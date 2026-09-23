María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

María Fe Saldaña rompe su silencio y revela los presuntos romances de su expareja, el salsero Josimar. Según Saldaña, el cantante mantendría una relación con Delany López en Perú y con Chris Soifer en Estados Unidos. El reportaje incluye audios exclusivos y la respuesta de una de las implicadas. ATV/ Magaly TV La Firme.

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María Fe Saldaña volvió a referirse públicamente a su relación con Josimar Fidel y sorprendió al involucrar a dos conocidas figuras de la farándula peruana en las acusaciones que realizó contra el cantante. Durante sus declaraciones para Magaly TV La Firme, la madre de las dos últimas hijas del llamado ‘Rey de la salsa perucha’ aseguró que el salsero no solo habría mantenido un vínculo con Delany López, sino también con Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

La revelación amplió las acusaciones que María Fe Saldaña ya había realizado respecto a la vida sentimental de su expareja. La joven madre de familia sostuvo que Josimar habría tenido vínculos con distintas mujeres mientras mantenía una relación con ella, y afirmó que tendría elementos para respaldar lo que estaba contando.

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La declaración se produjo luego de que María Fe decidiera romper su silencio sobre los motivos que la llevaron a poner punto final a su relación con el cantante. Aunque la pareja tiene dos hijas en común, la joven explicó anteriormente que hubo situaciones dentro de su relación que la llevaron a tomar la decisión de alejarse.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López

Durante su conversación con el programa de Magaly Medina, María Fe Saldaña fue consultada por los supuestos vínculos sentimentales de Josimar y mencionó directamente a Delany López y Chris Soifer.

La joven aseguró que el cantante habría tenido contacto sentimental con distintas mujeres dependiendo del lugar donde se encontraba. Según su versión, mientras Delany López estaría relacionada con el salsero cuando este se encontraba en Perú, Chris Soifer tendría un vínculo con él cuando viajaba a Estados Unidos.

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“Salía con Delany (López) y con Alexandra, y ahora sale con Delany y con Chris, Chris para Estados Unidos y Delany para Perú. Sí con Chris Soifer, la hermana de Michelle Soifer”, manifestó María Fe.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

Con esta declaración, la expareja de Josimar no solo hizo referencia a Delany López, nombre que ya había aparecido en las informaciones relacionadas con la vida sentimental del artista, sino que también incorporó a Chris Soifer a sus señalamientos.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

María Fe asegura que tiene pruebas contra Josimar

Durante la entrevista, María Fe Saldaña también sostuvo que sus declaraciones no serían producto de rumores o comentarios de terceros. La joven afirmó que tendría pruebas relacionadas con los supuestos vínculos de Josimar y mencionó incluso un video que involucraría a Chris Soifer.

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María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

“Él ha estado con Delany desde el año pasado, que está ahorita con Chris Soifer, tengo todo, tengo un video de ella en mi casa”, agregó.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué terminaron María Fe Saldaña y Josimar?

Las declaraciones sobre Delany López y Chris Soifer se conocen meses después de que María Fe Saldaña anunciara públicamente el final de su relación con Josimar.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

El pasado mes de marzo, la joven comunicó a través de sus redes sociales que había tomado la decisión de terminar su romance con el cantante. En aquella oportunidad, evitó revelar públicamente todos los detalles de las situaciones que habían ocurrido dentro de la relación, pero dejó claro que existieron hechos que consideró incompatibles con sus límites personales.

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“Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales, y por respeto a mí misma, he decidido dar un paso al costado como mujer”, escribió María Fe Saldaña en el comunicado con el que anunció su separación.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

La versión de María Fe sobre los vínculos de Josimar

El relato de María Fe plantea un escenario en el que Josimar habría mantenido relaciones o acercamientos con diferentes mujeres durante un periodo en el que todavía existía un vínculo con ella. Entre los nombres mencionados aparecen Delany López, Alexandra y Chris Soifer.

La joven utilizó una particular descripción para explicar lo que, según su versión, ocurría dependiendo del país en el que se encontraba el cantante: “Chris para Estados Unidos y Delany para Perú”.

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María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.

María Fe decidió poner punto final a su relación

Más allá de los nombres mencionados, el eje de las declaraciones de María Fe Saldaña está relacionado con la decisión que tomó meses atrás: terminar su relación con Josimar.

En su comunicado de marzo, la joven dejó claro que la decisión fue personal y que estuvo relacionada con situaciones que, desde su perspectiva, habían sobrepasado límites importantes dentro de la pareja. “Por respeto a mí misma, he decidido dar un paso al costado como mujer”, escribió en aquella oportunidad.

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación. Captura: Magaly TV La Firme.