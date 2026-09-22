Magaly Medina admite temor por las amenazas tras asesinato de ‘La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”

La conductora Magaly Medina deja de lado las bromas para hablar con seriedad sobre la ola de delincuencia en el país. Confiesa sentir miedo por las amenazas y los sicarios, y defiende el valor de la vida y la libertad de prensa. Captura: Magaly TV La Firme

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Magaly Medina inició la edición del 21 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’ con una reflexión sobre los acontecimientos que marcaron el fin de semana. La conductora calificó varios de estos hechos como “terribles y desgraciados” y centró parte de su mensaje en la inseguridad que atraviesa la sociedad.

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Su comentario se produjo en el contexto de la muerte de la periodista Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, cuyo asesinato generó preocupación y diversas reacciones en el ámbito periodístico. “Bueno, ha sido un fin de semana bastante movido por tantos acontecimientos terribles y desgraciados que hay que lamentar en nuestra sociedad en la que vivimos”, señaló.

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A partir de ello, Medina habló sobre el miedo y sostuvo que no debería minimizarse frente a la situación que atraviesa el país. “Vivimos en un mundo de inseguridades. Ahora, no hay que jugar con la palabra miedo, porque sí hay que tenerlo”, afirmó.

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reconoce que tiene miedo a los sicarios y las amenazas

La conductora explicó que las personas que trabajan frente a cámaras también pueden estar expuestas, especialmente cuando expresan públicamente sus opiniones. “Las personas comunes y corrientes, todas, más aún las personas que estamos frente a una cámara, que tenemos tantos enemigos, por supuesto, hay que tener miedo. Hay que tenerle miedo”, sostuvo.

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese momento, Medina habló desde su propia experiencia y reconoció que también siente temor ante determinadas situaciones relacionadas con la delincuencia. “Yo le tengo miedo a la delincuencia, le tengo miedo a los sicarios, le tengo miedo a las amenazas. Claro que sí”, manifestó.

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La conductora vinculó esta preocupación con el valor de la vida y con el derecho de cada persona a expresar sus ideas sin que ello implique exponerse a consecuencias violentas. “Claro que sí, porque la vida que tenemos es una y es tan valiosa que no merecemos nada, nadie merece morir por sus opiniones”, expresó.

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina defiende la prensa libre tras muerte de ‘La China Polo’

El mensaje de Magaly Medina también estuvo relacionado con el ejercicio del periodismo. Tras referirse al temor que puede existir entre quienes trabajan públicamente, defendió el derecho a ejercer una prensa libre. “Nadie merece morir por ejercer el derecho a la libre, eh, a la, a la prensa libre”, afirmó.

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La declaración tomó especial relevancia luego del asesinato de ‘La China Polo’, periodista que desarrollaba labores de comunicación y denuncia. Su muerte generó reacciones entre figuras vinculadas a los medios y volvió a poner en discusión la seguridad de quienes realizan trabajos periodísticos.

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Medina, el temor frente a la delincuencia y las amenazas es una realidad que no debe ser ignorada. Sin embargo, ese escenario tampoco debería significar que una persona tenga que renunciar a su derecho a opinar o ejercer el periodismo.

Con esta reflexión, la conductora abrió la edición del 21 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’, antes de continuar con los contenidos habituales de su programa. Su mensaje estuvo marcado por una preocupación personal frente a la inseguridad y por un llamado a respetar la vida y la libertad de prensa.

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Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.