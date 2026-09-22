Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”

Dayanita y Christian Domínguez se abrazan y se besan en el escenario de un programa de televisión ante la presencia de otros integrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dayanita volvió a convertirse en protagonista de una inesperada escena televisiva luego de sorprender a Christian Domínguez con un beso durante la última emisión del programa ‘Chapa tu money’, transmitido por América Televisión. El momento ocurrió cuando ambos participaban de una secuencia que inicialmente contemplaba la presencia de otra actriz.

La escena estaba planteada como una situación romántica en la que Christian Domínguez debía improvisar junto a Patricia Portocarrero. Sin embargo, la producción decidió realizar un cambio de último momento y colocar a Dayanita en la secuencia, sin que el cantante esperara que el intercambio terminaría con un beso.

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Todo comenzó cuando Domínguez se acercó a Patricia Portocarrero dentro de la actuación y pronunció una frase romántica mientras la abrazaba. “Por fin te tengo entre mis brazos”, le dijo el cantante a la actriz.

Revive el momento más divertido cuando el conductor interrumpe una escena romántica para crear una nueva versión de 'Mi amor el wachimán' con Dayanita. ¡Las risas y los cambios de pareja no faltaron! Captura: Magaly TV La Firme.

Dayanita responde a las posibles reacciones de Karla Tarazona

Después del inesperado momento, la actriz cómica decidió adelantarse a cualquier posible interpretación fuera del contexto del programa y se dirigió directamente a Karla Tarazona.

Dayanita dejó claro que el beso formaba parte de la dinámica televisiva y que no debía entenderse como una situación real fuera de la ficción planteada para el programa. “Ella no tiene por qué molestarse, ni con él, porque todo es actuación”, afirmó la humorista.

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Dayanita sorprende con beso a Christian Domínguez y le manda mensaje a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”. Captura: No Somos TV.

Con esta declaración, Dayanita buscó ponerle contexto a la escena y remarcar que el beso protagonizado junto a Christian Domínguez ocurrió como parte de una secuencia de entretenimiento. La actriz incluso hizo referencia directa a la pareja del cantante para evitar que el momento fuera interpretado como una situación que trascendiera la pantalla.

Dayanita sorprende con beso a Christian Domínguez y le manda mensaje a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”. Captura: No Somos TV.

El inesperado cambio de Patricia Portocarrero por Dayanita

La escena comenzó con una dinámica distinta a la que finalmente se vio en pantalla. Christian Domínguez debía compartir el momento con Patricia Portocarrero, con quien inició una interpretación de corte romántico.

Mientras el cantante la tenía abrazada, pronunció: “Por fin te tengo entre mis brazos”. La intervención parecía seguir el rumbo previsto hasta que Dayanita apareció para modificar completamente el desarrollo de la secuencia.

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Dayanita sorprende con beso a Christian Domínguez y le manda mensaje a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”. Captura: No Somos TV.

La actriz cómica se incorporó al momento y, luego de decir “Discúlpame, Christian, pero...”, se acercó al artista para darle el beso que terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la escena.

Dayanita sorprende con beso a Christian Domínguez y le manda mensaje a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”. Captura: No Somos TV.

Dayanita también habló sobre su salida del programa de Jorge Benavides

El inesperado beso con Christian Domínguez no es el único episodio televisivo que ha generado atención alrededor de Dayanita. La actriz cómica también protagonizó anteriormente una confesión relacionada con su salida del programa de Jorge Benavides.

En una edición de ‘JB Noticias’, emitida el 15 de febrero, Dayanita participó en el segmento del “confesionario”, donde decidió contar cuál había sido, según sus propias palabras, la razón por la que dejó su trabajo junto a Jorge Benavides y los demás integrantes del elenco.

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Dayanita sorprende con beso a Christian Domínguez y le manda mensaje a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”. Captura: No Somos TV.

En aquella oportunidad, la actriz había señalado anteriormente que se retiró porque no se sentía bien anímicamente y había descartado que existieran problemas con sus compañeros. Sin embargo, durante la dinámica del programa decidió revelar otra explicación sobre aquella decisión. Dayanita reconoció que había tomado la decisión de dejar su trabajo motivada por una relación sentimental y manifestó su arrepentimiento por haber abandonado sus labores.

“Estoy arrepentida de haber fallado al señor Jorge Benavides, de haber dejado mi trabajo en el aire por el amor. Dejé mi trabajo por una locura de amor. Mi novio era cantante, me ha hecho elegir entre la orquesta y mi trabajo”, respondió la actriz.

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Dayanita sorprende con beso a Christian Domínguez y le manda mensaje a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”. Captura: No Somos TV.

La confesión se produjo mientras Jorge Benavides participaba en la escena interpretando a un sacerdote dentro del “confesionario”. El humorista escuchó la explicación de Dayanita y le cuestionó la decisión que había tomado en aquel momento. “Pero hija, ¿cómo se te ocurre cambiar la seguridad por la incertidumbre? ¿Tan poderoso puede ser?”, le preguntó Benavides.

Dayanita pidió una nueva oportunidad a Jorge Benavides

La actriz cómica no negó que, con el paso del tiempo, considerara equivocada aquella decisión. Por el contrario, reconoció que había priorizado su relación sentimental sobre su trabajo y manifestó públicamente su arrepentimiento.

“Todo lo que hace amor. Quiero pedirle perdón, quiero que me dé una nueva y última oportunidad; le prometo no fallarle. Estoy arrepentida. Págame lo que quiera”, expresó Dayanita.

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Dayanita sorprende con beso a Christian Domínguez y le manda mensaje a Karla Tarazona: “No tiene por qué molestarse”. Captura: No Somos TV.