Perú Deportes

Voleibolista cubana de 15 años destaca en las formativas de San Martín y se proyecta para jugar por Perú: “Me motiva”

Melanie Rojas, quien se desempeña como opuesta e hija de un exvoleibolista de la selección cubana, contó cómo llegó a las categorías formativas de la USMP y reveló sus objetivos a largo plazo en el vóley peruano

Melanie Rojas llegó al Perú siguiendo los pasos de su padre y hoy forma parte de las formativas de la USMP, donde trabaja con la ilusión de alcanzar la máxima categoría. (Video: La Cátedra Deportes)
Guardar

A sus 15 años, Melanie Rojas empieza a dar sus primeros pasos en el vóley peruano con la ilusión de llegar a la máxima categoría y, posteriormente, tener la posibilidad de representar a la selección peruana. La joven deportista cubana forma parte de las categorías formativas de la Universidad de San Martín y viene llamando la atención por sus condiciones y proyección.

Con 1.70 metros de estatura, se desempeña actualmente como opuesta, una posición en la que la ‘bicolor’ busca seguir encontrando alternativas para el futuro. Su llegada al Perú está estrechamente relacionada con el vóley: es hija del exvoleibolista de la selección cubana Reinier Rojas, quien actualmente trabaja como entrenador en el país.

PUBLICIDAD

Precisamente, la carrera de su padre como estratega fue la que la llevó a continuar su formación deportiva fuera de Cuba. Reinier se trasladó a suelo peruano para ejercer su profesión y Melanie tuvo la oportunidad de acompañarlo, hasta que un campeonato terminó acercándola a las categorías formativas de la Universidad San Martín.

“Mi papá es entrenador de vóley y por eso vino acá a entrenar en un club. Por eso vine yo también. Pero mi papá vive en Ica, vinieron a un campeonato y por eso vine a San Martín”, contó en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

PUBLICIDAD

Así fue como terminó vinculándose con la USMP, institución en la que actualmente continúa desarrollando sus habilidades y adquiriendo experiencia en las categorías menores.

Melanie Rojas, de 15 años, llegó al Perú siguiendo los pasos de su padre y hoy forma parte de las formativas de la Universidad San Martín.
Melanie Rojas, de 15 años, llegó al Perú siguiendo los pasos de su padre y hoy forma parte de las formativas de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Melanie Rojas apunta a llegar a la Liga Peruana de Vóley

La joven opuesta cubana tiene claro que su objetivo inmediato no pasa todavía por pensar en una convocatoria internacional. Antes, quiere completar su proceso de formación y conseguir un lugar en la Liga Peruana de Vóley Femenino. Eso sí, no esconde su ilusión de algún día defender la camiseta de la selección peruana.

Yo pienso llegar a liga mayores primero. Ya después de eso pensaré ya si puedo entrar a la selección de Perú. Me motiva. Ya que no estoy en mi país, también puedo representar al Perú. Llegar a la Liga es mi meta por ahora”, explicó.

Su declaración refleja una aspiración que todavía se encuentra en una etapa inicial. Con apenas 15 años, Rojas prioriza continuar creciendo como deportista y alcanzar progresivamente nuevos niveles dentro del vóley peruano.

En ese camino, también reconoce la importancia de la disciplina y el respaldo familiar. Para la jugadora, el deporte ocupa un lugar central en sus planes. “Para mí lo primero es el deporte y mi futuro depende de eso. Por eso tengo que ponerle todo el empeño y el apoyo de mis padres también es muy importante para llegar a donde quiero”, señaló.

Melanie Rojas destaca en las categorías formativas de la Universidad San Martín.
Melanie Rojas destaca en las categorías formativas de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Sus referentes en San Martín

Dentro del plantel de la Universidad San Martín, Rojas también tiene referentes a los que observa como parte de su proceso de aprendizaje. Una de ellas es Brenda Lobatón, voleibolista peruana a quien admira por su desempeño dentro de la cancha.

Mi referente de San Martín es Brenda Lobatón, me gusta mucho cómo juega. Y de las extranjeras, Yanlis Féliz, que ahora también está en la San Martín”, comentó.

La presencia de jugadoras con mayor experiencia representa para ella una oportunidad para observar diferentes estilos y continuar incorporando herramientas a su juego.

Por ahora, Melanie Rojas mantiene la mirada puesta en su desarrollo dentro de las categorías formativas. Su objetivo es llegar a la Liga Superior y, más adelante, evaluar la posibilidad de defender la camiseta peruana. Mientras tanto, continúa trabajando en San Martín con la intención de convertir esa aspiración en un proyecto deportivo a largo plazo.

Temas Relacionados

Melanie RojasSan Martín Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

El periodista deportivo cuestionó las recientes declaraciones del extremo peruano y puso como ejemplo a otros futbolistas de renombre que tampoco gozan de mucha continuidad en la ‘U’

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

El equipo de Mano Menezes están trabajando de cara al primer reto que tendrá frente los estadounidenses. Conoce todos los detalles de la gira de la ‘blanquirroja’ en medio del receso de la Liga 1

Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Programación de las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV

Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT inician su lucha rumbo a la final del campeonato nacional en el receso por la fecha FIFA. Entérate de los detalles de los primeros cotejos

Programación de las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV

Dos bajas sensibles de Perú para duelo con Estados Unidos por fecha FIFA: el replanteo del Mano Menezes

La ‘blanquirroja’ se alista para enfrentar a los estadounidenses este sábado 26 de septiembre, primer duelo de la gira del combinado nacional rumbo a las Eliminatorias 2030

Dos bajas sensibles de Perú para duelo con Estados Unidos por fecha FIFA: el replanteo del Mano Menezes

Erick Delgado señaló la deuda de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Ganar uno de los partidos a los grandes”

El ‘Loco’ se pronunció por el presente del cuadro ‘cervecero’ y de las chances que tiene para imponerse en el Torneo Clausura

Erick Delgado señaló la deuda de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Ganar uno de los partidos a los grandes”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía abre investigación a Germán Juárez por presuntas irregularidades en caso de Martín Vizcarra

Fiscalía abre investigación a Germán Juárez por presuntas irregularidades en caso de Martín Vizcarra

Debate municipal Lima 2026: candidatos cerraron la segunda jornada con duros cuestionamientos a Rafael López Aliaga

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

Luis Miguel Llanos afirmó que sobrevivió a tres disparos y cuestionó las propuestas de seguridad de los demás candidatos a Lima

Rafael López Aliaga repite en el debate sus propuestas para Lima: más vías, buses eléctricos, agua y hospitales solidarios

ENTRETENIMIENTO

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Magaly Medina hace un llamado a proteger la identidad del escolar afectado en el Liceo Naval

Magaly Medina responde a sus detractores tras polémica por ‘La China Polo’: “Yo sé de lo que me defiendo”

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

Israel Dreyfus y Luciana Roy admiten química y no descartan romance: “Estamos en el mismo ritmo”

DEPORTES

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Programación de las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV

Dos bajas sensibles de Perú para duelo con Estados Unidos por fecha FIFA: el replanteo del Mano Menezes

Erick Delgado señaló la deuda de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Ganar uno de los partidos a los grandes”