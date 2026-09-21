Perú

Senador de Renovación Popular, cuyos hijos estudian en Liceo Naval, cuestiona protesta por justicia tras agresión sexual

El exalmirante atribuyó el caso a fallas institucionales y reclamó revisar los protocolos de prevención, aunque alertó sobre posibles ataques contra estudiantes y buses del plantel

Francisco Calisto Giampietri
El senador Francisco Calisto Giampietri confirmó que sus hijos estudian en el Liceo Naval Almirante Guise, institución cuestionada tras la denuncia de agresión sexual contra un escolar de 16 años
Guardar

El senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular), cuyos hijos estudian actualmente en el Liceo Naval Almirante Guise, cuestionó este domingo las protestas realizadas frente al centro educativo tras la denuncia de una agresión sexual contra un estudiante de 16 años, aunque reconoció que la institución y el sistema educativo deben asumir responsabilidades por lo ocurrido.

Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro, exalumno del Liceo Naval y actual presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Alta, confirmó durante una entrevista con el programa Punto Final que tiene hijos matriculados en ese centro educativo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, afirmó que no había recibido personalmente información sobre denuncias previas, pese a la amplia evidencia difundida en los últimos días y a que, según dijo, había acudido en varias ocasiones al colegio para ofrecer charlas sobre valores, disciplina y liderazgo.

El senador sostuvo que existen protocolos para atender situaciones como la que derivó en la retención preventiva de seis escolares durante cuatro meses en un centro y consideró necesario establecer por qué no se activaron. “Hay una responsabilidad compartida entre varias personas”, afirmó, al señalar que el caso no puede atribuirse únicamente a los menores señalados como responsables.

PUBLICIDAD

Escudo del Liceo Naval fijado en una pared gris entre troncos de palmera, con la bandera de Perú, un ancla y un libro.
Cuestionó las protestas frente al colegio y expresó preocupación por presuntos ataques con piedras contra alumnos y buses del Liceo Naval tras la movilización que exigió justicia

Calisto Giampietri también cuestionó la protesta realizada el último fin de semana frente al plantel, donde alrededor de 200 personas reclamaron justicia por la agresión sexual con carteles y globos blancos. Afirmó que, tras esa movilización, se han registrado incidentes contra alumnos del colegio y señaló que algunos habrían sido atacados con piedras.

“Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, le tiren piedras a los alumnos del Liceo Naval que están yendo al colegio o a los buses que están yendo al colegio”, declaró.

Calificó estos hechos como “inaceptables” y cuestionó lo que consideró una reacción centrada en el Liceo Naval frente a un problema que, según sostuvo, afecta al sistema educativo nacional.

“Yo salgo preocupado por lo que está sucediendo en la comunidad educativa del Perú”, respondió cuando fue consultado sobre si su posición estaba relacionada con una preocupación por la imagen del Liceo Naval.

No obstante, el senador reconoció que la institución “falló” y respaldó la intervención anunciada por el Ministerio de Educación tras la denuncia, aunque recordó que la administración de los colegios navales está bajo su órbita desde 2005. “De una u otra manera el sistema falló y eso lo tenemos que aceptar”, manifestó.

Un informe detalla el traslado de los seis menores implicados en el caso de agresión del Liceo Naval al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', donde permanecerán por cuatro meses.| Video: Panamericana

Calisto Giampietri consideró que las sanciones contra los agresores deben ser “lo más severas posible”, porque “la ley lo ampara”, y cuestionó las normas que, a su juicio, restringen las medidas disciplinarias en los colegios. Además, pidió modificar la legislación vinculada al acoso escolar.

“La ley que ampara el bullying y que de una u otra manera laxa el proceso de educación disciplinaria en los colegios, tiene que ser cambiada (...) No puede ser posible que hoy la ley obligue a la víctima a irse del colegio cuando debería protegerla”, declaró.

