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Dos bajas sensibles de Perú para duelo con Estados Unidos por fecha FIFA: el replanteo del Mano Menezes

La ‘blanquirroja’ se alista para enfrentar a los estadounidenses este sábado 26 de septiembre, primer duelo de la gira del combinado nacional rumbo a las Eliminatorias 2030

Mano Menezes tendrá dos bajas para Perú vs Estados Unidos por Fecha FIFA. (FPF)
Mano Menezes tendrá dos bajas para Perú vs Estados Unidos por Fecha FIFA. (FPF)
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La selección peruana volverá al ruedo durante la próxima fecha FIFA, en una serie de amistosos que forma parte de su preparación para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. El equipo dirigido por Mano Menezes tendrá cuatro partidos programados y comenzará su actividad ante Estados Unidos.

La ‘bicolor’ viene trabajando en tierras estadounidenses al mando del Mano Menezes, pero no todas las noticias son buenas. Se conoció que habrán dos bajas importantes para el choque de este sábado 26 de septiembre.

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¿Quiénes no estarán en Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA?

En los primeros entrenamientos de Perú en Estados Unidos, se pudo resolver que dos jugadores no trabajaron junto a todo el plantel y encendió las alarmas. André Carrillo y Oliver Sonne están lesionados y todo haría indicar que serán bajas en el duelo contra los estadounidense.

“Hay dos jugadores que no están trabajando a la par; uno es André Carrillo, que lo decíamos ayer, André tiene una molestia. Creería que no va a ser considerado para el día sábado por precaución y que seguramente lo va a poder considerar para los siguientes partidos. La molestia de Carrillo no es grave, es simplemente por un tema de precaución, pero quien sí tiene una molestia en la rodilla y que es un poco más fuerte que la de André Carrillo es Oliver Sonne. No viene entrenando a la par del plantel”, informó Ana Lucía Rodríguez en L1 Max.

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Se informó que dos jugadores no serían convocados para el primer duelo de la gira de la 'bicolor' por fecha FIFA. (L1 Max)

Además, la periodista aseguró que sus dolencias no serían de consideración y podrían reaparecer en el choque contra México el próximo martes 29 de setiembre.

“La información que hemos podido capturar es que en dos días recién va a poder entrenar a la par del equipo. Dudo que Oliver sea considerado para el día sábado y esto es que, si lo considera, pues probablemente complique la lesión en la rodilla para los siguientes partidos. No creo que el Mano considere ni a André Carrillo por precaución; Oliver también podría estar ausente el día sábado. Después, el resto del plantel está bien”, añadió.

Mano Menezes - Wilder Cartagen - Selección Peruana – Perú – deportes – 22 septiembre
Con jugadores llegando en distintos vuelos y el cuerpo médico ya en alerta, la selección peruana abrió su primera jornada de trabajo en Estados Unidos entre celebraciones y preocupaciones. (Selección Peruana)

Los reemplazos de André Carrillo y Oliver Sonne en Perú

Pese a que Mano Menezes aún no armó posibles alineaciones, se entiende que el posible reemplazo de Olvier Sonne sería Marco Huamán y el que tomará el lugar de André Carrillo serían Jairo Concha o Oslimg Mora, una de las novedades de la lista de convocados.

En las próximas horas se conocerán más detalles del replanteo del DT de cara al choque con Estados Unidos, donde buscará celebrar su segundo triunfo con la ‘blanquirroja’ desde que tomó el mando.

Marcos Huamán – Selección Peruana – Perú – deportes – 22 septiembre
El defensor Marcos Huamán quiere aprovechar su regreso a la selección peruana para ganar minutos en los amistosos. El jugador afirmó que está dispuesto a ocupar cualquier posición donde el técnico considere necesario. (Selección Peruana)

Programación de amistosos de Perú por fecha FIFA

La selección peruana disputará cuatro amistosos internacionales durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. La ‘blanquirroja’ jugará fuera del país ante rivales que participaron en el último Mundial. A continuación, el calendario de los encuentros:

  • Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)
  • Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)
  • Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)
  • Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)
La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.
La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.

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