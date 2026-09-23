Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

Durante el debate, Daza puso en duda las acciones de López Aliaga en materia de seguridad y cuestionó su desempeño al frente de la Municipalidad de Lima. Foto: TV Perú

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La segunda jornada del debate municipal por Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tuvo uno de sus cruces más tensos entre Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. El intercambio estuvo marcado por cuestionamientos sobre la gestión municipal, la atención a las zonas periféricas y los integrantes de las listas de candidatos. El encuentro se realizó este martes 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional del Perú.

Durante el debate, Daza cuestionó a López Aliaga por asuntos vinculados a la seguridad y a su gestión al frente de la Municipalidad de Lima, mientras que el representante de Renovación Popular respondió defendiendo sus acciones y planteando propuestas para ampliar los recursos destinados a la capital. Ambos también protagonizaron un intercambio sobre la atención a los sectores con menos recursos.

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Samuel Daza cuestiona a López Aliaga por candidatos de Renovación Popular

Uno de los momentos de mayor confrontación ocurrió cuando Samuel Daza cuestionó a Rafael López Aliaga por una información sobre integrantes de la lista de Renovación Popular. “Rafael, realmente admiro la capacidad que tienes para mentir”, sostuvo el candidato de Fuerza Popular antes de preguntarle si su organización llevaba “ciento diez candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico”.

López Aliaga respondió que el sistema del Jurado Nacional de Elecciones les había presentado la lista sin esos antecedentes y señaló que, posteriormente, había decidido suspender la militancia de las 110 personas mencionadas. El representante de Renovación Popular indicó que continuaría con sus propuestas para Lima y mencionó proyectos como escaleras, losas deportivas y la entrega de agua de emergencia.

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Un momento acalorado del debate municipal de Lima donde el candidato Samuel Daza confronta a Rafael López Aliaga, acusándolo de incluir a 110 candidatos con sentencias y antecedentes por delitos graves como violación, homicidio y narcotráfico. | América Noticias

Daza replicó que los candidatos cuestionados continuaban en carrera y sostuvo: “Rafael, no te metas con mi partido. Tus candidatos siguen en carrera, por si acaso, así que próximamente podríamos tener un alcalde violador, un asesino, traficante”. También cuestionó anteriores declaraciones de López Aliaga sobre su participación política y afirmó: “Nos dijiste: ‘Lima, potencia mundial’, y somos Lima, potencia de tráfico”.

Cruce por la atención a los sectores periféricos

En otro momento del debate, López Aliaga cuestionó a Daza por las propuestas que había presentado y preguntó qué plantearía para incrementar los ingresos de Lima mediante recursos propios y canon aduanero. El representante de Renovación Popular sostuvo que su gestión se había preocupado por llevar alimentos a ollas comunes, comedores populares y vasos de leche.

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Daza respondió que los recursos deberían provenir de una mayor participación del Gobierno nacional y mencionó proyectos de transporte que, según planteó, beneficiarían a distintos sectores de la capital. En ese contexto, volvió a cuestionar la atención que, según su versión, recibió la llamada “Lima invisible”, expresión con la que se refirió a zonas periféricas y de menores ingresos.

El candidato de Fuerza Popular recordó además su relación previa con López Aliaga cuando ambos participaron en actividades municipales. Afirmó que esperaba recibir apoyo durante su etapa como alcalde y aseguró que los sectores de Carabayllo, Independencia, Chosica, Ñaña y otros lugares no habían recibido la atención que necesitaban.

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Un debate que se salió de las propuestas para entrar al terreno personal. Samuel Daza arremete contra Rafael López Aliaga con acusaciones de promesas incumplidas y de haberlo contactado insistentemente. Vea aquí el tenso intercambio que marcó el debate electoral. | Canal N

Daza acusa abandono y López Aliaga defiende su gestión

Durante la réplica, Daza sostuvo que López Aliaga había concentrado recursos en determinados distritos y afirmó que otras zonas de Lima quedaron relegadas. Como ejemplo, mencionó la plaza central de Ancón y aseguró que el entonces alcalde le había prometido recursos que finalmente no llegaron.

López Aliaga, por su parte, defendió su gestión y señaló que buscaba duplicar los ingresos municipales mediante recursos propios y canon aduanero. También planteó continuar con obras en zonas emergentes de Lima y sostuvo que su propuesta incluía agua de emergencia para toda la ciudad.

El intercambio terminó con nuevas referencias a la seguridad, la gestión municipal y la situación de Lima. La segunda jornada reunió a 13 representantes de organizaciones políticas y se desarrolló bajo una dinámica que incluyó presentación de propuestas, cruces entre candidatos, preguntas ciudadanas y mensajes finales. El JNE estableció que el proceso electoral municipal se realizará el 4 de octubre.

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