El Liceo Naval quedó en el foco público esta semana tras la denuncia por una presunta violación grupal contra un escolar de 16 años, ocurrida el 15 de septiembre dentro del bus que trasladaba al equipo de futsal desde Surco hacia San Borja.

Por este caso, el Gobierno dispuso la reorganización temporal de la gestión educativa y la gobernanza institucional del plantel, bajo conducción del portafolio de Educación, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Temas Relacionados

Renovación PopularLiceo Naval Almirante Guiseperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Boletos de Machu Picchu: más de 40 agencias bajo revisión y una empresa vinculada a la concentración de más de 11.200 entradas

Según la información expuesta por la Subprefectura, los boletos vinculados a una agencia habrían sido revendidos por montos de hasta S/900 o 300 dólares

Boletos de Machu Picchu: más de 40 agencias bajo revisión y una empresa vinculada a la concentración de más de 11.200 entradas

Cuatro bancadas piden destitución del defensor Josué Gutiérrez por sugerir a Keiko Fujimori el cierre del Congreso

La Comisión de Procedimientos Especiales deberá evaluar el pedido, que también incluye cuestionamientos por contrataciones en la Defensoría del Pueblo

Cuatro bancadas piden destitución del defensor Josué Gutiérrez por sugerir a Keiko Fujimori el cierre del Congreso

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

La primera jornada comenzará a las 8:00 p. m. en la Biblioteca Nacional del Perú. Los postulantes discutirán sobre seguridad, limpieza pública, comercio ambulatorio, infraestructura, gestión de desastres, corrupción y ejecución presupuestal, además de responder preguntas formuladas por vecinos de Lima

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Gobierno de Keiko Fujimori recurrirá a decretos de urgencia si el Congreso no le otorga facultades, afirma ministro

El ministro Marco Vinelli señaló que el Ejecutivo recurrirá a estos mecanismos para fortalecer a la PNP, una vía que Rafael López Aliaga también había planteado para acelerar medidas contra la criminalidad

Gobierno de Keiko Fujimori recurrirá a decretos de urgencia si el Congreso no le otorga facultades, afirma ministro

Stefano Peschiera se proclama bicampeón suramericano después de colgarse la medalla de oro en vela en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

El máximo representante de la vela nacional ha vuelto a subirse al podio tras ganar la presea dorada en la categoría ILCA 7 masculino. Hace cuatro años también ganó la medalla. “Bicampeón suramericano”, posteó

Stefano Peschiera se proclama bicampeón suramericano después de colgarse la medalla de oro en vela en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cuatro bancadas piden destitución del defensor Josué Gutiérrez por sugerir a Keiko Fujimori el cierre del Congreso

Cuatro bancadas piden destitución del defensor Josué Gutiérrez por sugerir a Keiko Fujimori el cierre del Congreso

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Gobierno de Keiko Fujimori recurrirá a decretos de urgencia si el Congreso no le otorga facultades, afirma ministro

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la periodista y candidata en plena campaña electoral en Caraz

“Te están apuntando”: seguridad interrumpe mitin y retira al alcalde streamer Franco Vidal ante posible peligro

ENTRETENIMIENTO

La madre del adolescente del Liceo Naval perdona a Milagros Leiva y descarta denunciarla: "No iniciaré acciones en su contra"

La madre del adolescente del Liceo Naval perdona a Milagros Leiva y descarta denunciarla: "No iniciaré acciones en su contra"

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

DEPORTES

Stefano Peschiera se proclama bicampeón suramericano después de colgarse la medalla de oro en vela en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

Stefano Peschiera se proclama bicampeón suramericano después de colgarse la medalla de oro en vela en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

La selección peruana Sub 20 clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026 tras vencer 2-1 a Panamá

La contundente opinión de Jean Ferrari de cara a los amistosos de Perú: “Ganar siempre será importante, así sea una pichanga”

Mauricio Arrasco rompe esquemas: la gran amenaza ofensiva que sostiene a FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026