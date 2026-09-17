Caso Liceo Naval: cronología de lo ocurrido y las acciones tomadas tras la denuncia

Varias personas custodiadas por agentes de la policía caminan con el rostro cubierto hacia un vehículo policial durante una intervención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido dentro de un bus escolar tras una actividad deportiva. El caso involucra a menores de edad, por lo que sus identidades se mantienen en reserva.

Qué se sabe hasta ahora

La presunta víctima es un adolescente de 16 años que cursa cuarto de secundaria. Según la denuncia, el hecho habría ocurrido en el vehículo que trasladaba a estudiantes luego de un campeonato interliceos de futsal.

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La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro confirmó que son 10 los alumnos de quinto de secundaria involucrados en las diligencias. Las autoridades aún deben determinar las circunstancias del caso, la participación individual de los adolescentes y la eventual responsabilidad de los adultos que viajaban en la unidad.

Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cronología

15 de septiembre: el equipo escolar de futsal participó en un campeonato interliceos. Durante el viaje de regreso, entre Surco y San Borja, habría ocurrido la presunta agresión contra el estudiante de cuarto de secundaria.

16 de septiembre: la familia del adolescente tomó conocimiento de lo sucedido y presentó una denuncia en la comisaría de San Borja. El Liceo Naval emitió un comunicado en el que informó que había tomado acciones frente a un hecho entre estudiantes.

17 de septiembre: efectivos policiales acudieron al plantel e intervinieron a un grupo de escolares. La cifra inicial de ocho retenidos fue corregida después por la Fiscalía, que confirmó que eran 10 adolescentes .

Durante las primeras diligencias: el estudiante afectado pasó por medicina legal y quedó pendiente su declaración en cámara Gesell. La Fiscalía ordenó recoger los testimonios de los alumnos retenidos y otros elementos necesarios para establecer responsabilidades.

Investigación fiscal

El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso actuaciones urgentes dentro de la investigación. La cámara Gesell permitirá recoger el testimonio del adolescente en condiciones que reduzcan el riesgo de revictimización.

La investigación también deberá establecer qué ocurrió durante el recorrido, si el bus estaba detenido o en movimiento y qué hicieron las personas adultas a cargo del traslado. Los testimonios de los estudiantes, del conductor y del personal del colegio serán relevantes para reconstruir los hechos.

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Cornelio Gonzales señaló que la medida busca evitar el retorno de los alumnos al plantel mientras se esclarecen los hechos y se protege al escolar afectado (Créditos: Latina)

Pronunciamiento de la institución

El Liceo Naval Almirante Guise señaló que coordina con las autoridades y que facilitará la información requerida. Además, indicó que aplicará medidas disciplinarias si se comprueban responsabilidades conforme a su reglamento y a la normativa vigente.

La Defensoría del Pueblo cuestionó que el primer comunicado institucional calificara el hecho como una agresión física y solicitó que la institución entregue información sobre eventuales antecedentes de bullying u otros episodios de violencia escolar.

Medidas de protección

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asesoría legal y atención psicológica al adolescente y a su familia a través del Programa Nacional Warmi Ñan.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana acordó con el colegio que los estudiantes investigados lleven clases remotas mientras duren las diligencias. La medida busca evitar que coincidan con el alumno afectado en las aulas.

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Agentes de la policía custodian a varios jóvenes encapuchados durante una intervención en las instalaciones del Liceo Naval Almirante Guise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situación de los investigados, si corresponde

Los adolescentes fueron retenidos en una comisaría especializada para las diligencias iniciales, acompañados por sus padres. Al ser menores de edad, el caso se tramita bajo el sistema de justicia penal juvenil.

Si se establece responsabilidad, podrían imponerse medidas socioeducativas. Estas pueden incluir internamiento en un centro juvenil especializado, según la gravedad de los hechos que determine la autoridad judicial.

Qué dicen los protocolos de transporte escolar

La Defensoría del Pueblo informó que en el bus viajaban el conductor y dos representantes de la institución educativa. La investigación deberá establecer si los adultos advirtieron lo sucedido, qué acciones adoptaron y si se cumplieron los deberes de supervisión.

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Los protocolos de convivencia escolar obligan a proteger de inmediato al estudiante afectado, registrar el caso y comunicarlo a las autoridades cuando existan indicios de un delito.

Guía para padres: cómo denunciar y dónde pedir ayuda

Los adultos deben escuchar al menor sin interrumpirlo, cuestionarlo ni exigirle que repita su relato. Ante una sospecha de violencia sexual, corresponde acudir a una comisaría, la Fiscalía, un Centro Emergencia Mujer y Familia o un juzgado de familia.

También se puede informar un caso mediante la plataforma SíseVe, el correo siseve@minedu.gob.pe y el WhatsApp 991 410 000. La Línea 100 brinda orientación gratuita y la Policía atiende emergencias en el 105.

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Derechos de los menores víctimas

Los estudiantes afectados tienen derecho a la confidencialidad, la atención en salud, el acompañamiento psicológico, el soporte legal y la continuidad de sus estudios. La normativa también busca evitar que la víctima declare de forma reiterada ante diferentes personas.

Actualizaciones judiciales/fiscales

La Fiscalía continuará con la toma de declaraciones, las pericias y la revisión de los antecedentes del caso. La DRELM anunció que solicitará actas e informes al colegio y que indagará si existieron alertas previas por bullying que no fueron comunicadas formalmente.