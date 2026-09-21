Minedu confirma 80 denuncias por violencia, hostigamiento sexual y tocamientos indebidos en el Liceo Naval

El ministro de Educación, José Antonio Chang, informa sobre 80 denuncias por distintos casos de violencia registrados en el Liceo Naval Almirante Guise.

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El ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que se han registrado 80 denuncias por distintos casos de violencia en el Liceo Naval Almirante Guise. Del total, 50 corresponden a hechos entre escolares y otras 30 involucran a personal de instituciones educativas y escolares.

Según informó RPP y deacuerdo a una entrevista publicada por El Comercio, entre las denuncias figuran casos de violencia física y psicológica, discriminación, agresión verbal, hostigamiento sexual, tocamientos indebidos y actos de connotación sexual, además de la denuncia de agresión sexual que involucra a diez estudiantes de la institución.

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Denuncias por violencia y casos de índole sexual

De acuerdo con el titular del Minedu, las 50 denuncias registradas entre escolares durante los últimos dos años corresponden a cuatro casos de violencia física, 17 de violencia psicológica, 12 por discriminación y cinco por agresión verbal.

En conversación con El Comercio, informó sobre otras siete denuncias por hostigamiento sexual y cuatro por tocamientos y actos de connotación sexual. “También hay casos entre personal de instituciones educativas a escolares, y ahí tenemos otros tantos, 30. Lo que significa que hay 80 denuncias de violencia, vamos a decir, de algún tipo”, detalló al citado medio.

Chang también señaló que podrían existir más situaciones de violencia que no han sido formalmente denunciadas. Según explicó, algunos padres de familia le comunicaron que no presentaron denuncias por temor. Además, sostuvo que “lamentablemente, el sistema no recoge las denuncias de profesores que son víctimas de hostigamiento o maltrato”.

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Protocolo para la expulsión de alumnos

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que su sector implementará un protocolo para permitir la expulsión de estudiantes que cometan faltas graves, una medida que actualmente no estaría contemplada en los términos que plantea la nueva propuesta.

Según explicó, los directores deberían tener la facultad de separar temporalmente a un alumno involucrado en una falta grave mientras se revisa su caso. El Minedu tendría un plazo de 48 horas para determinar si corresponde su retorno a la institución educativa o su separación definitiva.

Para atender estas situaciones, Chang anunció también la creación de la Oficina de Protección de la Comunidad Educativa, que revisaría los casos de manera expeditiva. El ministro sostuvo que las escuelas deben fortalecer la convivencia, el respeto a la diversidad y la autoridad de los directores.

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El Ministerio de Educación alista un protocolo que permitirá la expulsión de alumnos por faltas graves en los colegios. (MINEDU)