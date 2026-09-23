Perú

Tragedia en el Callao: un niño de 12 años muere tras chocar con su bicicleta contra un automóvil en Ventanilla

El menor, identificado como Matías, descendía por una pendiente de la calle Grau cuando no logró detenerse antes del impacto registrado en la intersección con Jorge Chávez, según informó Exitosa

Un niño de 12 años llamado Matías falleció tras chocar su bicicleta contra un automóvil en el distrito de Ventanilla.
Un niño de 12 años llamado Matías falleció tras chocar su bicicleta contra un automóvil en el distrito de Ventanilla. (Exitosa)
Guardar

Un niño de 12 años murió tras chocar con su bicicleta contra un automóvil en el cruce de las calles Grau y Jorge Chávez, en Ventanilla, luego de descender por una pendiente y perder el control del vehículo menor.

El menor fue identificado como Matías. De acuerdo con la información difundida por Exitosa, el accidente ocurrió cuando el niño circulaba por la calle Grau junto a otros menores que se encontraban en los alrededores. Al llegar a la intersección con Jorge Chávez, habría bajado a gran velocidad por una pendiente y no consiguió frenar antes de impactar contra un auto rojo que transitaba por la zona.

PUBLICIDAD

El conductor se detuvo tras el choque y descendió del vehículo para auxiliar al menor. La Policía Nacional del Perú (PNP) lo trasladó después a una comisaría, donde se iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias del hecho.

Cierre en Línea Amarilla: accidente de camión con aceite obliga a suspender acceso al Callao| Foto: Vía Expresa
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Grau y Jorge Chávez después de que el menor perdió el control en una pendiente. (Vía Expresa)

Impacto en el cruce

El accidente tuvo lugar en una vía que los vecinos identificaron como un punto de riesgo debido a la inclinación de la calle. Según los testimonios recogidos por el medio, Matías descendió por la pendiente con su bicicleta y perdió el control antes de llegar al cruce.

Un vecino que presenció el hecho sostuvo que el niño ya no podía detener el vehículo. “El niño venía a toda velocidad y ya no podía frenar. Entonces ha ocurrido el choque y cuando yo salgo el niño ya estaba tirado (...) para mí, el carro no tiene la culpa porque solo estaba pasando por la avenida y el niño ha venido con todo, si no hubiese chocado contra el carro, se hubiese seguido contra una puerta, un muro, porque la bicicleta no tenía frenos”, indicó.

PUBLICIDAD

La declaración apunta a que la bicicleta no contaba con frenos y que el menor no pudo reducir la velocidad durante el descenso. Las autoridades deberán determinar si esa versión coincide con los elementos que se obtengan durante la investigación y con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

El vehículo involucrado sufrió daños en la puerta del copiloto. La fuerza del choque dejó esa parte del automóvil completamente hundida, según la información reportada.

Se registran 96 muertes de ciclistas en el Perú por accidentes de transito.
Se registran decenas de muertes de ciclistas en el Perú por accidentes de transito.

Riesgos de la pendiente

Residentes de la zona afirmaron que habían solicitado en distintas ocasiones la instalación de rompemuelles u otras medidas de seguridad en el lugar. Indicaron que la pendiente representa un riesgo para las personas que circulan por el sector, en especial para los menores que juegan cerca de la vía.

Una vecina señaló que el tramo donde ocurrió el accidente es de doble sentido y relató que los niños suelen desplazarse por los alrededores con distintos vehículos recreativos. “Los niños a veces no se cuidan cuando juegan. A veces bajan con su patineta”, comentó.

Los testimonios recogidos tras el accidente describen una zona con circulación vehicular y una pendiente por la que suelen transitar menores. Los vecinos señalaron que la falta de dispositivos para reducir la velocidad había sido motivo de pedidos previos.

En este caso, Matías iba en bicicleta por la calle Grau antes de llegar al cruce con Jorge Chávez. Según las versiones preliminares, el descenso por la pendiente derivó en el choque con el automóvil rojo que pasaba por el lugar.

Cámaras de seguridad

La intervención policial incluyó el traslado del conductor a la comisaría para las investigaciones correspondientes. El proceso busca establecer la secuencia exacta del accidente y definir las responsabilidades que correspondan.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán revisadas como parte de las diligencias. Ese material permitirá verificar el desplazamiento de la bicicleta, la trayectoria del automóvil y las condiciones en las que se produjo el impacto.

Hasta el momento, la información conocida señala que el conductor permaneció en el lugar después del choque y colaboró con el auxilio al menor. La investigación continuará con la evaluación de los registros de video y las demás actuaciones que disponga la Policía Nacional.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoPNPVentanillaCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Mario Flores, gerente deportivo del cuadro chalaco, brindó detalles sobre el estado del volante argentino, quien sufrió un fuerte golpe en la rodilla durante el partido ante Melgar

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Precio del dólar sigue subiendo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 23 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar sigue subiendo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 23 de septiembre

Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

La central aclaró sobre su publicación que generó polémica tras ser anunciada como nuevo fichaje de la ‘U’. También precisó su objetivo con las ‘pumas’ en el inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

Cronograma de pagos de octubre 2026 del Banco de la Nación: Fechas para pensiones y remuneraciones

Los jubilados pensionistas de la ONP, los trabajadores públicos y más cobrarán sus pagos en octubre según las fechas ya reveladas

Cronograma de pagos de octubre 2026 del Banco de la Nación: Fechas para pensiones y remuneraciones

Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales

En una reciente transmisión de Willax TV, Beto Ortiz afirmó que los investigados por una agresión escolar reciben camas, prendas, artículos de aseo y alimentos distintos a los del resto de internos

Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Dina Boluarte reaparece en público tras 10 meses de ser vacada como presidenta: “Estoy feliz”

Fiscalía abre investigación a Germán Juárez por presuntas irregularidades en caso de Martín Vizcarra

Debate municipal Lima 2026: candidatos cerraron la segunda jornada con duros cuestionamientos a Rafael López Aliaga

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Magaly Medina hace un llamado a proteger la identidad del escolar afectado en el Liceo Naval

Magaly Medina responde a sus detractores tras polémica por ‘La China Polo’: “Yo sé de lo que me defiendo”

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

Israel Dreyfus y Luciana Roy admiten química y no descartan romance: “Estamos en el mismo ritmo”

DEPORTES

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

Voleibolista cubana de 15 años destaca en las formativas de San Martín y se proyecta para jugar por Perú: “Me motiva”

Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia