la tutela de Héctor Cúper. (Video: L1 MAX)

Según García, los jugadores deben asumir las consecuencias de lo que dicen ante los medios. “También hay que hacerse cargo de lo que se dice”, remarcó al sostener que la declaración puede generar respuestas dentro del vestuario.

El periodista consideró que algunos compañeros en Universitario podrían pedirle a Bryan Reyna que baje el tono de su reclamo. En su planteo, la competencia debe resolverse con rendimiento, diálogo con el entrenador Héctor Cúper y respeto por quienes también disputan un puesto.

La crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario.
La crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario.

La postura de Héctor Cúper sobre las declaraciones de Bryan Reyna

La reacción del técnico Héctor Cúper podría endurecer el panorama de Bryan Reyna en Universitario. Según información del periodista Gustavo Peralta, el técnico argentino se enteró de las declaraciones del atacante y el contenido de sus palabras le habría generado molestia.

“Entiendo que Héctor Cúper, cuando ve la declaración de Bryan Reyna, se entera, le hacen ver lo que dice Bryan Reyna. Le generó, entiendo, una molestia”, informó en el programa Modo Fútbol.

El comunicador añadió que el veterano DT y el jugador peruano podrían conversar en Campo Mar. Esa charla permitiría abordar una situación que pasó del reclamo individual a un asunto que puede alcanzar al resto del plantel.

No obstante, Peralta también fue pesimista sobre la posibilidad de que Reyna vuelva a aparecer pronto entre los convocados. “Es bien complejo que Reyna vuelva a salir en lista”, agregó.

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