Perú

Susel Paredes cuestionó a Rafael López Aliaga por “pasividad” y promete priorizar a vecinos de zonas altas y del Cercado de Lima

La candidata de Ahora Nación participó en el debate del JNE y presentó propuestas sobre transporte público, seguridad, agua, teleféricos y espacios públicos

La candidata Susel Paredes expone los principales problemas de Lima, como la delincuencia, el tráfico y la falta de espacios públicos, y presenta sus soluciones en este discurso del debate municipal. TVPerú
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La candidata de Ahora Nación a la Alcaldía Metropolitana de Lima, Susel Paredes, coloca entre sus principales planteamientos la atención de los sectores con mayores carencias de servicios e infraestructura. Su propuesta apunta de manera específica a los vecinos de las zonas altas de la capital y del Cercado, con énfasis en quienes viven en cerros y en las quintas de Barrios Altos.

El planteamiento forma parte del mensaje con el que Paredes busca presentar su candidatura ante el electorado limeño. La postulante vincula esta prioridad con problemas de acceso a servicios básicos y transporte, además de cuestionar la gestión del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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Paredes expuso esta posición en la jornada de debate organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este lunes 21 de septiembre. El encuentro reúne a 13 postulantes a la Alcaldía de Lima como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Paredes pone el foco en las zonas altas y el Cercado

Menciona a los residentes de los cerros y las quintas de Barrios Altos que, según su discurso, continúan sin agua y sin teleférico. Captura de pantalla
Menciona a los residentes de los cerros y las quintas de Barrios Altos que, según su discurso, continúan sin agua y sin teleférico. Captura de pantalla

La propuesta de Susel Paredes plantea dar prioridad a los vecinos de las zonas altas y del Cercado de Lima, sectores que la candidata vincula con mayores dificultades de acceso a servicios. En su mensaje electoral señala que se trata de poblaciones afectadas por lo que califica como “pasividad de López Aliaga”.

Dentro de ese planteamiento, Paredes menciona a los residentes de los cerros y de las quintas de Barrios Altos. Su discurso identifica dos necesidades concretas para estos sectores: el acceso al agua y la implementación de un sistema de teleférico.

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La candidata de Ahora Nación sostiene que estos vecinos permanecen sin ambos servicios y propone orientar su gestión hacia esas demandas. Su planteamiento forma parte de una propuesta más amplia sobre infraestructura urbana, movilidad y acceso a espacios públicos.

El mensaje de Paredes también contiene un cuestionamiento directo al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La candidata calificó la situación de los vecinos como una falta de respuesta de la administración municipal.

En ese punto, Paredes sostuvo que los vecinos de estos sectores son quienes “más sufren por la pasividad de López Aliaga”. La referencia aparece vinculada con sus propuestas sobre agua, teleférico y atención de las poblaciones ubicadas en cerros y en las quintas de Barrios Altos.

La candidata también cuestionó la situación general de los habitantes de Lima y afirmó: “Los limeños vivimos mal y la culpa la tienen nuestras autoridades”. Su mensaje plantea, además, que los ciudadanos deben tener condiciones que permitan superar las dificultades que identificó en su propuesta.

Acceso a parques zonales y playas

Otro eje de su propuesta está relacionado con los espacios públicos. Paredes cuestionó la disponibilidad de lugares para el descanso y sostuvo que algunos espacios existentes fueron privatizados por autoridades municipales.

Su propuesta plantea ampliar el acceso de la población a parques zonales y playas. “Vamos a hacer que los parques zonales y las playas sean accesibles para todos”, indicó la candidata.

La medida forma parte de su planteamiento sobre el uso de espacios públicos y se suma a sus propuestas sobre transporte, seguridad y atención de los sectores ubicados en las zonas altas de la capital.

Paredes participa en el debate municipal del JNE

Collage con trece retratos fotográficos individuales de hombres y mujeres sobre un fondo de color gris claro
Trece postulantes de distintas agrupaciones políticas expondrán sus visiones y propuestas para la ciudad de Lima en la primera jornada del evento.

El planteamiento de la candidata se presenta en el contexto del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los postulantes a la Alcaldía Metropolitana de Lima. La primera jornada reúne este lunes 21 de septiembre a 13 candidatos, entre ellos Paredes.

El encuentro se realiza en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Debido al número de organizaciones políticas participantes, el JNE programó una segunda jornada para el martes 22 de septiembre.

La dinámica contempla exposiciones, cruces entre candidatos, preguntas formuladas por ciudadanos y el segmento “Sin rodeos”. Para esta campaña, el JNE recibió 4.921 preguntas de vecinos de Lima mediante “Pregúntale a tu candidat@”.

Paredes participa en esta primera fecha como candidata de Ahora Nación. Su mensaje electoral incluye como uno de sus puntos centrales la atención de los vecinos de las zonas altas y del Cercado, junto con propuestas sobre transporte público, seguridad y acceso a espacios públicos.

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