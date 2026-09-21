The 50 Best Restaurants 2026: Lima será sede de uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo

La agenda en Lima incluirá un almuerzo de bienvenida, 50 Best Talks y la premiación del 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. CRÉDITOS: PERU21

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Lima será sede de The 50 Best Restaurants 2026, cuya edición global se realizará por primera vez en América Latina. Entre el 2 y el 4 de noviembre, la capital peruana recibirá a unos 1.200 chefs, periodistas especializados, empresarios, creadores de contenido y representantes de la industria gastronómica de más de 34 países.

La organización estima que el encuentro generará un movimiento económico cercano a USD 2 millones en actividades vinculadas con el turismo, la producción de eventos, el transporte, la hotelería, la alimentación y el entretenimiento. La cita también buscará ampliar la visibilidad internacional del Perú como destino gastronómico.

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La programación fue presentada este lunes con la participación de la presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), Teresa Mera Gómez; los chefs Virgilio Martínez y Mitsuharu “Micha” Tsumura; y representantes de la industria nacional de alimentos y bebidas. La directora general de Eventos de The 50 Best Restaurants, Rikki Tidball, envió un mensaje en video.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, sostuvo que la designación de Lima abre una instancia de contacto entre la gastronomía local, inversionistas y actores de la industria internacional. Según indicó, la llegada del evento puede impulsar actividades económicas asociadas al turismo y reforzar la presencia de la ciudad en el circuito gastronómico global.

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PROMPERÚ destacó que el turismo culinario impulsa la gastronomía peruana y que uno de cada cinco turistas internacionales viaja a Perú motivado por su cocina. CRÉDITOS: PERU21

La ceremonia de premiación se realizará el 4 de noviembre en el Teatro Municipal

Las actividades comenzarán el 2 de noviembre con un almuerzo de bienvenida para invitados internacionales y figuras del sector. La propuesta tendrá como objetivo presentar productos, cocinas y experiencias culinarias peruanas en un espacio de intercambio entre profesionales.

El 3 de noviembre se llevará a cabo 50 Best Talks, una jornada centrada en debates sobre tendencias, negocios, hospitalidad y desafíos de la gastronomía mundial. La agenda reunirá a cocineros, especialistas y empresarios de distintos países.

El programa cerrará el 4 de noviembre con la recepción y la ceremonia de premiación de The 50 Best Restaurants 2026 en el Teatro Municipal de Lima. Durante esa gala se difundirá la lista anual de restaurantes seleccionados por la plataforma.

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La agenda incluirá, además, las 50 Signature Sessions, experiencias colaborativas que convocarán a chefs internacionales y cocineros locales. También se entregarán premios como The Sustainable Restaurant Award, destinado a establecimientos con prácticas ambientales y sociales; One to Watch, para proyectos emergentes; y The World’s Best Female Chef, que distingue a una cocinera por su trayectoria y liderazgo.

El programa sumará 50 Signature Sessions y premios como The Sustainable Restaurant Award, One to Watch y The World’s Best Female Chef.

El encuentro prevé más de 700 pasajes aéreos para asistentes internacionales

Las proyecciones difundidas por PROMPERÚ señalan que los visitantes internacionales comprarían más de 700 pasajes aéreos para asistir al encuentro. El cálculo contempla alrededor de USD 400.000 en ocupación hotelera, más de USD 300.000 en consumo de alimentos y cerca de USD 300.000 en servicios de producción contratados a agencias locales.

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El impacto alcanzaría a hoteles, restaurantes, aerolíneas, empresas de transporte, proveedores de alimentos, productoras y otros negocios vinculados con la cadena turística de Lima. La exposición del evento también se apoyará en el alcance digital de The 50 Best, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en redes sociales, 8,8 millones de usuarios anuales en su sitio web y 27 millones de páginas vistas al año.

Uno de cada cinco turistas extranjeros viaja al Perú motivado por su gastronomía

De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2025 de PROMPERÚ, uno de cada cinco vacacionistas internacionales incluye a la gastronomía entre las principales razones para elegir Perú. Ese grupo permanece, en promedio, 12 noches en el país y registra un gasto de USD 1.647 durante su estadía.

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La entidad considera que la realización de The 50 Best Restaurants permitirá visibilizar la cadena productiva detrás de la cocina peruana, desde agricultores, pescadores y ganaderos hasta mercados, productores y restaurantes. El evento se desarrollará en un contexto de crecimiento del turismo culinario, un segmento que proyecta una expansión anual de 9,5% hacia 2030.