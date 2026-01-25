La otra industria del calor: cómo el precio de las piscinas se mueve al compás del cobre en Perú, ¿cuánto cuesta una instalación?

Una niña con flotadores y gorro de natación se prepara para entrar a la piscina durante una tarde soleada. La imagen, capturada al atardecer, resalta la importancia de la seguridad infantil en espacios acuáticos y el disfrute de actividades recreativas al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el mercado de piscinas en Perú ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado tanto por el aumento de temperaturas como por el deseo de revalorización de las viviendas y proyectos inmobiliarios.

Instalar una piscina, sin embargo, implica mucho más que excavar un espacio y llenarlo de agua: detrás de cada proyecto hay una industria que involucra proveedores internacionales, especialistas técnicos, permisos municipales y tendencias en diseño y tecnología, de acuerdo con un reciente análisis de Hidrocentro Lima.

Piscinas y albercas: una industria creciente en el Perú

De acuerdo con Hidrocentro Lima, el primer aspecto a considerar es el mantenimiento y la vida útil de la piscina. Una instalación bien realizada y cuidada puede superar tranquilamente los veinte o treinta años de uso.

La frecuencia del mantenimiento depende del nivel de uso: mientras que clubes deportivos y colegios requieren revisiones constantes, en una vivienda familiar suele bastar con una revisión anual, especialmente antes del verano, además de la renovación periódica del material filtrante para asegurar la calidad del agua.

Sin embargo, los problemas derivados de una mala instalación pueden traducirse en filtraciones, fugas y altos gastos de reparación. Reparar una piscina defectuosa puede significar romper acabados, vaciar la estructura y reconstruir partes esenciales, un proceso costoso y disruptivo.

Además, explica Hidrocentro Lima, la elección de materiales antideslizantes en los alrededores es esencial para reducir el riesgo de accidentes y asegurar la seguridad de quienes la disfrutan.

El auge de las piscinas residenciales en Perú responde al aumento de temperaturas y a la valorización del mercado inmobiliario.

¿Es verano la mejor época para instalar una piscina en Perú? Mejor, siga la tendencia de la demanda

La mayoría de los equipos y materiales que componen una piscina moderna provienen del extranjero, principalmente de fábricas en China y Brasil que producen para marcas internacionales reconocidas.

Tener proveedores que trabajen directamente con fabricantes permite garantizar calidad, adaptar los productos a cada necesidad y responder más rápido ante cualquier inconveniente. Además, desde el punto de vista económico, instalar una piscina representa una inversión que puede incrementar considerablemente el valor de la propiedad.

“La inversión es una manera de darle un atractivo y valor adicional a la casa, porque los materiales y la mano de obra suben cada año, pero también revalorizan el terreno”, resalta Nicolás Bonnett, especialista de Hidrocentro Lima.

“No es casualidad que el término ‘casa con piscina’ se repita cada vez más en anuncios inmobiliarios y proyectos de condominios, donde este valor agregado marca la diferencia a la hora de vender o alquilar”, agrega el experto.

El precio de las piscinas suben a medida que sube el cobre en el Perú

La demanda por piscinas no se limita al verano, aunque es en esa temporada cuando se dispara el interés de los clientes residenciales. En invierno, en cambio, son los colegios y clubes quienes programan obras para tener todo listo al inicio de la temporada alta.

Bonnett explica que la pandemia provocó un inesperado auge: muchas familias invirtieron en mejorar sus viviendas y la demanda de piscinas privadas se disparó, superando incluso los niveles de años previos.

En cuanto a precios, el costo de materiales y mano de obra ha ido en aumento, siguiendo la tendencia internacional del alza en insumos como el cobre. Los proveedores mayoristas intentan contener el impacto mediante compras por volumen, aunque el incremento de precios es una realidad que afecta a todo el sector.

Por eso, la asesoría técnica y el acompañamiento posventa se han vuelto fundamentales para evitar sobrecostos o errores que pueden afectar la durabilidad y funcionamiento de la piscina.

El factor cobre. La demanda de piscinas en el sector doméstico se incrementa en verano, mientras clubes y colegios priorizan obras en invierno.

No olvide los permisos municipales, señalan los especialistas

Bonnett señala que las tendencias del mercado también se han sofisticado. Hoy, los acabados de pepelma son los más solicitados por su relación costo-beneficio y estética, mientras que la automatización del sistema —como el control de temperatura, iluminación o filtrado desde una app móvil— gana cada vez más terreno, elevando tanto el valor como la experiencia de uso, explica Bonnett.

No hay que olvidar el aspecto legal: toda obra debe contar con permisos municipales, aunque no exista una licencia exclusiva para piscinas residenciales. En proyectos públicos o institucionales, los requisitos pueden ser más estrictos, asegurando estándares de seguridad y operación.

¿Cuánto cuesta instalar una piscina en el Perú?

Respecto a los costos, en el mercado la obra civil de una piscina pequeña parte de los S/40.000. El equipamiento básico (bomba, filtro, clorador) suma desde US$1.000, pero puede crecer dependiendo de los accesorios y funciones especiales que se deseen incorporar.

Sectorialmente, los acabados de pepelma rondan los US$30 por cada dos metros cuadrados, y la mano de obra para el enchape se cotiza entre S/30 y S/60 por metro cuadrado. Todo esto debe planificarse desde el diseño estructural y el dimensionamiento de las redes sanitarias, pasando por la selección de equipos y la realización de pruebas técnicas que garanticen la estanqueidad y eviten filtraciones.

En definitiva, la industria de las piscinas en Perú integra construcción, tecnología, diseño y asesoría especializada en una cadena de valor que sigue creciendo y evolucionando. Instalar una piscina es una decisión que requiere planificación, inversión y visión a largo plazo para asegurar que la experiencia sea segura, duradera y aporte valor real a la propiedad.