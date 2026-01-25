Perú

La otra industria del calor: cómo el precio de las piscinas se mueve al compás del cobre en Perú, ¿cuánto cuesta una instalación?

La demanda de piscinas en nuestro país ha registrado un vertiginoso crecimiento en los últimos 5 años, apalancado por la recuperación del sector inmobiliario y el apetito por incrementar el valor y comodidad de la vivienda propia

Guardar
Una niña con flotadores y
Una niña con flotadores y gorro de natación se prepara para entrar a la piscina durante una tarde soleada. La imagen, capturada al atardecer, resalta la importancia de la seguridad infantil en espacios acuáticos y el disfrute de actividades recreativas al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el mercado de piscinas en Perú ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado tanto por el aumento de temperaturas como por el deseo de revalorización de las viviendas y proyectos inmobiliarios.

Instalar una piscina, sin embargo, implica mucho más que excavar un espacio y llenarlo de agua: detrás de cada proyecto hay una industria que involucra proveedores internacionales, especialistas técnicos, permisos municipales y tendencias en diseño y tecnología, de acuerdo con un reciente análisis de Hidrocentro Lima.

Piscinas y albercas: una industria creciente en el Perú

De acuerdo con Hidrocentro Lima, el primer aspecto a considerar es el mantenimiento y la vida útil de la piscina. Una instalación bien realizada y cuidada puede superar tranquilamente los veinte o treinta años de uso.

La frecuencia del mantenimiento depende del nivel de uso: mientras que clubes deportivos y colegios requieren revisiones constantes, en una vivienda familiar suele bastar con una revisión anual, especialmente antes del verano, además de la renovación periódica del material filtrante para asegurar la calidad del agua.

Sin embargo, los problemas derivados de una mala instalación pueden traducirse en filtraciones, fugas y altos gastos de reparación. Reparar una piscina defectuosa puede significar romper acabados, vaciar la estructura y reconstruir partes esenciales, un proceso costoso y disruptivo.

Además, explica Hidrocentro Lima, la elección de materiales antideslizantes en los alrededores es esencial para reducir el riesgo de accidentes y asegurar la seguridad de quienes la disfrutan.

El auge de las piscinas
El auge de las piscinas residenciales en Perú responde al aumento de temperaturas y a la valorización del mercado inmobiliario.

¿Es verano la mejor época para instalar una piscina en Perú? Mejor, siga la tendencia de la demanda

La mayoría de los equipos y materiales que componen una piscina moderna provienen del extranjero, principalmente de fábricas en China y Brasil que producen para marcas internacionales reconocidas.

Tener proveedores que trabajen directamente con fabricantes permite garantizar calidad, adaptar los productos a cada necesidad y responder más rápido ante cualquier inconveniente. Además, desde el punto de vista económico, instalar una piscina representa una inversión que puede incrementar considerablemente el valor de la propiedad.

“La inversión es una manera de darle un atractivo y valor adicional a la casa, porque los materiales y la mano de obra suben cada año, pero también revalorizan el terreno”, resalta Nicolás Bonnett, especialista de Hidrocentro Lima.

No es casualidad que el término ‘casa con piscina’ se repita cada vez más en anuncios inmobiliarios y proyectos de condominios, donde este valor agregado marca la diferencia a la hora de vender o alquilar”, agrega el experto.

El precio de las piscinas suben a medida que sube el cobre en el Perú

La demanda por piscinas no se limita al verano, aunque es en esa temporada cuando se dispara el interés de los clientes residenciales. En invierno, en cambio, son los colegios y clubes quienes programan obras para tener todo listo al inicio de la temporada alta.

Bonnett explica que la pandemia provocó un inesperado auge: muchas familias invirtieron en mejorar sus viviendas y la demanda de piscinas privadas se disparó, superando incluso los niveles de años previos.

En cuanto a precios, el costo de materiales y mano de obra ha ido en aumento, siguiendo la tendencia internacional del alza en insumos como el cobre. Los proveedores mayoristas intentan contener el impacto mediante compras por volumen, aunque el incremento de precios es una realidad que afecta a todo el sector.

Por eso, la asesoría técnica y el acompañamiento posventa se han vuelto fundamentales para evitar sobrecostos o errores que pueden afectar la durabilidad y funcionamiento de la piscina.

El factor cobre. La demanda
El factor cobre. La demanda de piscinas en el sector doméstico se incrementa en verano, mientras clubes y colegios priorizan obras en invierno.

No olvide los permisos municipales, señalan los especialistas

Bonnett señala que las tendencias del mercado también se han sofisticado. Hoy, los acabados de pepelma son los más solicitados por su relación costo-beneficio y estética, mientras que la automatización del sistema —como el control de temperatura, iluminación o filtrado desde una app móvil— gana cada vez más terreno, elevando tanto el valor como la experiencia de uso, explica Bonnett.

No hay que olvidar el aspecto legal: toda obra debe contar con permisos municipales, aunque no exista una licencia exclusiva para piscinas residenciales. En proyectos públicos o institucionales, los requisitos pueden ser más estrictos, asegurando estándares de seguridad y operación.

¿Cuánto cuesta instalar una piscina en el Perú?

Respecto a los costos, en el mercado la obra civil de una piscina pequeña parte de los S/40.000. El equipamiento básico (bomba, filtro, clorador) suma desde US$1.000, pero puede crecer dependiendo de los accesorios y funciones especiales que se deseen incorporar.

Sectorialmente, los acabados de pepelma rondan los US$30 por cada dos metros cuadrados, y la mano de obra para el enchape se cotiza entre S/30 y S/60 por metro cuadrado. Todo esto debe planificarse desde el diseño estructural y el dimensionamiento de las redes sanitarias, pasando por la selección de equipos y la realización de pruebas técnicas que garanticen la estanqueidad y eviten filtraciones.

En definitiva, la industria de las piscinas en Perú integra construcción, tecnología, diseño y asesoría especializada en una cadena de valor que sigue creciendo y evolucionando. Instalar una piscina es una decisión que requiere planificación, inversión y visión a largo plazo para asegurar que la experiencia sea segura, duradera y aporte valor real a la propiedad.

Temas Relacionados

piscinasimportacionessector inmobiliarioconstrucciondepartamentosviviendasinversionesperu-economia

Más Noticias

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Las ‘samuráis’ y las ‘wankas’ definirán al ganador por el ascenso y permanencia a la máxima categoría en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue las incidencias del crucial duelo

Kazoku No Perú vs Deportivo

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

A un año de la apertura del mall, el megaproyecto empresarial de Farfán, el espacio luce vacío según reportes recientes de ‘Amor y Fuego’.

Así luce ‘KM 40′, el

Parque de Las Leyendas tiene nuevo precio de entradas para 2026 en el zoológico de San Miguel y Huachipa

La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Parque de Las Leyendas tiene

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente por su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Jesús Alberto Rodríguez enfrenta una dura batalla contra una enfermedad genética y cáncer avanzado. Desde una campaña en GoFundMe, solicita apoyo económico para costear tratamientos vitales.

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical

Amplían la cobertura familiar en EsSalud: estos son los nuevos beneficiados

La medida, aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Congreso, incorpora a nuevos derechohabientes en el seguro social de salud y forma parte de un paquete de dictámenes orientados a reforzar la protección social y laboral en el país

Amplían la cobertura familiar en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno impulsa proyecto de ley

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Así luce ‘KM 40′, el

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente por su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

DEPORTES

Kazoku No Perú vs Deportivo

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026