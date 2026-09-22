Perú

Susel Paredes plantea Plan Muralla, transporte 24 horas y teleféricos y cuestionó a López Aliaga y Carlos Bruce: “Han estado juntitos”

La candidata de Ahora Nación anunció nombres para su eventual equipo municipal y sostuvo que buscará coordinar con alcaldes distritales sin importar su filiación política

Seguridad: Plan Muralla con una unidad de élite e inteligencia dentro del serenazgo, enfocada en delincuencia y extorsión y coordinada con la PNP. Captura de pantalla
Seguridad: Plan Muralla con una unidad de élite e inteligencia dentro del serenazgo, enfocada en delincuencia y extorsión y coordinada con la PNP. Captura de pantalla
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La candidata de Ahora Nación, Susel Paredes, presentó durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una serie de propuestas centradas en seguridad ciudadana, transporte público, salud y recuperación de espacios públicos. Entre sus principales planteamientos figura el denominado Plan Muralla, con una unidad de inteligencia dentro del serenazgo para apoyar a la Policía en la lucha contra la delincuencia y la extorsión.

En materia de movilidad, Paredes planteó exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento del plan de transporte urbano para Lima y priorizar la articulación entre distintos sistemas. Su propuesta incluye metro, tren, buses y teleféricos, además de un servicio de transporte público con funcionamiento durante las 24 horas.

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La candidata también anunció proyectos específicos para conectar zonas periféricas mediante teleféricos. Entre ellos mencionó una primera conexión entre Puente Piedra y Ventanilla, además de un segundo proyecto entre San Juan de Lurigancho y Comas.

Durante sus intervenciones, Paredes también dirigió cuestionamientos contra Rafael López Aliaga y Carlos Bruce, a quienes vinculó con la situación actual de Lima. En referencia a ambos, sostuvo que, pese a sus diferencias actuales, durante los últimos cuatro años estuvieron juntos en actividades vinculadas con la gestión municipal.

Plan Muralla plantea una unidad de inteligencia en serenazgo

serenazgo
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Durante su exposición, Susel Paredes presentó el Plan Muralla como una de sus principales medidas para enfrentar la inseguridad en Lima. Según explicó, durante los primeros 30 días de una eventual gestión pondría en funcionamiento una unidad de élite e inteligencia dentro del serenazgo.

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La candidata señaló que este grupo tendría como función exclusiva combatir la delincuencia y la extorsión en coordinación con la Policía Nacional. También cuestionó la compra de patrulleros y motocicletas para serenazgo y propuso un sistema de alquiler de vehículos.

De acuerdo con su planteamiento, este mecanismo permitiría reemplazar de forma inmediata las unidades que presenten desperfectos, con el objetivo de mantener operativa la flota destinada a seguridad ciudadana.

Paredes también anunció que la Gerencia de Seguridad Ciudadana estaría a cargo del coronel Walter Lozano. Asimismo, mencionó al general Luis Olivero como integrante de su lista de regidores y recordó su participación en operativos contra la delincuencia en Gamarra.

Transporte público con servicio durante las 24 horas

El transporte ocupó otro de los principales puntos de la intervención de Paredes. Ante una pregunta de Segundo Valdez, candidato del Frepap, la postulante de Ahora Nación planteó una red que articule metro, tren, buses y teleféricos.

Paredes sostuvo que el transporte público debe llegar a distintos sectores de Lima y no concentrarse solo en las grandes avenidas. También señaló que el servicio debería operar las 24 horas.

Dentro de esta propuesta, indicó que exigiría al Gobierno Nacional el cumplimiento del plan de transporte urbano para Lima. A nivel municipal, planteó destrabar obras paralizadas y otorgar prioridad a medidas destinadas a mejorar la fluidez del transporte público.

El debate del JNE incluyó una confrontación directa entre Paredes y Valdez. Según el sorteo realizado por el organismo electoral, ambos candidatos integraron una dupla para el segundo bloque de la jornada del 21 de septiembre.

Teleféricos para Puente Piedra, Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Comas

El “Vaivén Miraflores” se prepara para iniciar operaciones comerciales en los próximos días. Imagen referencial
El “Vaivén Miraflores” se prepara para iniciar operaciones comerciales en los próximos días. Imagen referencial

Paredes también detalló dos proyectos de teleféricos durante su respuesta sobre las zonas de riesgo de Lima. El primero conectaría Puente Piedra con Ventanilla. El segundo uniría San Juan de Lurigancho con Comas y, según la candidata, quedaría en marcha durante una eventual gestión.

La propuesta se vinculó con su planteamiento sobre acceso al transporte para sectores alejados de los principales corredores de movilidad. En otra intervención del debate, Paredes también colocó entre sus prioridades a los vecinos de zonas altas de Lima y del Cercado, con referencias a problemas de acceso a servicios y transporte.

Frente a la pregunta de Valdez sobre las familias ubicadas en laderas y quebradas, Paredes mencionó al Sistema de Información sobre Riesgos de Lima (SISMID) como una herramienta para cruzar información sobre tipos de suelo y construcciones.

Críticas a López Aliaga y Carlos Bruce

A la izquierda, Rafael López Aliaga vistiendo una gorra azul con la letra R; a la derecha, Carlos Bruce con anteojos sobre un fondo azul
Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Carlos Bruce aparecen en dos fotografías yuxtapuestas.

Durante su exposición, Paredes dirigió cuestionamientos contra Rafael López Aliaga y Carlos Bruce. Sobre el primero, criticó decisiones relacionadas con los espacios públicos y cuestionó la situación de los parques zonales.

Respecto de ambos candidatos, la postulante de Ahora Nación sostuvo que actualmente mantienen diferencias, pero señaló que durante los últimos cuatro años compartieron actividades vinculadas con la gestión de Lima. En ese contexto, afirmó: “Ahora parecen peleados, pero en los últimos cuatro años han estado juntitos los dos”.

Paredes también cuestionó a Bruce por su equipo técnico y mencionó a dos exministros de la gestión de Dina Boluarte que, según su intervención, forman parte de ese grupo. La referencia se produjo mientras contrastaba su propuesta con la de su rival de Somos Perú.

Carlos Bruce figura entre los candidatos que participaron en la primera jornada del debate municipal del JNE. El organismo electoral programó el encuentro en dos fechas, con 13 postulantes por jornada, además de bloques de interacción directa, preguntas ciudadanas y respuestas rápidas.

Hospitales de la Solidaridad y recuperación de parques

En salud, Paredes planteó ampliar hasta las 9:00 p. m. el horario de atención de los Hospitales de la Solidaridad. La candidata sostuvo que estos establecimientos cumplen una función útil, pero cuestionó los costos asociados a las pruebas médicas.

También propuso una reforma del sistema de atención municipal y vinculó esta medida con la participación de la doctora Magaly Blas como candidata a teniente alcaldesa.

En cuanto a los espacios públicos, Paredes planteó recuperar los parques zonales y retirar la denominación de clubes. Su propuesta contempla acceso gratuito para las entradas, juegos y canchas, además de nuevos usos vinculados con cultura y educación.

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