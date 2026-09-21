Perú

El escolar víctima de agresión sexual grupal en el Liceo Naval: “Les pedía que pararan y todos se reían”

El adolescente señaló que la agresión ocurrió ante la presencia de tres adultos que viajaban en el autobús, y que había sufrido insultos racistas durante dos años

El adolescente señaló que la agresión ocurrió ante la presencia de tres adultos que viajaban en el autobús, y que había sufrido insultos racistas durante dos años
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El adolescente de 16 años que denunció haber sido víctima de una agresión sexual grupal por parte de compañeros del Liceo Naval Almirante Guise declaró ante las autoridades que les pidió en reiteradas ocasiones que detuvieran el ataque, pero, según su testimonio, los agresores continuaron entre risas.

“Yo les decía que pararan. Después de eso, la mayoría se estuvo matando de risa todo el camino”, declaró en un testimonio recogido durante las diligencias del caso y difundido este domingo por el programa Cuarto Poder.

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El sobreviviente contó que se encontraba en la parte posterior del autobús cuando su agresores comenzaron a hostigarlo, lo sujetaron de los brazos y las piernas y le impidieron moverse mientras intentaba liberarse.

“Me tenían agarrado de los brazos y de las piernas y yo me sacudía y les pedía que pararan y no me hacían caso”, dijo. De acuerdo con su relato, las agresiones verbales y físicas no comenzaron ese día: desde hacía aproximadamente dos años, algunos de los involucrados lo sometían a insultos racistas.

Vista desde la altura de un conjunto de edificios, canchas deportivas, un asta con la bandera de Perú y vehículos estacionados.
El menor afirmó que sufría desde hacía unos dos años insultos racistas por parte de algunos de los estudiantes involucrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Negro imbécil”, recordó que le decían y mencionó que, en otra ocasión, lo llamaron “simio”.

La agresión ocurrió después de un partido de futsal en el que el adolescente integró una selección estudiantil de una categoría superior a la suya y en el que el equipo del liceo perdió 7-2. Durante el regreso, según su declaración, los jóvenes recordaron un episodio ocurrido dos años antes, cuando también habrían intentado agredirlo.

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“Yo venía viendo un video en mi celular hasta que dicen: ‘¿Se acuerdan (del episodio anterior)?’. Y ahí inician todo”, relató el adolescente, quien afirmó que gritó para que se detuvieran mientras tres adultos iban a bordo, sin que intervinieran. “¡Para, para, para! Oye, ya suéltame”, recordó que les dijo.

Sin embargo, afirmó que sus compañeros continuaron riéndose y que la agresión se prolongó hasta poco antes de que el autobús llegara al colegio. “Que esto se mantenga acá. No sean malos”, recordó que dijo uno de los atacantes. Al llegar, fue al baño y llamó a su madre; luego, sus padres lo trasladaron a una clínica, donde recibió atención médica.

Recién entonces, la familia acudió a una comisaría y puso el caso en conocimiento de las autoridades del colegio.

Un reporte periodístico en vivo del medio Exitosa informa sobre el traslado de seis adolescentes investigados por el caso Liceo Naval al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. El despacho muestra imágenes de agentes policiales y del vehículo en el que se realizó el desplazamiento nocturno tras la disposición del Tercer Juzgado de Familia de dictar cuatro meses de internamiento preventivo.

Cuarto Poder también difundió declaraciones de algunos de los estudiantes investigados, quienes describieron el episodio como un juego o una situación que se salió de control; después, fueron juntos a comer a un restaurante de comida china.

Según la familia, algunos de los alumnos señalados ya habían sido vinculados con problemas de conducta y tenían antecedentes de acoso escolar y discriminación dentro del plantel.

Internamiento preventivo

El último viernes, el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por este ataque, quienes fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’.

Los cuatro meses son el plazo máximo que permite la ley y el pedido de internamiento fiscal comprendió a seis de los diez adolescentes inicialmente denunciados.

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