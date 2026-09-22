Debate Municipal 2026: Daniel Urresti propone incrementar equipos Terna y capturar 3.000 delincuentes al mes en Lima

Daniel Urresti presentó su plan de seguridad para Lima, que incluye cuatro megacomplejos policiales, un sistema de recompensas y tecnología para combatir a sicarios y extorsionadores. (Crédito: JNE)

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Durante su participación en el debate municipal 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato Daniel Urresti, de Podemos Perú, presentó un plan de seis medidas contra la delincuencia. Entre sus propuestas planteó contratar cien equipos Terna para capturar a cien delincuentes diarios, lo que, según su cálculo, permitiría alcanzar 3.000 capturas al mes. Durante su intervención, también cuestionó la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga en materia de seguridad ciudadana.

Urresti sostuvo que Lima atraviesa una situación de violencia y mencionó varios casos para sustentar su crítica. “La Lima que nos deja López Aliaga es una Lima donde la vida no vale nada, donde matan una madre de una ollita común, donde matan a dos anticucheras simplemente por cobrarles un cupo, donde balean a un adolescente en una losa deportiva por no pagar el maldito cupo”, declaró durante el debate.

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Daniel Urresti presentó en el debate municipal 2026 del JNE seis medidas de seguridad contra la delincuencia en Lima. (Crédito: Captura video/JNE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crítica a Rafael López Aliaga

El candidato afirmó que López Aliaga habría utilizado la gestión municipal como un trampolín para sus aspiraciones presidenciales. “Él solamente utilizó la ciudad como un trampolín para querer llegar a la presidencia. Sin embargo, esto nos costó la vida de más de dos mil limeños”, aseguró.

Urresti también atribuyó parte de las muertes registradas en Lima a lo que calificó como “la indiferencia y la ambición política de López Aliaga”. “No solamente murieron por la bala de los sicarios, también los mató la indiferencia y la ambición política de López Aliaga”, sostuvo.

Mil patrulleros para resguardar Lima

Como parte de su plan de seguridad, Urresti planteó poner 1.000 patrulleros a disposición de la Policía Nacional mediante el sistema de renting. El candidato cuestionó la cantidad de vehículos disponibles para atender la seguridad en Lima y afirmó que actualmente la institución cuenta con 200 patrulleros para atender a la población de la capital.

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También propuso construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Según explicó, estos espacios concentrarían unidades operativas y especializadas de la Policía y funcionarían además como centros de flagrancia con presencia de fiscales y jueces.

“Delincuente que cae ahí será sentenciado rápidamente y pasará directamente a la cárcel”, afirmó el candidato al explicar esta propuesta.

ARCHIVO - Investigadores de la Unidad Criminalística rodean el cuerpo del conductor de transporte colectivo Diego Ticona, quien según la policía fue baleado por dos personas en una motocicleta, en el barrio La Victoria de Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

Cierre de mercado ilegales

Otra de las medidas anunciadas por Urresti fue el cierre de los mercados ilegales donde, según señaló, se comercializan objetos robados. El candidato sostuvo que estos espacios permiten que los delincuentes obtengan dinero rápidamente después de cometer un robo.

“Yo me comprometo a cerrar los mercados donde venden cosas manchadas de sangre en los primeros seis meses”, afirmó, al plantear esta medida como parte de su estrategia contra la delincuencia común.

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El candidato Daniel Urresti expone sus propuestas contra la delincuencia en Lima durante el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. (Composición: Infobae Perú/Difusión)

Recompensas contra el crimen

Como quinta medida, Daniel Urresti planteó mejorar el equipamiento tecnológico de la Policía. “Es increíble que las bandas criminales tengan mejor tecnología que la policía”, señaló.

Según su propuesta, la Municipalidad de Lima entregaría equipamiento y software especializado a la Policía Nacional para enfrentar a las bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato.

El candidato Daniel Urresti ofrece declaraciones a la prensa antes del inicio del debate municipal en Lima. (Infobae Perú/Captura video: América Televisión)

Finalmente, planteó implementar un programa de recompensas para obtener información que permita identificar y capturar a sicarios y extorsionadores. “Estas son propuestas serias de un candidato serio”, concluyó el candidato de Podemos Perú al presentar sus medidas de seguridad ciudadana.