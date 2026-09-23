Machu Picchu: relanzan licitación en ruta Hiram Bingham tras quejas de más de 40 empresas de transporte

Las compañías Consettur y San Antonio de Torontoy mantienen el traslado de pasajeros en la vía hacia el sitio arqueológico.

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La Municipalidad Provincial de Urubamba conformó un comité de cinco integrantes para preparar una nueva licitación del servicio de buses turísticos en la ruta Hiram Bingham, la carretera que une Machupicchu Pueblo con la ciudadela inca de Machu Picchu. El grupo iniciará sus labores con la elaboración de un cronograma y nuevas bases para el concurso.

El alcalde provincial, Ronald Pera Gallegos, informó a RPP Noticias que el proceso tiene un plazo estimado de 45 días hábiles para definir reglas y fechas. La autoridad advirtió que la licitación puede enfrentar nuevos cuestionamientos legales, como ocurrió con el concurso anterior.

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Más de 40 empresas observaron las primeras bases del concurso

La convocatoria previa quedó sin efecto luego de que más de 40 empresas presentaran observaciones a las bases. La municipalidad buscará incorporar esas objeciones y medidas correctivas en el nuevo expediente para reducir el riesgo de nuevas impugnaciones.

Una vez aprobado el cronograma, la comuna deberá publicar la convocatoria en medios de alcance regional y nacional. El proceso busca definir a la empresa que operará el traslado de turistas por la vía Hiram Bingham, uno de los accesos más utilizados por los visitantes que llegan a Machu Picchu.

Pera Gallegos consideró que conseguir la convocatoria y la firma de un contrato durante su gestión sería un avance para la provincia. No obstante, reconoció que las controversias judiciales pueden retrasar la adjudicación e incluso impedir que la licitación concluya en el actual período municipal.

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El intento anterior de licitación concluyó en anulación debido a las observaciones de más de 40 empresas. Foto: Machu Picchu Terra

El alcalde afirma que enfrenta 35 denuncias por la disputa en la ruta

El alcalde señaló que afronta 35 denuncias penales interpuestas por la empresa Consettur, vinculadas con el proceso de licitación y el plan de contingencia aplicado en la ruta. La autoridad sostuvo que estos recursos forman parte de las dificultades que han impedido resolver de manera definitiva la concesión.

Mientras se prepara la nueva convocatoria, Consettur y la empresa San Antonio de Torontoy continúan con el traslado de pasajeros. Según la posición expuesta por la Municipalidad Provincial de Urubamba, ambas compañías operan bajo una situación que requiere una definición de las entidades competentes.

La comuna pidió mayor participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio Público para reforzar la fiscalización del servicio y establecer reglas claras para los operadores.

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El debate sobre el transporte en la ruta Hiram Bingham se mantiene desde el vencimiento de la concesión que tenía Consettur. La falta de una adjudicación definitiva provocó reclamos de empresas y comunidades, además de planes temporales para evitar la interrupción del traslado de turistas hacia la llaqta inca.

El Ministerio de Cultura puso a prueba una plataforma de venta directa de boletos para Machu Picchu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultura prueba un nuevo sistema de venta directa de entradas

En paralelo, el Ministerio de Cultura inició el 22 de septiembre una marcha blanca de 30 días para su nuevo sistema de venta directa de boletos a Machu Picchu y la Red de Caminos Inca. La plataforma elimina la reserva previa de tres horas y fija un plazo de 15 minutos para completar el pago.

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Si el usuario no concreta la operación dentro de ese tiempo, el cupo queda liberado para otro visitante. Durante el período de prueba, el ministerio evaluará si ese plazo debe mantenerse, ampliarse o reducirse.

El cambio no modifica la capacidad diaria durante la temporada baja. La Red de Caminos Inca conserva un aforo de 750 visitantes al día, mientras que Machu Picchu mantiene un máximo de 5.600 personas por jornada en temporada alta y de 4.500 en temporada baja.