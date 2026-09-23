Perú

¿Cómo estará el clima en Lima este 23 de septiembre?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 23 de septiembre, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Lima.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este miércoles 23 de septiembre, se prevé que en Lima habrá un 9% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 25.0 centígrados y una mínima de 20.0°. La nubosidad será del 34% y por la noche habrá una posibilidad del 4% de lluvias.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

PUBLICIDAD

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

La influencer afirmó que cuenta con pruebas de sus acusaciones contra el padre de sus dos últimas hijas y recordó las razones que la llevaron a terminar su relación

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

Sorteo de La Tinka: números ganadores del domingo 20 de setiembre y el nuevo pozo millonario acumulado

La Tinka volvió a realizar su sorteo habitual de los domingos y miércoles. Revisa aquí la combinación ganadora y todos los resultados de la jornada del 20 de setiembre de 2026

Sorteo de La Tinka: números ganadores del domingo 20 de setiembre y el nuevo pozo millonario acumulado

Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”

La actriz cómica cambió inesperadamente el rumbo de una escena romántica en ‘Chapa tu money’ y terminó besando al esposo de Tarazona

Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

La conductora abrió la edición de su programa con una reflexión sobre el temor ante la violencia y recordó que nadie debe perder la vida por expresar sus ideas en público

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ recordó los enfrentamientos que mantuvo con la comunicadora asesinada y aseguró que nunca respondió públicamente a sus acusaciones porque, según dijo, no presentó pruebas que las respaldaran

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026: candidatos cerraron la segunda jornada con duros cuestionamientos a Rafael López Aliaga

Debate municipal Lima 2026: candidatos cerraron la segunda jornada con duros cuestionamientos a Rafael López Aliaga

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

Luis Miguel Llanos afirmó que sobrevivió a tres disparos y cuestionó las propuestas de seguridad de los demás candidatos a Lima

Rafael López Aliaga repite en el debate sus propuestas para Lima: más vías, buses eléctricos, agua y hospitales solidarios

Alberto Tejada propone una central que reúna Policía, bomberos y SAMU para responder a emergencias en Lima durante el debate municipal

ENTRETENIMIENTO

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

DEPORTES

Entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”

Entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”

Gonzalo Bueno se ausenta del Challenger 75 de Buenos Aires por molestias en la espalda que le impidieron competir en Copa Davis

Eddie Fleischman disparó contra las dirigencias de Alianza Lima y Universitario: “Han sido secuestradas por la presión de las redes sociales”

Dana White confirma el merecido ingreso de Piero Guaylupo a la UFC: “Que tenga 21 años y peleara así fue increíble”

Ricardo Gareca acudirá como invitado especial del Juan Aurich para un partido clave válido por la Liga 3