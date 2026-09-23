Voleibolista cubana de 15 años destaca en las formativas de San Martín y se proyecta para jugar por Perú: “Me motiva”

Melanie Rojas llegó al Perú siguiendo los pasos de su padre y hoy forma parte de las formativas de la USMP, donde trabaja con la ilusión de alcanzar la máxima categoría. (Video: La Cátedra Deportes)

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A sus 15 años, Melanie Rojas empieza a dar sus primeros pasos en el vóley peruano con la ilusión de llegar a la máxima categoría y, posteriormente, tener la posibilidad de representar a la selección peruana. La joven deportista cubana forma parte de las categorías formativas de la Universidad de San Martín y viene llamando la atención por sus condiciones y proyección.

Con 1.70 metros de estatura, se desempeña actualmente como opuesta, una posición en la que la ‘bicolor’ busca seguir encontrando alternativas para el futuro. Su llegada al Perú está estrechamente relacionada con el vóley: es hija del exvoleibolista de la selección cubana Reinier Rojas, quien actualmente trabaja como entrenador en el país.

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Precisamente, la carrera de su padre como estratega fue la que la llevó a continuar su formación deportiva fuera de Cuba. Reinier se trasladó a suelo peruano para ejercer su profesión y Melanie tuvo la oportunidad de acompañarlo, hasta que un campeonato terminó acercándola a las categorías formativas de la Universidad San Martín.

“Mi papá es entrenador de vóley y por eso vino acá a entrenar en un club. Por eso vine yo también. Pero mi papá vive en Ica, vinieron a un campeonato y por eso vine a San Martín”, contó en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

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Así fue como terminó vinculándose con la USMP, institución en la que actualmente continúa desarrollando sus habilidades y adquiriendo experiencia en las categorías menores.

Melanie Rojas, de 15 años, llegó al Perú siguiendo los pasos de su padre y hoy forma parte de las formativas de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Melanie Rojas apunta a llegar a la Liga Peruana de Vóley

La joven opuesta cubana tiene claro que su objetivo inmediato no pasa todavía por pensar en una convocatoria internacional. Antes, quiere completar su proceso de formación y conseguir un lugar en la Liga Peruana de Vóley Femenino. Eso sí, no esconde su ilusión de algún día defender la camiseta de la selección peruana.

“Yo pienso llegar a liga mayores primero. Ya después de eso pensaré ya si puedo entrar a la selección de Perú. Me motiva. Ya que no estoy en mi país, también puedo representar al Perú. Llegar a la Liga es mi meta por ahora”, explicó.

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Su declaración refleja una aspiración que todavía se encuentra en una etapa inicial. Con apenas 15 años, Rojas prioriza continuar creciendo como deportista y alcanzar progresivamente nuevos niveles dentro del vóley peruano.

En ese camino, también reconoce la importancia de la disciplina y el respaldo familiar. Para la jugadora, el deporte ocupa un lugar central en sus planes. “Para mí lo primero es el deporte y mi futuro depende de eso. Por eso tengo que ponerle todo el empeño y el apoyo de mis padres también es muy importante para llegar a donde quiero”, señaló.

Melanie Rojas destaca en las categorías formativas de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Sus referentes en San Martín

Dentro del plantel de la Universidad San Martín, Rojas también tiene referentes a los que observa como parte de su proceso de aprendizaje. Una de ellas es Brenda Lobatón, voleibolista peruana a quien admira por su desempeño dentro de la cancha.

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“Mi referente de San Martín es Brenda Lobatón, me gusta mucho cómo juega. Y de las extranjeras, Yanlis Féliz, que ahora también está en la San Martín”, comentó.

La presencia de jugadoras con mayor experiencia representa para ella una oportunidad para observar diferentes estilos y continuar incorporando herramientas a su juego.

Por ahora, Melanie Rojas mantiene la mirada puesta en su desarrollo dentro de las categorías formativas. Su objetivo es llegar a la Liga Superior y, más adelante, evaluar la posibilidad de defender la camiseta peruana. Mientras tanto, continúa trabajando en San Martín con la intención de convertir esa aspiración en un proyecto deportivo a largo plazo.

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