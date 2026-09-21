Senador de Renovación Popular, cuyos hijos estudian en Liceo Naval, cuestiona protesta por justicia tras agresión sexual

El senador Francisco Calisto Giampietri confirmó que sus hijos estudian en el Liceo Naval Almirante Guise, institución cuestionada tras la denuncia de agresión sexual contra un escolar de 16 años

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El senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular), cuyos hijos estudian actualmente en el Liceo Naval Almirante Guise, cuestionó este domingo las protestas realizadas frente al centro educativo tras la denuncia de una agresión sexual contra un estudiante de 16 años, aunque reconoció que la institución y el sistema educativo deben asumir responsabilidades por lo ocurrido.

Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro, exalumno del Liceo Naval y actual presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Alta, confirmó durante una entrevista con el programa Punto Final que tiene hijos matriculados en ese centro educativo.

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Sin embargo, afirmó que no había recibido personalmente información sobre denuncias previas, pese a la amplia evidencia difundida en los últimos días y a que, según dijo, había acudido en varias ocasiones al colegio para ofrecer charlas sobre valores, disciplina y liderazgo.

El senador sostuvo que existen protocolos para atender situaciones como la que derivó en la retención preventiva de seis escolares durante cuatro meses en un centro y consideró necesario establecer por qué no se activaron. “Hay una responsabilidad compartida entre varias personas”, afirmó, al señalar que el caso no puede atribuirse únicamente a los menores señalados como responsables.

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Cuestionó las protestas frente al colegio y expresó preocupación por presuntos ataques con piedras contra alumnos y buses del Liceo Naval tras la movilización que exigió justicia

Calisto Giampietri también cuestionó la protesta realizada el último fin de semana frente al plantel, donde alrededor de 200 personas reclamaron justicia por la agresión sexual con carteles y globos blancos. Afirmó que, tras esa movilización, se han registrado incidentes contra alumnos del colegio y señaló que algunos habrían sido atacados con piedras.

“Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, le tiren piedras a los alumnos del Liceo Naval que están yendo al colegio o a los buses que están yendo al colegio”, declaró.

Calificó estos hechos como “inaceptables” y cuestionó lo que consideró una reacción centrada en el Liceo Naval frente a un problema que, según sostuvo, afecta al sistema educativo nacional.

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“Yo salgo preocupado por lo que está sucediendo en la comunidad educativa del Perú”, respondió cuando fue consultado sobre si su posición estaba relacionada con una preocupación por la imagen del Liceo Naval.

No obstante, el senador reconoció que la institución “falló” y respaldó la intervención anunciada por el Ministerio de Educación tras la denuncia, aunque recordó que la administración de los colegios navales está bajo su órbita desde 2005. “De una u otra manera el sistema falló y eso lo tenemos que aceptar”, manifestó.

Un informe detalla el traslado de los seis menores implicados en el caso de agresión del Liceo Naval al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', donde permanecerán por cuatro meses.| Video: Panamericana

Calisto Giampietri consideró que las sanciones contra los agresores deben ser “lo más severas posible”, porque “la ley lo ampara”, y cuestionó las normas que, a su juicio, restringen las medidas disciplinarias en los colegios. Además, pidió modificar la legislación vinculada al acoso escolar.

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“La ley que ampara el bullying y que de una u otra manera laxa el proceso de educación disciplinaria en los colegios, tiene que ser cambiada (...) No puede ser posible que hoy la ley obligue a la víctima a irse del colegio cuando debería protegerla”, declaró.

El Liceo Naval quedó en el foco público esta semana tras la denuncia por una presunta violación grupal contra un escolar de 16 años, ocurrida el 15 de septiembre dentro del bus que trasladaba al equipo de futsal desde Surco hacia San Borja.

Por este caso, el Gobierno dispuso la reorganización temporal de la gestión educativa y la gobernanza institucional del plantel, bajo conducción del portafolio de Educación, hasta el 31 de diciembre de 2027.

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