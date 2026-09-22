Viceministro de Educación es nuevo director de Liceo Naval de San Borja luego de caso de agresión sexual

Viceministro de Gestión Intercultural del Minedu, Luis Antonio Aleman Nakamine, es nuevo director de Liceo Naval de San Borja luego de caso de agresión sexual. (Foto: Composición - Infobae)

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El Ministerio de Educación encargó al Viceministro de Gestión Intercultural del Minedu, Luis Antonio Aleman Nakamine, la dirección del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, de manera temporal y además de sus funciones como viceministro de Gestión Institucional. Esto luego de que se haya registrado un caso de agresión sexual de estudiantes contra un compañero al interior de un bus el pasado 15 de septiembre.

Según lo indicado en el Decreto Supremo N.º 016-2026-MINEDU, la designación del viceministro como director de la institución educativa tiene efecto hasta el 31 de diciembre de 2027, según la norma publicada en El Peruano.

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La reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y la gobernanza institucional permanecerá bajo conducción del Minedu hasta el 31 de diciembre de 2027. El proceso busca mantener la calidad educativa del colegio mientras se designa al director responsable de la institución.

La Resolución Ministerial N.º 576-2026-MINEDU establece que el encargo continuará hasta la designación del titular, mientras el ministerio aprueba los lineamientos y procedimientos para ese nombramiento. El documento lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

Un informe detalla el traslado de los seis menores implicados en el caso de agresión del Liceo Naval al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', donde permanecerán por cuatro meses.| Video: Panamericana

Alumnos se reían durante la agresión sexual

El adolescente de 16 años que denunció haber sido víctima de una agresión sexual grupal por parte de compañeros del Liceo Naval Almirante Guise declaró ante las autoridades que les pidió en reiteradas ocasiones que detuvieran el ataque, pero, según su testimonio, los agresores continuaron entre risas.

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“Yo les decía que pararan. Después de eso, la mayoría se estuvo matando de risa todo el camino”, declaró en un testimonio recogido durante las diligencias del caso y difundido este domingo por el programa Cuarto Poder.

El sobreviviente contó que se encontraba en la parte posterior del autobús cuando sus atacantes comenzaron a hostigarlo, lo sujetaron de los brazos y las piernas y le impidieron moverse mientras intentaba liberarse.

“Me tenían agarrado de los brazos y de las piernas y yo me sacudía y les pedía que pararan y no me hacían caso”, dijo. De acuerdo con su relato, las agresiones verbales y físicas no comenzaron ese día: desde hacía aproximadamente dos años, algunos de los involucrados lo sometían a insultos racistas. Recordó que le decían “negro imbécil” y mencionó que, en otra ocasión, lo llamaron “simio”.

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El programa 'Ocurre Ahora' revela en exclusiva el testimonio de la víctima de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise. Un estudiante de 15 años narra los aterradores momentos que vivió al ser atacado por diez de sus compañeros en un bus escolar. | ATV

Marina de Guerra condena la agresión sexual a menor

La Comandancia General de la Marina emitió un pronunciamiento oficial en el que expresó su “absoluto rechazo y condena” a toda forma de violencia, maltrato o acoso contra estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, a casi una semana de que un grupo de adolescentes de quinto de secundaria fueran retenidos por la Policía Nacional acusados de agredir sexualmente a un compañero de 16 años dentro de un bus escolar.

El comunicado, firmado por el almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, manifestó su solidaridad con el estudiante afectado y su familia, y sostuvo que la protección, la formación integral, la dignidad y el bienestar de los alumnos constituyen parte de la misión institucional. “Con la repudiable agresión acaecida, esos objetivos se han visto totalmente vulnerados”, señaló el comunicado.

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El almirante reconoció que los hechos generan la necesidad de identificar errores y adoptar medidas correctivas. “Con dolor, humildad y entereza se identifican los errores. Nuestra obligación es aprender de ellos y corregir cuando sea necesario”, dice el texto. La institución anunció que ha dispuesto acciones concretas para analizar y revisar las normas vigentes en los liceos navales —no solo el de San Borja, sino los distintos planteles que administra en el país— con el objetivo de fortalecer la convivencia educativa y garantizar entornos seguros.