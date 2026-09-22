Perú

Daniel Urresti promete que no entregará una Lima de flores, pero sí combatir la delincuencia: “Yo soy la seguridad”

El candidato descartó ofrecer soluciones inmediatas y centró su discurso en un plan de mano dura que contempla 100 detenciones diarias en toda la capital

En un discurso directo y sin rodeos, Daniel Urresti asegura que ninguna promesa es viable sin recuperar la seguridad. Expone su plan de contratar equipos Terna y se compromete a devolverle la tranquilidad a los limeños. (Crédito: JNE)
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Durante su presentación en el debate municipal 2026 del JNE, el candidato Daniel Urresti, postulante a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, centró su mensaje final en la lucha contra la delincuencia como eje prioritario de su eventual gestión. El aspirante afirmó que ninguna promesa de campaña tendrá sentido si no se resuelve primero el problema de la inseguridad ciudadana en la capital.

“Mientras estamos aquí debatiendo, en algún lugar de Lima están asesinando a un inocente, están extorsionando una bodega o están baleando a un transportista”, declaró Urresti ante los demás candidatos y el público presente en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, sede del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

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Hombre con traje negro y corbata azul frente a un micrófono con un fondo de pantalla roja.
Daniel Urresti centró su mensaje en el debate municipal 2026 del JNE en la lucha contra la delincuencia en Lima. (Crédito: Captura video/JNE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Urresti destaca experiencia en seguridad

El candidato de Podemos Perú sustentó su propuesta en la experiencia acumulada durante cuatro décadas dedicadas al combate del terrorismo, la minería ilegal, la delincuencia común y el crimen organizado. “Soy el único candidato que sabe exactamente qué hacer para detener la matanza permanente en la que se ha convertido Lima”, sostuvo.

Daniel Urresti, quien ejerció como ministro del Interior, retomó esa etapa de su carrera para vincularla con su candidatura municipal. “Así como fui el ministro de los Terna, ahora seré el alcalde de los Terna”, afirmó, en referencia a las unidades policiales especializadas en operativos de inteligencia y captura.

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Promete capturar 100 delincuentes al día

Como parte de su plan de gobierno, el candidato anunció la creación de cien equipos Terna desde la municipalidad, con el objetivo de capturar a cien delincuentes por día, lo que equivale a tres mil detenciones mensuales. Urresti planteó esta meta como el núcleo operativo de su estrategia de seguridad para la capital.

El aspirante se mostró indiferente ante un eventual agravamiento del hacinamiento carcelario que podría derivarse de este plan de capturas masivas. “Si por estas capturas las cárceles se siguen hacinando, me interesa un carajo”, expresó durante su intervención.

Extorsion - Crimen organizado - delincuencia - Chancay
Extorsion - Crimen organizado - delincuencia - Chancay

“Yo soy la seguridad”

El candidato de Podemos Perú diferenció su discurso del de otros postulantes al descartar ofrecimientos que consideró poco realistas. “No les voy a prometer una Lima flores ni una Lima potencia mundial, porque no he venido a mentirles”, señaló, en un mensaje que buscó marcar distancia con las propuestas de campaña de sus contrincantes en la contienda municipal.

Urresti cerró su intervención con una promesa concreta dirigida a los vecinos de la capital y con una frase que sintetizó el eje de su campaña. “Lo que sí les voy a prometer es que van a dejar de tener miedo. Lo que voy a jurar hoy día es que les voy a devolver la seguridad, porque soy Daniel Urresti, ¡yo soy la seguridad!”, concluyó.

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