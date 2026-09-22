Debate Municipal 2026: Daniel Urresti propone incrementar equipos Terna y capturar 3.000 delincuentes al mes en Lima

Durante su participación en el debate municipal 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato Daniel Urresti, de Podemos Perú, presentó un plan de seis medidas contra la delincuencia. Entre sus propuestas planteó contratar cien equipos Terna para capturar a cien delincuentes diarios, lo que, según su cálculo, permitiría alcanzar 3.000 capturas al mes. Durante su intervención, también cuestionó la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga en materia de seguridad ciudadana.
Urresti sostuvo que Lima atraviesa una situación de violencia y mencionó varios casos para sustentar su crítica. “La Lima que nos deja López Aliaga es una Lima donde la vida no vale nada, donde matan una madre de una ollita común, donde matan a dos anticucheras simplemente por cobrarles un cupo, donde balean a un adolescente en una losa deportiva por no pagar el maldito cupo”, declaró durante el debate.
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Crítica a Rafael López Aliaga
El candidato afirmó que López Aliaga habría utilizado la gestión municipal como un trampolín para sus aspiraciones presidenciales. “Él solamente utilizó la ciudad como un trampolín para querer llegar a la presidencia. Sin embargo, esto nos costó la vida de más de dos mil limeños”, aseguró.
Urresti también atribuyó parte de las muertes registradas en Lima a lo que calificó como “la indiferencia y la ambición política de López Aliaga”. “No solamente murieron por la bala de los sicarios, también los mató la indiferencia y la ambición política de López Aliaga”, sostuvo.
Mil patrulleros para resguardar Lima
Como parte de su plan de seguridad, Urresti planteó poner 1.000 patrulleros a disposición de la Policía Nacional mediante el sistema de renting. El candidato cuestionó la cantidad de vehículos disponibles para atender la seguridad en Lima y afirmó que actualmente la institución cuenta con 200 patrulleros para atender a la población de la capital.
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También propuso construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Según explicó, estos espacios concentrarían unidades operativas y especializadas de la Policía y funcionarían además como centros de flagrancia con presencia de fiscales y jueces.
“Delincuente que cae ahí será sentenciado rápidamente y pasará directamente a la cárcel”, afirmó el candidato al explicar esta propuesta.
Cierre de mercado ilegales
Otra de las medidas anunciadas por Urresti fue el cierre de los mercados ilegales donde, según señaló, se comercializan objetos robados. El candidato sostuvo que estos espacios permiten que los delincuentes obtengan dinero rápidamente después de cometer un robo.
“Yo me comprometo a cerrar los mercados donde venden cosas manchadas de sangre en los primeros seis meses”, afirmó, al plantear esta medida como parte de su estrategia contra la delincuencia común.
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Recompensas contra el crimen
Como quinta medida, Daniel Urresti planteó mejorar el equipamiento tecnológico de la Policía. “Es increíble que las bandas criminales tengan mejor tecnología que la policía”, señaló.
Según su propuesta, la Municipalidad de Lima entregaría equipamiento y software especializado a la Policía Nacional para enfrentar a las bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato.
Finalmente, planteó implementar un programa de recompensas para obtener información que permita identificar y capturar a sicarios y extorsionadores. “Estas son propuestas serias de un candidato serio”, concluyó el candidato de Podemos Perú al presentar sus medidas de seguridad ciudadana.
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