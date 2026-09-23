Tragedia en el Callao: un niño de 12 años muere tras chocar con su bicicleta contra un automóvil en Ventanilla

Un niño de 12 años llamado Matías falleció tras chocar su bicicleta contra un automóvil en el distrito de Ventanilla. (Exitosa)

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Un niño de 12 años murió tras chocar con su bicicleta contra un automóvil en el cruce de las calles Grau y Jorge Chávez, en Ventanilla, luego de descender por una pendiente y perder el control del vehículo menor.

El menor fue identificado como Matías. De acuerdo con la información difundida por Exitosa, el accidente ocurrió cuando el niño circulaba por la calle Grau junto a otros menores que se encontraban en los alrededores. Al llegar a la intersección con Jorge Chávez, habría bajado a gran velocidad por una pendiente y no consiguió frenar antes de impactar contra un auto rojo que transitaba por la zona.

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El conductor se detuvo tras el choque y descendió del vehículo para auxiliar al menor. La Policía Nacional del Perú (PNP) lo trasladó después a una comisaría, donde se iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias del hecho.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Grau y Jorge Chávez después de que el menor perdió el control en una pendiente. (Vía Expresa)

Impacto en el cruce

El accidente tuvo lugar en una vía que los vecinos identificaron como un punto de riesgo debido a la inclinación de la calle. Según los testimonios recogidos por el medio, Matías descendió por la pendiente con su bicicleta y perdió el control antes de llegar al cruce.

Un vecino que presenció el hecho sostuvo que el niño ya no podía detener el vehículo. “El niño venía a toda velocidad y ya no podía frenar. Entonces ha ocurrido el choque y cuando yo salgo el niño ya estaba tirado (...) para mí, el carro no tiene la culpa porque solo estaba pasando por la avenida y el niño ha venido con todo, si no hubiese chocado contra el carro, se hubiese seguido contra una puerta, un muro, porque la bicicleta no tenía frenos”, indicó.

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La declaración apunta a que la bicicleta no contaba con frenos y que el menor no pudo reducir la velocidad durante el descenso. Las autoridades deberán determinar si esa versión coincide con los elementos que se obtengan durante la investigación y con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

El vehículo involucrado sufrió daños en la puerta del copiloto. La fuerza del choque dejó esa parte del automóvil completamente hundida, según la información reportada.

Se registran decenas de muertes de ciclistas en el Perú por accidentes de transito.

Riesgos de la pendiente

Residentes de la zona afirmaron que habían solicitado en distintas ocasiones la instalación de rompemuelles u otras medidas de seguridad en el lugar. Indicaron que la pendiente representa un riesgo para las personas que circulan por el sector, en especial para los menores que juegan cerca de la vía.

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Una vecina señaló que el tramo donde ocurrió el accidente es de doble sentido y relató que los niños suelen desplazarse por los alrededores con distintos vehículos recreativos. “Los niños a veces no se cuidan cuando juegan. A veces bajan con su patineta”, comentó.

Los testimonios recogidos tras el accidente describen una zona con circulación vehicular y una pendiente por la que suelen transitar menores. Los vecinos señalaron que la falta de dispositivos para reducir la velocidad había sido motivo de pedidos previos.

En este caso, Matías iba en bicicleta por la calle Grau antes de llegar al cruce con Jorge Chávez. Según las versiones preliminares, el descenso por la pendiente derivó en el choque con el automóvil rojo que pasaba por el lugar.

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Cámaras de seguridad

La intervención policial incluyó el traslado del conductor a la comisaría para las investigaciones correspondientes. El proceso busca establecer la secuencia exacta del accidente y definir las responsabilidades que correspondan.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán revisadas como parte de las diligencias. Ese material permitirá verificar el desplazamiento de la bicicleta, la trayectoria del automóvil y las condiciones en las que se produjo el impacto.

Hasta el momento, la información conocida señala que el conductor permaneció en el lugar después del choque y colaboró con el auxilio al menor. La investigación continuará con la evaluación de los registros de video y las demás actuaciones que disponga la Policía Nacional.

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