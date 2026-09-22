Carlos Bruce: “Lima está peor en delincuencia, tránsito y limpieza. Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”

El representante de Somos Perú cuestionó al líder de Renovación Popular durante la presentación de sus propuestas sobre seguridad, vivienda, transporte e infraestructura para Lima

Guardar

El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, presentó este lunes sus principales propuestas para la capital, entre ellas la creación de una Policía Municipal que reemplace al serenazgo, la construcción de 10.000 viviendas de interés social y la implementación de cinco corredores segregados de transporte público.

Durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Bruce aseguró que, de llegar a la alcaldía, su gestión no discriminará a ningún ciudadano “ni por su raza, ni por su religión, ni por sus creencias políticas, ni por su origen, ni por su sexo, ni por su orientación sexual”.

PUBLICIDAD

En seguridad, propuso crear una Policía Municipal integrada por licenciados de las Fuerzas Armadas para perseguir delitos comunes, mientras que la Policía Nacional se concentraría en delitos especializados, entre ellos la extorsión y el sicariato.

En vivienda, planteó el programa ‘Techo Propio Limeño’, con el que pretende construir 10.000 viviendas de interés social resistentes a movimientos sísmicos y con posibilidad de ampliación a un segundo piso. También anunció un programa municipal de titulación y una oficina dependiente directamente del alcalde para acelerar los procesos pendientes.

El candidato de Somos Perú planteó construir 10.000 viviendas de interés social mediante el programa Techo Propio Limeño, además de acelerar la titulación de predios

Bruce planteó además el programa ‘Mi Barrio Metropolitano’, que contempla la construcción de pistas, veredas, muros de contención, escaleras, canchas deportivas y parques en zonas con déficit de infraestructura.

PUBLICIDAD

En materia ambiental, planteó crear nuevas áreas verdes en las riberas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac, mediante un proyecto de tratamiento paisajístico que contempla la construcción de malecones para recuperar la relación de la ciudad con los ríos.

Para enfrentar el tráfico, anunció la instalación de semáforos inteligentes en toda Lima mediante un crédito del Banco Mundial que, según afirmó, ya está concertado. También planteó obras viales como el intercambio de Canta Callao con la Panamericana Norte.

En transporte público, Bruce propuso implementar cinco corredores segregados y cuestionó que la ciudad haya centrado sus esfuerzos en el Metro y haya dejado de lado otras alternativas de transporte masivo.

PUBLICIDAD

Bruce cuestionó a Rafael López Aliaga por la situación de Lima en seguridad, tránsito y limpieza, y confirmó que presentó denuncias por difamación contra el exalcalde

El candidato también lanzó críticas contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, al señalar que, cuatro años después de la promesa de convertir a la capital en una “potencia mundial”, la ciudad está “peor en delincuencia”, “peor en tránsito” y “peor en limpieza”.

“Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”, cerró su intervención.

En la víspera, el representante de Somos Perú confirmó que ha presentado hasta cuatro denuncias por difamación contra el exburgomaestre, a quien acusó de haber “cruzado un límite” con sus declaraciones.

“Son varias. No sé si son tres o cuatro por varias cosas”, declaró Bruce en diálogo con RPP, al explicar que es la primera vez en su trayectoria política que recurre a la vía judicial por este tipo de hechos. “Nunca lo he hecho”, afirmó.

PUBLICIDAD