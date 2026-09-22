¿La IA reemplazará a los contadores? Las tareas que ya puede automatizar y las que aún dependen del criterio profesional

La inteligencia artificial automatiza la lectura de comprobantes, las conciliaciones bancarias y la detección de inconsistencias en contabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial ya empezó a entrar en una de las profesiones más asociadas con registros, comprobantes y hojas de cálculo. En contabilidad, su avance no se limita a generar textos o responder consultas: puede leer documentos, detectar inconsistencias, agilizar conciliaciones y convertir datos en registros contables en cuestión de segundos.

El cambio coincide con una digitalización más profunda del sistema tributario peruano. La Sunat señala que, desde junio de 2026, todos los contribuyentes obligados a llevar Registro de Ventas e Ingresos y Registro de Compras están incorporados al Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE), que genera propuestas a partir de los comprobantes electrónicos.

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Ese entorno facilita el uso de herramientas capaces de asumir procesos que antes exigían revisar documentos uno por uno. Y abre una pregunta inevitable: si una máquina puede encargarse de buena parte del procesamiento, ¿qué queda en manos del contador?

La IA permite trasladar tiempo de tareas contables repetitivas hacia el análisis, la interpretación y el apoyo a decisiones empresariales, según IFAC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tareas contables ya pueden automatizarse

Entre los procesos que actualmente pueden apoyarse en inteligencia artificial figuran la lectura de comprobantes, conversión de documentos en asientos contables, conciliaciones bancarias, detección de diferencias y análisis de grandes volúmenes de datos.

La transformación ya llegó incluso a la formación profesional. Un programa de capacitación de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos incluye entre sus contenidos la conversión automática de comprobantes en asientos, conciliación bancaria inteligente, auditoría asistida por IA y procesamiento de archivos XML.

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En la práctica, estas herramientas pueden reducir el tiempo dedicado a buscar inconsistencias manualmente o trasladar datos de un documento a otro. El sistema realiza una primera revisión, identifica operaciones que requieren atención y deja al profesional la validación y el análisis.

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) también identifica esta tendencia: el uso de IA permite trasladar parte del tiempo destinado a labores repetitivas hacia funciones de análisis, interpretación y apoyo a las decisiones empresariales.

Un equipo de contadores evalúa informes financieros y datos presupuestarios en una oficina equipada con herramientas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contador sigue respondiendo por los resultados

Que una herramienta pueda procesar miles de datos no significa que pueda asumir el criterio profesional detrás de ellos.

Para Jesús Capcha, fundador de Contasis, reducir la contabilidad al registro de comprobantes deja fuera buena parte de las funciones que hoy cumple el profesional.

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“Pensar que la contabilidad es solo digitar comprobantes o llenar registros a mano es un error grave. Si bien la IA y la tecnología eliminan las tareas repetitivas y operativas, no reemplazan la capacidad de análisis ni el criterio del profesional contable al representar hechos económicos complejos”, señaló.

El trabajo también comprende la elaboración y validación de estados financieros, el cumplimiento tributario, la evaluación de riesgos y la asesoría a las empresas.

Ese límite coincide con las advertencias internacionales sobre el uso de tecnología en la profesión. El código ético aplicable a los contadores mantiene principios como objetividad, competencia profesional, confidencialidad y juicio profesional, independientemente de las herramientas utilizadas. IFAC advierte, además, sobre el llamado “sesgo de automatización”: aceptar una respuesta generada por un sistema sin cuestionarla únicamente porque proviene de una herramienta tecnológica.

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El contador mantiene la responsabilidad de validar estados financieros, cumplir obligaciones tributarias, evaluar riesgos y asesorar a empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos de confiar demasiado en una IA

Uno de los principales desafíos aparece cuando se carga información financiera sensible en aplicaciones abiertas de inteligencia artificial. Estados de cuenta, balances, facturas o datos tributarios pueden contener información confidencial de una empresa o de terceros.

También existe el riesgo de recibir respuestas incorrectas. Las herramientas de IA generativa pueden entregar contenidos aparentemente convincentes aun cuando interpreten mal una norma, omitan una excepción o trabajen con datos incompletos.

Para Capcha, ese escenario obliga a mantener supervisión humana. “Una IA controlada asegura que la información financiera se trate con alta seguridad y la decisión final siempre le corresponde al contador público”, sostuvo.

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La preocupación no es exclusivamente local. IFAC ha señalado que la adopción de estas tecnologías exige reforzar controles sobre calidad de datos, privacidad, gobernanza y supervisión humana, especialmente cuando sus resultados pueden influir en decisiones financieras o tributarias.

El código ético de los contadores exige objetividad, competencia profesional, confidencialidad y juicio profesional pese al uso de tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta 70% menos de tiempo en tareas operativas, según Contasis

La tecnología ya permite agilizar procesos como la validación masiva de comprobantes, el cruce de archivos XML y PDF con información del SIRE de la Sunat, la organización documental y la vinculación de esos registros con sus respectivos asientos contables.

Contasis estima que este tipo de soluciones podría permitir a los profesionales recuperar entre 60% y 70% del tiempo destinado actualmente a labores operativas, como revisiones manuales y trabajo con hojas de cálculo. La cifra corresponde a una proyección de la compañía asociada al uso de sus propias herramientas y no a una medición general sobre el conjunto de contadores del país.

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Dentro de esa tendencia, la empresa peruana incorporó recientemente Darwin IA a su plataforma contable, con funciones destinadas a agilizar parte de esos procesos dentro del entorno utilizado por el cliente.

Para Capcha, la ganancia de tiempo debería traducirse en un cambio de funciones. “La tecnología puede encargarse de buena parte de las tareas operativas, pero el contador debe dedicar ese tiempo a interpretar la información, evaluar riesgos y acompañar las decisiones de las empresas”, sostuvo.

El especialista considera que este nuevo escenario también exigirá profesionales capaces de supervisar los resultados de las herramientas, detectar errores y validar sus conclusiones antes de utilizarlas. “La decisión y la responsabilidad siguen estando en manos del contador público”, remarcó.

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