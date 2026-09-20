Consejo de la Prensa reclama que Milagros Leiva asuma responsabilidad por exponer a víctima de agresión en Liceo Naval

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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y su Tribunal de Ética reclamaron este domingo que la periodista Milagros Leiva asuma responsabilidad por haber expuesto la identidad de un menor que denunció haber sido víctima de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, administrado por la Marina de Guerra.

A través de un comunicado, la asociación señaló que la difusión de datos que permitan identificar a un menor víctima de violencia, “particularmente sexual”, vulnera principios esenciales del ejercicio periodístico y puede provocar una nueva victimización.

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“La protección de la identidad de niños y adolescentes víctimas de violencia, de todo tipo, constituye un deber fundamental del ejercicio periodístico”, señaló el CPP.

“Ninguna primicia, transmisión en vivo o circunstancia propia del trabajo periodístico justifica desconocer este deber reforzado de protección, sea en plataformas digitales o físicas”, añadió.

El organismo también pidió a los medios de comunicación revisar y fortalecer de manera permanente sus protocolos para la cobertura de casos que involucren a menores, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual.

Milagros Leiva expresa su gratitud a Magaly Medina por la investigación del caso Lizeth Marzano durante su programa en vivo, destacando la importancia del trabajo periodístico. (Panamericana - Sin Rodeos)

Asimismo, destacó la necesidad de que, cuando se produzcan errores, los medios “rectifiquen y asuman responsabilidad” por sus actuaciones.

Durante su programa emitido por Panamericana Televisión el viernes pasado, Leiva reconoció haber revelado la identidad del menor y pidió disculpas a su familia, después de que el Colegio de Periodistas de Lima (CPL) condenara el hecho.

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“Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia”, declaró.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recordó que la legislación peruana prohíbe difundir la identidad o cualquier dato que permita identificar a menores víctimas de violencia sexual, una protección contemplada en el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 30364 y su reglamento, así como en el artículo 154 del Código Penal, referido a la violación de la intimidad.

A raíz de este caso, la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició una investigación preliminar contra Leiva por el presunto delito de revelación indebida de identidad en agravio de un menor de edad.

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Juliana Oxenford expuso una reflexión sobre la importancia de la objetividad y la ética en el periodismo. Señaló su postura sobre por qué nunca ha tenido 'espíritu de cuerpo' y criticó las acciones de colegas, como Milagros Leiva, que, en su opinión, han excedido todos los límites. Video: Instagram Juliana Oxenford

Según la información difundida sobre el caso, la presunta agresión sexual ocurrió en un autobús en el que los alumnos regresaban de disputar un torneo escolar de fútbol. Los estudiantes fueron trasladados posteriormente a la comisaría del distrito limeño de San Borja.

La Fiscalía solicitó el internamiento preventivo de los adolescentes involucrados y el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de esta medida, con el objetivo de asegurar su presencia durante el desarrollo de las diligencias.

Para sustentar su requerimiento, el Ministerio Público recabó las declaraciones de los menores involucrados, de los policías intervinientes y de los padres denunciantes, además del reconocimiento médico-legal practicado a la presunta víctima.

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La Fiscalía de Familia continúa recopilando testimonios y otros elementos para establecer las circunstancias de los hechos y determinar la situación jurídica que corresponda a cada menor. Cuatro de los adolescentes implicados fueron liberados tras cumplirse el plazo de 48 horas de retención.