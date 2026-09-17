Ocho alumnos del colegio Liceo Naval Almirante Guise fueron intervenidos por presunta agresión sexual contra compañero

Ocho alumnos de quinto de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise fueron intervenidos por la policía tras ser acusados de agredir sexualmente a un compañero de cuarto año. El grave hecho habría ocurrido en el bus que los trasladaba de regreso a la institución tras un evento deportivo. | ATV Noticias

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Una denuncia de agresión sexual presentada por la familia de un estudiante de cuarto de secundaria de 16 años activó una investigación policial dentro del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. El hecho habría ocurrido en el interior de un bus escolar que trasladaba a los alumnos de regreso de un campeonato interliceos.

Según informó ATV, la Policía acudió este miércoles a la institución educativa durante el horario escolar y trasladó a ocho escolares de quinto de secundaria a la comisaría del distrito. Los menores acusados permanecen allí acompañados por sus padres, mientras las autoridades realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alumnos intervenidos dentro del colegio

La familia de la víctima afectado presentó la denuncia durante la noche del martes, luego de conocer lo ocurrido durante el traslado. De acuerdo con la información difundida por ATV, los ocho alumnos señalados como presuntos implicados fueron intervenidos por la Policía dentro del colegio.

Los estudiantes, quienes serían parte del equipo sub-17 de futsal, todavía vestían el uniforme de educación física cuando fueron trasladados a la dependencia policial. Según el reporte, podrían permanecer retenidos durante las primeras 48 horas desde el momento en que la Policía llegó a la institución, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

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Minedu activó protocolo ante la denuncia

Según la versión recogida por ATV, los ocho alumnos de quinto de secundaria habrían obligado contra su voluntad al estudiante de cuarto de secundaria a detenerse dentro del bus. Asimismo, se habría utilizado un objeto durante el hecho denunciado, que es investigado como una presunta agresión contra la libertad sexual del menor.

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación (Minedu) activó el protocolo 4, relacionado con la convivencia en las instituciones educativas y las medidas de protección para los estudiantes. Cornelio González Torres, exdirector regional de Educación de Lima Metropolitana, señaló que la Policía tiene identificados a ocho involucrados y que se realizará un procedimiento riguroso. También indicó que el Ministerio Público participa en las investigaciones.

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MIMP brinda asistencia a víctima

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico a un adolescente de 16 años que habría sido víctima de violencia sexual por parte de ocho compañeros dentro del Liceo Naval, ubicado en San Borja. Según Andina Noticias, la atención está a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan.

Asimismo, un equipo multidisciplinario del programa participará en las diligencias que programe la Fiscalía para determinar las responsabilidades correspondientes. El MIMP rechazó cualquier acto de violencia y exhortó a las autoridades competentes a actuar con celeridad y debida diligencia.

Liceo Naval anuncia medidas disciplinarias

A través del Comunicado N.° 183-2026-LNAG/DIR, emitido el 16 de septiembre, el Liceo Naval informó que actuó de manera inmediata ante el hecho denunciado y que viene realizando las coordinaciones con los órganos competentes para facilitar las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

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La institución señaló que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en su comunidad educativa. Además, precisó que, de comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente y el reglamento institucional.

El Liceo Naval Almirante Guise de San Borja informó mediante un comunicado que coordina con las autoridades para esclarecer una presunta agresión ocurrida entre estudiantes. (fb/@LNAlmiranteGuise)

Padres convocan plantón en San Borja

El colegio también comunicó que viene adoptando medidas y realizando cambios destinados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de los estudiantes. Según la institución, estas acciones buscan prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la integridad y el bienestar de los alumnos.

En paralelo, los padres de familia del estudiante afectado y de otros escolares convocaron a un plantón en los exteriores del colegio, ubicado en San Borja. La manifestación está prevista para este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 8 de la mañana.

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Un afiche informativo convoca a una manifestación de padres de familia el viernes 18 en el Liceo Naval Almirante Guise para solicitar medidas de seguridad escolar. (@ekalina99)

El Liceo Naval pidió a las familias mantener la calma, actuar con prudencia y evitar la difusión de versiones o información no confirmada que pueda afectar a los estudiantes y sus familias. La institución reiteró su compromiso con una comunidad educativa basada en el respeto, el buen trato y una convivencia segura.